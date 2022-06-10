Бывший муж Бритни Спирс попытался скандально сорвать её свадьбу

И вот когда Спирс задумала выйти замуж в третий раз, Джейсон уже не стерпел и решил сорвать церемонию. Он перелез через забор, проник на охраняемую территорию, запустил прямой эфир и стал пробиваться к зданию, где находились Спирс и её новый избранник. Попутно устроил файтинг с охраной, но проиграл.