Москвича через суд признали умершим и захотели продать его квартиру за 72 млн рублей

Пожилой мужчина направился в полицию, где его ошарашили известием о том, что ещё в мае 2022 года Балашихинский суд признал его умершим по заявлению некой Зинаиды Пятыркиной. А квартирка на 85 "квадратов" уже выставлена на продажу за 72 миллиона рублей.