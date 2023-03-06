И сразу как-то расхотелось: психотерапевт предложил парню с суицидальными мыслями не умирать просто так

Московский врач-психотерапевт с 15-летним стажем посоветовал парню с суицидальными мыслями не превращаться в "бессмысленный труп", а "приблизить победу". Парень рассказал об этом в соцсетях и видимо перехотел умирать.
Молодой человек Артём (имя изменено) начал думать о суициде на фоне недавних изменений в мире. По словам парня, он не может справиться с потоком "страдания людей". Испугавшись своих мыслей, молодой человек обратился к психотерапевту (не путать с психологом). Врач с 15-летним стажем предложил очень необычное решение проблемы.
Бесчастнов предложил парню поразмыслить над тем, что можно не становиться «бессмысленным трупом», а умереть «с пользой для дела» ради победы. Скриншот переписки пациента и врача публикует Baza.
Позже Павел прокомментировал произошедшее. Он не стал отрицать тот факт, что переписка реальная. По его словам, это была не консультация и не приём врача, а просто переписка. В итоге врач посоветовал парню начать зарабатывать и заботиться о тех, кто нуждается в помощи. На вопросы в социальных сетях Павел отвечает с юмором.
Telegram-канал Baza уточняет, что после этого разговора парень больше не общался с психиатром, но был онлайн. Значит ли это, что советы Бесчастнова помогли?
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А так как сейчас модно пиариться на патриотизме, Z символике, и поддержке СВО, думаю психиатр схитрил с маленьким спектаклем, таким образом решив привлечь внимание к своей персоне.
То есть, если бы это был Олег, то его сразу бы все узнали?? ЗАЧЕМ заменять имя? Зачем??
"Мужик собрался скинуться с моста..подходит кто -то сзади, кладет руку :"Извините, вы котят не прихватите ?"....
Интересные у нас психологи пошли.
Если появились такие мысли, то можно начать заниматься чем-то экстремальным. Например, записаться в парашютную секцию - в худшем случае, если во время прыжка что-то пойдет не по плану, то все пойдет по плану
Но вообще совет дельный.