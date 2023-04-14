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Бразильянка продаёт приворотное зелье с капелькой своего «сексуального» пота

Бразильянка продаёт приворотное зелье с капелькой своего «сексуального» пота

Автор:
14 апреля 2023 12:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Афродизиак   Приворотное зелье невиданной силы   аромат   духи   женщины и мужчины   отношения   парфюм   приворот   
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Ванесса Моура, 29-летняя модель из Сан-Паулу (Бразилия), разработала духи с добавлением собственного пота. «Мужчинам нравится запах моего тела. Эти духи пахнут сексуально, привлекая мужчин», — говорит она.


Ванесса продаёт необычный парфюм, продвигая его через Интернет. У неё более миллиона подписчиков в соцсетях! Она утверждает, что её продукт поможет женщинам стать привлекательными и притягательными для противоположного пола, и их жизнь заиграет новыми красками.


Я хотела сделать собственный аромат с нотками моего природного запаха, который, по словам моего бывшего и моего нынешнего парня, сексуален и возбуждает.


Ванесса уверена, что это чрезвычайно действенный инструмент для тех, кто хочет привлечь мужчину, «идеальный парфюм для свиданий». В каждой бутылочке содержится 8 мл пота красивой и уверенной в себе женщины. Предполагается, что добавка будет действовать как естественный афродизиак.


Основной аромат — фруктовые ноты мандарина, бергамота и розового перца. Но у моих духов есть особое, очень интимное прикосновение: мой пот. Это смесь страсти и тайны. Мой пот был самым важным ингредиентом в формуле этого зелья любви и секса.


Ванесса назвала духи «Fresh Goddess» и уже получила много восторженных отзывов от своих почитательниц. Клиентки утверждают, что приворотное зелье действительно работает:


Я нанесла капельку духов на шею. Всё, что было нужно, — чтобы коллега на работе, который мне нравится, подошёл ближе и учуял аромат. Уже через два дня он пригласил меня на свидание!


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Афродизиак   Приворотное зелье невиданной силы   аромат   духи   женщины и мужчины   отношения   парфюм   приворот   
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3  комментария
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29
eric 20 минут назад
ну и бред
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103k
parallax 2 минуты назад
И ведь найдутся долбодятлы, которые эту хню купят.
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10k
Ф Ив 6 минут назад
Смех смехом, но несмотря на то, что нет убедительных научных доказательств наличия у человека феромонов "любви", нет и доказательств полного отсутствия таких веществ.
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