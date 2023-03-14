Москвичка понюхала подаренные незнакомцем духи и оказалась в психушке

Девушка сняла пробку и понюхала духи, а потом вернулась домой. С этого времени, как говорят её родители и близкие друзья, с ней начало происходить нечто странное. Сначала у Алины стало мгновенно меняться настроение. Она то впадала в меланхолию, то веселилась над совершенно обыденными вещами. Студентка перестала посещать колледж и рассуждала о крайне занятных материях типа «эмбрионов, которые выпускают собак».

Родители Алины вызывали ей скорую помощь. Медики, оценив состояние девушки, доставили её в психиатрическую клинику. Пока состояние пациентки не улучшается, и врачи не знают, какое именно вещество могло повлиять таким образом на психику что именно с ней произошло.

Незадолго до случая с Алиной в соцсетях появилась неподтвержденная информация о людях, распространяющих опасные парфюмы с психотропными веществами, употребление которых может вызвать летальный исход.