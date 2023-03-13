25 странных, мерзких и жутких фактов о человеческом теле

Кажется, что узнавать что-то новое о наших собственных телах можно бесконечно, и это всегда интересно — например, знали ли вы, что информация поступает в мозг со скоростью 430 км/ч? Однако кое-что лучше не знать, если вы хотите спокойно спать по ночам, и факты из этой подборки — как раз тот случай.
1. Челюсть каждого ребенка полна зубов, и этот факт кажется совершенно безобидным, пока не осознаешь, что выглядит это… вот так.
2. Каждому, кто хоть раз катался на аттракционах, особенно крутых американских горках, знакомо странное ощущение в животе. На самом деле это смещаются ваши внутренние органы, особенно те, что не закреплены связками, например, кишечник.
3. Если натереть подошвы ступней чесноком, то где-то через полчаса вы почувствуете его вкус во рту. В чесноке есть вещество, которое проникает через клеточные мембраны, поднимается по кровотоку и достигает вкусовых рецепторов. Таким образом, чеснок можно попробовать ногами.
4. Если подумать, то все мы — это тупо полуторакилограммовые мозги верхом на мясном велосипеде, который мы называем телом.
5. Кислота в желудке настолько сильная, что может растворить лезвие бритвы, поэтому ваш желудок постоянно борется с ней, чтобы не переваривать самого себя. Эту кислоту сдерживает только желудочная слизь.
6. Если не давать человеку спать и при этом не кормить, он умрет от недосыпа раньше, чем от истощения.
7. Есть разновидность опухоли, которая может вырастить зубы на яичниках у женщины и яичках у мужчины.
8. Поскольку за день человек сбрасывает около 40 000 старых клеток кожи, пыль, которую вы видите в доме, состоит из вас самих. То есть, каждый раз, когда вы приходите в чужой дом, вы вдыхаете тысячи клеток чужой кожи.
9. Мужчины могут производить молоко, и это гораздо более частое явление, чем кажется; большинство мужчин просто стыдятся в этом признаться. Мужская лактация может быть вызвана голоданием — это наблюдалось у узников концлагерей, когда их впервые покормили после нескольких недель голода.
10. После обезглавливания бестелесная голова будет находиться в сознании еще около 15 секунд. Возможно, этого времени даже достаточно для мозга, чтобы осознать, что произошло.
11. Поскольку в ходе эволюции мы стали прямоходящими, таз и родовые пути женщин сильно сузились, а это значит, что им приходится терпеть едва ли не самые болезненные роды на планете. В связи с этим в 1780 году во время родов женщинам отпиливали часть тазовой кости бензопилой, чтобы облегчить этот процесс.
12. В мозгу нет болевых рецепторов, поэтому люди могут бодрствовать и спокойно разговаривать с врачами, пока те проводят им операцию на головном мозге.
13. В очень редких случаях то, что можно принять за обычные выделения из носа при насморке — это мозговая жидкость, которую выпускает мозг, чтобы снизить давление.
14. Во время некоторых операций на мозге врачи просто снимают лицо пациента, как кожуру с банана.
15. Если у женщины растягиваются связки, а мышцы влагалища при этом недостаточно крепкие, матка может просто выпасть наружу.
16. В ходе подготовки к операции вам чуть ли не первым делом чистят пупок, поскольку там может скапливаться до 67 видов бактерий.
17. Когда вы дышите, большая часть воздуха входит в одну ноздрю и выходит из другой, и они меняются ролями каждые пару часов. Проверили же сейчас, да?
18. Наша иммунная система не всегда распознает глаза как часть тела, поэтому существует множество заболеваний, при которых иммунная система атакует и пытается разрушить глаз, что в процессе может ослепить человека.
19. Человек производит больше ушной серы, когда испытывает стресс, и эта ушная сера от стресса пахнет гораздо хуже обычной.
20. Прямо сейчас на ваших ресницах могут спариваться клещи, а вы об этом даже не догадываетесь.
21. Вода, которую вы пьете, скорее всего уже побывала внутри кого-то или чего-то еще.
22. За один 10-секундный поцелуй можно обменяться до 80 миллионов бактерий. Поэтому, если целовать партнера по несколько раз в день, у вас разовьются аналогичные колонии оральных бактерий.
23. Если кто-то чихнул вам в лицо, он запустил в вас микробы со скоростью 160 километров в час. Кашель в сравнении не так уж и плох — всего 100 километров в час.
24. Когда вы умрете, ваше тело начнет переваривать само себя по мере того, как ферменты проедают клеточные мембраны и просачиваются наружу.
25. Плацентофагия — это практика поедания плаценты, которая выходит после родов. Ее либо готовят, либо едят свежей. По результатам канадского исследования, 24% опрошенных женщин съели свою плаценту после родов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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бензопила в 1780-м году????????
Браво, тупое ЕГЭ...
Остальное читать расхотелось.
Да... Автор ты вообще что ли [мат]л, за кого читателей держишь слов нет.
Это исследование показало, что четверть канадок любят чёрный юмор