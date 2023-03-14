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Москвичка понюхала подаренные незнакомцем духи и оказалась в психушке

Москвичка понюхала подаренные незнакомцем духи и оказалась в психушке

Автор:
14 марта 2023 08:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Москва   галлюциногены   духи   история из жизни   парфюм   психиатрическая клиника   психотропные вещества   
3269
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Родители и друзья Алины утверждают, что раньше за ней не водилось странностей, а после того, как она понюхала крышку парфюма, началось невообразимое.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, эта история началась с того, что 19-летняя студентка московского колледжа получила в подарок от незнакомого мужчины духи. Их машины стояли рядом в пробке, и водитель соседнего авто стал заигрывать с симпатичной девушкой. Она отказалась дать свой телефон, и тогда незнакомец подарил ей пробник духов в честь женского праздника.


Девушка сняла пробку и понюхала духи, а потом вернулась домой. С этого времени, как говорят её родители и близкие друзья, с ней начало происходить нечто странное. Сначала у Алины стало мгновенно меняться настроение. Она то впадала в меланхолию, то веселилась над совершенно обыденными вещами. Студентка перестала посещать колледж и рассуждала о крайне занятных материях типа «эмбрионов, которые выпускают собак».


Родители Алины вызывали ей скорую помощь. Медики, оценив состояние девушки, доставили её в психиатрическую клинику. Пока состояние пациентки не улучшается, и врачи не знают, какое именно вещество могло повлиять таким образом на психику что именно с ней произошло.


Незадолго до случая с Алиной в соцсетях появилась неподтвержденная информация о людях, распространяющих опасные парфюмы с психотропными веществами, употребление которых может вызвать летальный исход.

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Метки: Москва   галлюциногены   духи   история из жизни   парфюм   психиатрическая клиника   психотропные вещества   
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25  комментариев
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67k
Татьяна Юсова 2 часа назад
В соцсетях распространяются и не такие бредовые пугалки!
Не стоит распространять их дальше.
Рассылка подобных сообщений в массовом порядке преследует единственную цель: заставить людей паниковать. Так что не поддавайтесь на провокации.
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5k
hellish_hound 19 минут назад
Мы все точно знаем что это духи!
А где они?
Не знаем!
Так может это не духи, а какая ни будь "соль"?
Нет, это точно духи!
Если это духи, то нужно их сдать на экспертизу. Вы знаете где они?
Нет, мы их даже не видели, но мы уверены - это точно из-за духов!
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65
twincam Полчаса назад
эта новость взорвала интернет
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8k
Лещ 38 минут назад
Дело явно не в духах))
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12k
Ivan 39 минут назад
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13k
gavrosh 40 минут назад
А ещё у этого мужика был фотоаппарат с красной плёнкой!
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47
Aiden Highrider 41 минуту назад
Как-то увлёкся микродозингом красного мухомора. Употреблял от 0,5 до 3-4 грамм в сутки. А в один день решил закинуться на 10 грамм за раз. Взял бутылочку йогурта, растворил там порошок и выпил. Сначала спать потянуло. Лёг, а сон не идёт и как-то на душе муторно стало, а потом словно всё заиграло цветными красками. Стало тянуть на общение. Настроение в пике. Чувство счастья захлестнуло. Продолжалось часа два, а потом было приятное ощущение усталости, как после разгрузки вагона...
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328
Liberman 45 минут назад
Бред. Баба обхерачилась доп или лизера, колпак съехал. Да или по весне обострение.
А так нахрен мне, обладай я таким чудным пузырьком, давать людям нюхать? Я в вентиляцию жахну, или в переполненном автобусе распылю и т.д.
Нахрен этот геммор с одним человеком?
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6k
perekrestok 47 минут назад
Получается история типа такой: шла девушка по улице, увидела на дороге пирожок, взяла и съела его. А потом неожиданно отравилась. С чего бы это? Хорошо еще что домой этого мужика не привела, деньги не отдала и квартиру с машиной не подарила.
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3k
Ухалус Посовиномус 49 минут назад
Распространителей подобной хрени в сетях взять и на 15 лет закатать куда подальше. Шутки ради.
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2k
Walther 50 минут назад
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6k
Компьютер DELL монитором 53 минуты назад
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11k
Shtoppi 55 минут назад
напоминает страшные истории которые нам в детстве рассказывали. типа жвачки с иглами внутри или спидозные джинсы.
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9k
krivsan 56 минут назад
когда понюхал
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328
Liberman krivsan 44 минуты назад
А так то нихреновые духи, и недешевые
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700
hammog 56 минут назад
История из разряда - Однажды одна девочка...
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501
MidMaster Час назад
Рен-ТВ, это ты?
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6k
Roman Час назад
"Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. После, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем."
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10k
Zемляк 2 часа назад
У Зеленского, Байдена такие же.
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12k
Хреноффф 2 часа назад
Говорил с акцентом, подарил жвачку... А внутри - лезвие от бритвы!
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