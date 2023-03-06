И сразу как-то расхотелось: психотерапевт предложил парню с суицидальными мыслями не умирать просто так

Молодой человек Артём (имя изменено) начал думать о суициде на фоне недавних изменений в мире. По словам парня, он не может справиться с потоком "страдания людей". Испугавшись своих мыслей, молодой человек обратился к психотерапевту (не путать с психологом). Врач с 15-летним стажем предложил очень необычное решение проблемы.

Бесчастнов предложил парню поразмыслить над тем, что можно не становиться «бессмысленным трупом», а умереть «с пользой для дела» ради победы. Скриншот переписки пациента и врача публикует Baza.