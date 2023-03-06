FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6982 поста • 992 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
И сразу как-то расхотелось: психотерапевт предложил парню с суицидальными мыслями не умирать просто так

И сразу как-то расхотелось: психотерапевт предложил парню с суицидальными мыслями не умирать просто так

Автор:
06 марта 2023 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Бесчастнов   Москва   Россия   интересное   обращение   психиатр   психология   фото   
2023
3

Московский врач-психотерапевт с 15-летним стажем посоветовал парню с суицидальными мыслями не превращаться в "бессмысленный труп", а "приблизить победу". Парень рассказал об этом в соцсетях и видимо перехотел умирать.

Молодой человек Артём (имя изменено) начал думать о суициде на фоне недавних изменений в мире. По словам парня, он не может справиться с потоком "страдания людей". Испугавшись своих мыслей, молодой человек обратился к психотерапевту (не путать с психологом). Врач с 15-летним стажем предложил очень необычное решение проблемы.

Бесчастнов предложил парню поразмыслить над тем, что можно не становиться «бессмысленным трупом», а умереть «с пользой для дела» ради победы. Скриншот переписки пациента и врача публикует Baza.

×
×

Позже Павел прокомментировал произошедшее. Он не стал отрицать тот факт, что переписка реальная. По его словам, это была не консультация и не приём врача, а просто переписка. В итоге врач посоветовал парню начать зарабатывать и заботиться о тех, кто нуждается в помощи. На вопросы в социальных сетях Павел отвечает с юмором.

Telegram-канал Baza уточняет, что после этого разговора парень больше не общался с психиатром, но был онлайн. Значит ли это, что советы Бесчастнова помогли?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Бесчастнов   Москва   Россия   интересное   обращение   психиатр   психология   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Смахивает на самопиар. иначе кто ж такие вещи , на серьёзных щах в интернете обсуждает. Обычно любой психиатр, назначает встречу, беседует, смотрит на поведение человека, его мимику, жесты, скорость ответов.. В общем, ведёт анализ. А что ты можешь о человеке по он лайн переписке? Мот он тупо угорает по приколу, ты ж даже голоса его не слышишь и не понимаешь расстроен, взволнован или пьян человек.
А так как сейчас модно пиариться на патриотизме, Z символике, и поддержке СВО, думаю психиатр схитрил с маленьким спектаклем, таким образом решив привлечь внимание к своей персоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 7 минут назад
А че, все по делу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MrMopnex 13 минут назад
"Молодой человек Артём (имя изменено)"
То есть, если бы это был Олег, то его сразу бы все узнали?? ЗАЧЕМ заменять имя? Зачем??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Иванов 17 минут назад
Психиатр. Работаем креативно. Следующий суицидник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барсук 19 минут назад
Что-то анекдот напомнило....
"Мужик собрался скинуться с моста..подходит кто -то сзади, кладет руку :"Извините, вы котят не прихватите ?"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
doker Полчаса назад
То есть, если у "чела" возникли мысли о суициде, то нужно пойти и кого-то "грохнуть".

Интересные у нас психологи пошли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 51 минуту назад
В заголовке написано психиатр, а в статье уточняется что это психотерапевт.
Но вообще совет дельный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
327288



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 любопытных находок удивительных вещей
15 любопытных находок удивительных вещей
Автоинструктор попытался добиться от девушки поворота руля в нужную сторону - и безуспешно
Автоинструктор попытался добиться от девушки поворота руля в нужную сторону - и безуспешно
Набирающие популярность в сообществах
Tesla Cybertruck показали во всех деталях
Tesla Cybertruck показали во всех деталях
Милла Йовович добралась и до Джорджа Мартина
Милла Йовович добралась и до Джорджа Мартина
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#отдых#в мире#картинки#США#Россия#отпуск#познавательно#актер
#Юмор#СССР#животные#Прикол#факты#авария#Приколы#природа#завод
#люди#история#интересно#забавно#Фотографии#путешествие#путешествия#красота#достопримечательность
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство Во дворе столицы скончалась женщина, которую бросили социальные работники Во дворе столицы скончалась женщина, которую бросили социальные работники Столичный «Жилищник» решил избавиться от одуванчиков Столичный «Жилищник» решил избавиться от одуванчиков "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться