Крутые и малоизвестные факты о человеческом теле

- Кость, поддерживающая глазное яблоко, тонкая как бумага и имеет большую пустую полость на противоположной стороне. Когда вы получаете сильный удар в глаз, кость под глазным яблоком ломается, снимая давление от удара и сохраняя глазное яблоко. Удивительный пример эволюционной адаптации для защиты нашего зрения!







- Да, ребята, но когда эта кость ломается, она может раздавить/разорвать зрительный нерв, и человек может ослепнуть на этот глаз. Я неудачно упал на лестнице и теперь один глаз не видит. Будьте осторожны.