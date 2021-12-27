Посетитель ТЦ «Метрополис» в Москве угрожал взорвать себя гранатой

Вчера вечером охранникам «Метрополиса» сообщили о краже в парфюмерном бутике «Золотое Яблоко». Посетитель тиснул туалетную воду прямо с прилавка и попытался скрыться. Но его оперативно задержали - даже до выхода не успел дойти. И отвели в досмотровое помещение.

Кстати, охранники поступили вполне гуманно - предложили оплатить туалетную воду и проваливать на все стороны четыре. Или они вызовут полицию. Но вор оказался в неадеквате: выхватил предмет, похожий на гранату, и стал угрожать, что сейчас вырвет чеку.