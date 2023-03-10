Крутые и малоизвестные факты о человеческом теле

Насколько хорошо вы знаете своё тело, этот удивительный механизм? Несмотря на то, что мы все имеем некоторое представление об анатомии и физиологии, тема настолько большая и интересная, что о ней можно говорить часами.
Вот самые яркие комментарии пользователей Reddit, участвовавших в обсуждении «Самые крутые и малоизвестные факты о нашем теле».
- В человеческом теле достаточно жира, чтобы сделать семь кусков мыла.
- Всего семь? Ерунда, из моего тела можно сделать минимум пятнадцать!
- В нашем организме достаточно калия, чтобы создать очень маленькую бомбу.
- Получается, после смерти я могу стать и бомбой, и мылом? Мне срочно надо внести правки в мою последнюю волю и завещание.
- Если три дня подряд пить только энергетик Powerade Grape (фиолетовый), фекалии приобретут яркий неоново-зелёный цвет.
- Да. Я узнал об этом случайно: из-за пищевого отравления ничего не мог есть, а из напитков дома был только фиолетовый Powerade.
- Кость, поддерживающая глазное яблоко, тонкая как бумага и имеет большую пустую полость на противоположной стороне. Когда вы получаете сильный удар в глаз, кость под глазным яблоком ломается, снимая давление от удара и сохраняя глазное яблоко. Удивительный пример эволюционной адаптации для защиты нашего зрения!
- Да, ребята, но когда эта кость ломается, она может раздавить/разорвать зрительный нерв, и человек может ослепнуть на этот глаз. Я неудачно упал на лестнице и теперь один глаз не видит. Будьте осторожны.
- В Азии есть небольшая рыбацкая деревня. Её жители, занимающиеся подводной охотой/нырянием, могут задерживать дыхание примерно на 10 минут.
- Речь о народе баджо (баджао) — их называют «морскими цыганами». Это коренные народы Филиппин, Малайзии и Индонезии.
- Рефлекс ныряльщика. Когда вы опускаете лицо в прохладную воду и задерживаете дыхание, это приводит к снижению частоты сердечных сокращений и увеличению притока крови к жизненно важным органам, таким как сердце и мозг. А это, в свою очередь, помогает увеличить количество времени, на которое вы можете задерживать дыхание.
- Вам знаком запах дождя или потревоженной почвы? Так пахнет соединение геосмин, вырабатываемое бактериями, и человеческий нос чрезвычайно чувствителен к нему. Мы можем почувствовать этот запах даже в крайне низкой концентрации.
- По количеству клеток мы больше бактерии, чем люди.
- Микробофобы сейчас зарыдали.
- Некоторые люди рождаются с дополнительными рёбрами, которые растут из шейных позвонков С7. Шейные рёбра — это странная и редкая мутация, о которой многие люди даже не подозревают. Она вызывает синдром грудного выхода: сдавливание кровеносных сосудов или нервов между ключицей и первым ребром. Это может вызвать сильную боль в шее, плече, руках, онемение в пальцах, и даже привести к гангрене.
- Примерно у 10% населения на предплечье отсутствует длинная ладонная мышца. Вы можете легко проверить, есть ли она у вас, сложив мизинец и большой палец вместе, держа ладонь обращённой вверх, и согните руку вверх. Если одно сухожилие выступает больше остальных, это длинная ладонная мышца.
- Некоторые люди (например, я) чихают всякий раз во время сексуальных фантазий. То есть это сексуальное чихание.
- Некоторые люди начинают кашлять, если у них в ухе оказывается посторонний предмет. Это называется рефлекторным кашлевым рефлексом Арнольда. Кашель начинается из-за раздражения области, иннервируемой нервом Арнольда (часть наружного слухового прохода и задняя половина барабанной перепонки).
- Чёрт побери! Я всегда говорила своему парню, что ненавижу чистить уши, потому что у меня от этого кашель, а он думал, что я полная идиотка.
- Ваша печень может восстанавливаться, и гораздо быстрее, чем вы думаете. Мне удалили четверть печени, а через месяц она вернулась.
- Печень не регенерирует, а гипертрофируется. Это означает, что оставшаяся печень становится больше и повышает свою активность, чтобы компенсировать удалённую часть. Но всё равно это удивительно.
- Я наблюдал удивительный случай, когда работал над диссертацией. Мы исследовали пациентов с неврологическими проблемами и людей с черепно-мозговыми травмами. У одной 30-летней пациентки была удалена часть мозга. Точнее, область, которая активируется, когда вы двигаетесь. Но женщина двигалась и разговаривала (с небольшими огрехами), хотя это в теории было невозможно — она была парализована в первые 3 месяца после операции (после автомобильной аварии, насколько я помню). Мы испытывали новый сканер мозга и обнаружили, что область мозга, которая не должна была работать и контролировать движения, делала именно это. Затылочная область (обычно контролирующая зрение) в этом случае работала как зона контроля движений. Нейропластичность мозга просто потрясает!
- Разрезание мозолистого тела (соединяющего два полушария мозга) может привести к странным результатам. Например, ваша рука делает что-то, о чём ваше сознание не знает: пишет предложение или расчёсывает болячку. А вы даже не подозреваете об этом.
- Когда мы получаем солнечные ожоги, в основном нам вредит не солнечное тепло, а маленькие клетки кожи, которые убивают себя, чтобы защитить нас от рака кожи. Не так уж и круто, если подумать.
- Рыжеволосым людям требуются повышенные дозы анестезии, что связано с мутировавшим рецептором меланокортина-1. Я сама рыжая от природы, и у меня появился страх перед дантистами, потому что я всегда чувствовала, что они делают! В конце концов мне пришлось искать нового дантиста. Он взглянул на меня и сказал: «Ты настоящая рыжая, да? Тогда в четыре раза больше новокаина». Теперь хочу только к нему.
- Женщины на самом деле запрограммированы на то, чтобы забыть о родовой боли через несколько месяцев или около того. Если бы не это, у большинства женщин был бы только один ребенок, что в конечном итоге привело бы к сокращению населения.
- Младенцы рождаются без коленных чашечек, они развиваются примерно в 2 года. Но у них есть хрящи, которые защищают колени.
- Женщина может родить после смерти. Я археолог и время от времени мы сталкиваемся с захоронением, где скелет нерождённого ребенка находится на полпути через таз матери. Обычно случается так, что женщина умерла до родов, а после захоронения накопление газов от разложения вытесняет ребенка. Мы называем это Coffin Birth, «рождением в гробу», или «посмертными родами».
- Отвратительно. Но спасибо за идею, Coffin Birth звучит как название моей следующей метал-группы🤘
- Мы в основном дышим через одну ноздрю, и «доминирующая» ноздря переключается каждый час или около того.
- Одни только ваши руки и ноги составляют более половины всех костей вашего тела (106/206).
- Когда мы ложимся спать на новом месте, в незнакомой обстановке, одно полушарие мозга спит, а второе бодрствует, как у акулы, и поэтому мы легче просыпаемся. Мозг как бы работает в режиме ночного дежурства.
- «Суперсон». Есть люди с редкой способностью полностью «заряжаться» после 2-4 часов сна. Этого времени им хватает и нет никакого недосыпа и усталости. Учёные выяснили, что дело в мутации гена, который регулирует сон.
- Оптимальный циркадный ритм человека на самом деле ближе к 25 часам, чем к 24. Это было проверено в экспериментах по лишению людей солнечного света и других триггеров, поддерживающих циркадный ритм.
- Значит, мы просто созданы для жизни на Марсе?
- Видимо так. Никто не знает почему. На самом деле многие аспекты сна являются научной загадкой.
Источник:
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????
Это. Что. За. Хрень?