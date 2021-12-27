Посетитель ТЦ «Метрополис» в Москве угрожал взорвать себя гранатой

И «прихватить» с собой охранников. А все из-за украденной бутылочки духов.
Вчера вечером охранникам «Метрополиса» сообщили о краже в парфюмерном бутике «Золотое Яблоко». Посетитель тиснул туалетную воду прямо с прилавка и попытался скрыться. Но его оперативно задержали - даже до выхода не успел дойти. И отвели в досмотровое помещение.
Кстати, охранники поступили вполне гуманно - предложили оплатить туалетную воду и проваливать на все стороны четыре. Или они вызовут полицию. Но вор оказался в неадеквате: выхватил предмет, похожий на гранату, и стал угрожать, что сейчас вырвет чеку.
Воспользовался замешательством и сбежал. Охранники еще не знали, что это фрик-одиночка, поэтому на всякий случай решили эвакуировать посетителей.
Вот рассказ очевидцев:
Через несколько часов преступника задержали на Башиловской улице, примерно в 7 км от ТЦ.
Горе-подрывника зовут Салман Юнусов, ему 47 лет. Сейчас он в отделении, никакого оружия и гранат у него с собой нет. Видимо, он и в ТЦ размахивал бутылкой духов, а не гранатой.
Но все равно - кража, переполох с мнимой гранатой, эвакуация людей. Целая операция по задержанию. Так что прилетит-то ему нормально, еще не скоро по магазинам походит.
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Следуя Вашей логике получается, что в данном случае "истерию нагнетали" охранники и полиция, а гражданина, не желающего платить за товар, очернили.