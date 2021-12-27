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Посетитель ТЦ «Метрополис» в Москве угрожал взорвать себя гранатой

Посетитель ТЦ «Метрополис» в Москве угрожал взорвать себя гранатой (2 фото + 3 видео)

Автор:
27 декабря 2021 11:18
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   бутик   граната   духи   метрополис   охранник   парфюмерия   эвакуация   
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И «прихватить» с собой охранников. А все из-за украденной бутылочки духов.

Вчера вечером охранникам «Метрополиса» сообщили о краже в парфюмерном бутике «Золотое Яблоко». Посетитель тиснул туалетную воду прямо с прилавка и попытался скрыться. Но его оперативно задержали - даже до выхода не успел дойти. И отвели в досмотровое помещение.

Кстати, охранники поступили вполне гуманно - предложили оплатить туалетную воду и проваливать на все стороны четыре. Или они вызовут полицию. Но вор оказался в неадеквате: выхватил предмет, похожий на гранату, и стал угрожать, что сейчас вырвет чеку.

Воспользовался замешательством и сбежал. Охранники еще не знали, что это фрик-одиночка, поэтому на всякий случай решили эвакуировать посетителей.

Вот рассказ очевидцев:

Через несколько часов преступника задержали на Башиловской улице, примерно в 7 км от ТЦ.

Горе-подрывника зовут Салман Юнусов, ему 47 лет. Сейчас он в отделении, никакого оружия и гранат у него с собой нет. Видимо, он и в ТЦ размахивал бутылкой духов, а не гранатой.

Но все равно - кража, переполох с мнимой гранатой, эвакуация людей. Целая операция по задержанию. Так что прилетит-то ему нормально, еще не скоро по магазинам походит.

Источник:

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Метки: Москва   бутик   граната   духи   метрополис   охранник   парфюмерия   эвакуация   
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1k
Любушка 2 часа назад
Опять человек без национальности?
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64k
parallax 14 минут назад
Не перестаёт удивлять способность некоторых особей, на ровном месте заработать реальный срок.
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Иван 23 минуты назад
Опять коренные москвичи шалят.
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28
Роман Ефремов 44 минуты назад
не подарит теперь духи любимой , или уже подарил раз при нем не было гранаты !
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4k
Виктор Штурмаревич 57 минут назад
Читаю, думаю, только не лицо без признаков рода племени, ан нет опять Alien
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9k
кот базилий Час назад
Опять не Иванов.....
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Жаль,что не антиваксер,идеально бы подошел для нагнетания массовой истерии,и очернения не желающих носить намордники.
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433
Киса Кацман сеньор Леонсио Час назад
Вы дебил?
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