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25 странных, мерзких и жутких фактов о человеческом теле

25 странных, мерзких и жутких фактов о человеческом теле

Автор:
13 марта 2023 18:17
Сообщество : Факты
Метки: анатомия   интересно   медицина   познавательно   факты   человеческое тело   
4166
26

Кажется, что узнавать что-то новое о наших собственных телах можно бесконечно, и это всегда интересно — например, знали ли вы, что информация поступает в мозг со скоростью 430 км/ч? Однако кое-что лучше не знать, если вы хотите спокойно спать по ночам, и факты из этой подборки — как раз тот случай.

1. Челюсть каждого ребенка полна зубов, и этот факт кажется совершенно безобидным, пока не осознаешь, что выглядит это… вот так.

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2. Каждому, кто хоть раз катался на аттракционах, особенно крутых американских горках, знакомо странное ощущение в животе. На самом деле это смещаются ваши внутренние органы, особенно те, что не закреплены связками, например, кишечник.

3. Если натереть подошвы ступней чесноком, то где-то через полчаса вы почувствуете его вкус во рту. В чесноке есть вещество, которое проникает через клеточные мембраны, поднимается по кровотоку и достигает вкусовых рецепторов. Таким образом, чеснок можно попробовать ногами.

4. Если подумать, то все мы — это тупо полуторакилограммовые мозги верхом на мясном велосипеде, который мы называем телом.

5. Кислота в желудке настолько сильная, что может растворить лезвие бритвы, поэтому ваш желудок постоянно борется с ней, чтобы не переваривать самого себя. Эту кислоту сдерживает только желудочная слизь.

6. Если не давать человеку спать и при этом не кормить, он умрет от недосыпа раньше, чем от истощения.

7. Есть разновидность опухоли, которая может вырастить зубы на яичниках у женщины и яичках у мужчины.

8. Поскольку за день человек сбрасывает около 40 000 старых клеток кожи, пыль, которую вы видите в доме, состоит из вас самих. То есть, каждый раз, когда вы приходите в чужой дом, вы вдыхаете тысячи клеток чужой кожи.

9. Мужчины могут производить молоко, и это гораздо более частое явление, чем кажется; большинство мужчин просто стыдятся в этом признаться. Мужская лактация может быть вызвана голоданием — это наблюдалось у узников концлагерей, когда их впервые покормили после нескольких недель голода.

10. После обезглавливания бестелесная голова будет находиться в сознании еще около 15 секунд. Возможно, этого времени даже достаточно для мозга, чтобы осознать, что произошло.

11. Поскольку в ходе эволюции мы стали прямоходящими, таз и родовые пути женщин сильно сузились, а это значит, что им приходится терпеть едва ли не самые болезненные роды на планете. В связи с этим в 1780 году во время родов женщинам отпиливали часть тазовой кости бензопилой, чтобы облегчить этот процесс.

12. В мозгу нет болевых рецепторов, поэтому люди могут бодрствовать и спокойно разговаривать с врачами, пока те проводят им операцию на головном мозге.

13. В очень редких случаях то, что можно принять за обычные выделения из носа при насморке — это мозговая жидкость, которую выпускает мозг, чтобы снизить давление.

14. Во время некоторых операций на мозге врачи просто снимают лицо пациента, как кожуру с банана.

15. Если у женщины растягиваются связки, а мышцы влагалища при этом недостаточно крепкие, матка может просто выпасть наружу.

16. В ходе подготовки к операции вам чуть ли не первым делом чистят пупок, поскольку там может скапливаться до 67 видов бактерий.

17. Когда вы дышите, большая часть воздуха входит в одну ноздрю и выходит из другой, и они меняются ролями каждые пару часов. Проверили же сейчас, да?

18. Наша иммунная система не всегда распознает глаза как часть тела, поэтому существует множество заболеваний, при которых иммунная система атакует и пытается разрушить глаз, что в процессе может ослепить человека.

19. Человек производит больше ушной серы, когда испытывает стресс, и эта ушная сера от стресса пахнет гораздо хуже обычной.

20. Прямо сейчас на ваших ресницах могут спариваться клещи, а вы об этом даже не догадываетесь.

21. Вода, которую вы пьете, скорее всего уже побывала внутри кого-то или чего-то еще.

22. За один 10-секундный поцелуй можно обменяться до 80 миллионов бактерий. Поэтому, если целовать партнера по несколько раз в день, у вас разовьются аналогичные колонии оральных бактерий.

23. Если кто-то чихнул вам в лицо, он запустил в вас микробы со скоростью 160 километров в час. Кашель в сравнении не так уж и плох — всего 100 километров в час.

24. Когда вы умрете, ваше тело начнет переваривать само себя по мере того, как ферменты проедают клеточные мембраны и просачиваются наружу.

25. Плацентофагия — это практика поедания плаценты, которая выходит после родов. Ее либо готовят, либо едят свежей. По результатам канадского исследования, 24% опрошенных женщин съели свою плаценту после родов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: анатомия   интересно   медицина   познавательно   факты   человеческое тело   
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26  комментариев
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132k
стас 2 часа назад
"11. Поскольку в ходе эволюции мы стали прямоходящими, таз и родовые пути женщин сильно сузились, а это значит, что им приходится терпеть едва ли не самые болезненные роды на планете. В связи с этим в 1780 году во время родов женщинам отпиливали часть тазовой кости бензопилой, чтобы облегчить этот процесс."

бензопила в 1780-м году????????
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5k
Leonid Полчаса назад
С бензопилой ясно-понятно, но ещё тут есть факт №7!!! Свят, свят, свят!!!
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843
kolobok263 39 минут назад
"В связи с этим в 1780 году во время родов женщинам отпиливали часть тазовой кости бензопилой, чтобы облегчить этот процесс...."
Браво, тупое ЕГЭ...
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9k
Владимир 40 минут назад
Первая бензопила была оснащена шиной и цепью, приводимой в движение вручную. Цепная пила с электромотором была создана и запатентована немецким инженером-механиком Андреасом Штилем в 1926.
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532
lazershik1908 41 минуту назад
Не меня одного резанула пила ,да ещё и бензиновая.
Остальное читать расхотелось.
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57k
Крокоди́л 44 минуты назад
Весь этот ужас настолько ужасен что я расплакался...
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33k
ACU900 48 минут назад
В 1780 году уже изобрели бензопилу? Ну ну. Так и представляю инквизитора с бензопилой в XVI веке:))
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1k
Лимонадный Джо Час назад
Прочёл. Обдумал. Подошёл к зеркалу и присмотрелся. "Что ты такое, тварь" задался вопросом.
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984
оберлейтенант Час назад
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4k
Трям Час назад
Где у ступней подошвы?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
100k
parallax 2 часа назад
Бензопила в 18 веке веке, это пять!
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Что я думаю? Я что думаю?
Да... Автор ты вообще что ли [мат]л, за кого читателей держишь слов нет.
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
25. Плацентофагия это практика поедания плаценты, которая выходит после родов. Ее либо готовят, либо едят свежей. По результатам канадского исследования, 24% опрошенных женщин съели свою плаценту после родов.

Это исследование показало, что четверть канадок любят чёрный юмор
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24k
Андрей 2 часа назад
Да уж, бензопила в 1780-м году, это просто шедеврально!!!
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1M
Великий Немой 2 часа назад
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6k
sedoisever 2 часа назад
После первых же фактов хотел отметить какую-то чушь. Но когда прочитал про бензопилу в 1780 году... Короче эта чушь победила всё.
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