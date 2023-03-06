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Москвича через суд признали умершим и захотели продать его квартиру за 72 млн рублей

Москвича через суд признали умершим и захотели продать его квартиру за 72 млн рублей

Автор:
06 марта 2023 12:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   владельцы   квартира   конфликт   мошенничество   патрики   суд   
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Как же прав был Воланд.

Владелец квартиры в одном из самых престижных районов столицы внезапно выяснил, что умер, а его недвижимость уже ему не принадлежит. На протяжении двух месяцев 81-летний Александр Поспелов пытался попасть в свою трёхкомнатную квартиру на Патриарших прудах, но дверь почему-то не поддавалась.

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Пожилой мужчина направился в полицию, где его ошарашили известием о том, что ещё в мае 2022 года Балашихинский суд признал его умершим по заявлению некой Зинаиды Пятыркиной. А квартирка на 85 "квадратов" уже выставлена на продажу за 72 миллиона рублей.

Примечательно, что продавец квартиры по имени Пётр назвал себя собственником квартиры и просил передать восставшему из мёртвых Поспелову, что этот "колхозник ничего не получит".

Очевидно, в этой истории много тёмных пятен и все испорченные квартирным вопросом герои поста, скорее всего, знакомы. Но это не отменяет того факта, что жилплощадью новые владельцы завладели мошенническим путём. И за это, надеемся, им придётся ответить.

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Метки: Москва   владельцы   квартира   конфликт   мошенничество   патрики   суд   
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Афраний Полчаса назад
Нехорошая квартира.
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