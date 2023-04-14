Бразильянка продаёт приворотное зелье с капелькой своего «сексуального» пота

Ванесса Моура, 29-летняя модель из Сан-Паулу (Бразилия), разработала духи с добавлением собственного пота. «Мужчинам нравится запах моего тела. Эти духи пахнут сексуально, привлекая мужчин», — говорит она.
Ванесса продаёт необычный парфюм, продвигая его через Интернет. У неё более миллиона подписчиков в соцсетях! Она утверждает, что её продукт поможет женщинам стать привлекательными и притягательными для противоположного пола, и их жизнь заиграет новыми красками.
Я хотела сделать собственный аромат с нотками моего природного запаха, который, по словам моего бывшего и моего нынешнего парня, сексуален и возбуждает.
Ванесса уверена, что это чрезвычайно действенный инструмент для тех, кто хочет привлечь мужчину, «идеальный парфюм для свиданий». В каждой бутылочке содержится 8 мл пота красивой и уверенной в себе женщины. Предполагается, что добавка будет действовать как естественный афродизиак.
Основной аромат — фруктовые ноты мандарина, бергамота и розового перца. Но у моих духов есть особое, очень интимное прикосновение: мой пот. Это смесь страсти и тайны. Мой пот был самым важным ингредиентом в формуле этого зелья любви и секса.
Ванесса назвала духи «Fresh Goddess» и уже получила много восторженных отзывов от своих почитательниц. Клиентки утверждают, что приворотное зелье действительно работает:
Я нанесла капельку духов на шею. Всё, что было нужно, — чтобы коллега на работе, который мне нравится, подошёл ближе и учуял аромат. Уже через два дня он пригласил меня на свидание!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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