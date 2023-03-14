Москвичка понюхала подаренные незнакомцем духи и оказалась в психушке

Родители и друзья Алины утверждают, что раньше за ней не водилось странностей, а после того, как она понюхала крышку парфюма, началось невообразимое.
Как сообщает телеграм-канал BAZA, эта история началась с того, что 19-летняя студентка московского колледжа получила в подарок от незнакомого мужчины духи. Их машины стояли рядом в пробке, и водитель соседнего авто стал заигрывать с симпатичной девушкой. Она отказалась дать свой телефон, и тогда незнакомец подарил ей пробник духов в честь женского праздника.
Девушка сняла пробку и понюхала духи, а потом вернулась домой. С этого времени, как говорят её родители и близкие друзья, с ней начало происходить нечто странное. Сначала у Алины стало мгновенно меняться настроение. Она то впадала в меланхолию, то веселилась над совершенно обыденными вещами. Студентка перестала посещать колледж и рассуждала о крайне занятных материях типа «эмбрионов, которые выпускают собак».
Родители Алины вызывали ей скорую помощь. Медики, оценив состояние девушки, доставили её в психиатрическую клинику. Пока состояние пациентки не улучшается, и врачи не знают, какое именно вещество могло повлиять таким образом на психику что именно с ней произошло.
Незадолго до случая с Алиной в соцсетях появилась неподтвержденная информация о людях, распространяющих опасные парфюмы с психотропными веществами, употребление которых может вызвать летальный исход.
Источник:
- В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом
- Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
- Москвич предложил набивать тату кошкам и поплатился
- Москвича через суд признали умершим и захотели продать его квартиру за 72 млн рублей
- И сразу как-то расхотелось: психотерапевт предложил парню с суицидальными мыслями не умирать просто так
Не стоит распространять их дальше.
Рассылка подобных сообщений в массовом порядке преследует единственную цель: заставить людей паниковать. Так что не поддавайтесь на провокации.
А где они?
Не знаем!
Так может это не духи, а какая ни будь "соль"?
Нет, это точно духи!
Если это духи, то нужно их сдать на экспертизу. Вы знаете где они?
Нет, мы их даже не видели, но мы уверены - это точно из-за духов!
А так нахрен мне, обладай я таким чудным пузырьком, давать людям нюхать? Я в вентиляцию жахну, или в переполненном автобусе распылю и т.д.
Нахрен этот геммор с одним человеком?