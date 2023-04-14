Бразильянка продаёт приворотное зелье с капелькой своего «сексуального» пота

Ванесса уверена, что это чрезвычайно действенный инструмент для тех, кто хочет привлечь мужчину, «идеальный парфюм для свиданий». В каждой бутылочке содержится 8 мл пота красивой и уверенной в себе женщины. Предполагается, что добавка будет действовать как естественный афродизиак.

Основной аромат — фруктовые ноты мандарина, бергамота и розового перца. Но у моих духов есть особое, очень интимное прикосновение: мой пот. Это смесь страсти и тайны. Мой пот был самым важным ингредиентом в формуле этого зелья любви и секса.