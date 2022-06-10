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Бывший муж Бритни Спирс попытался скандально сорвать её свадьбу

Бывший муж Бритни Спирс попытался скандально сорвать её свадьбу

Автор:
10 июня 2022 14:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vegas   арест   бритни спирс   драка   охрана   развод   свадьба   церемония   
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Он ворвался в здание во время церемонии и устроил драку с охраной.

Бритни Спирс и Джейсон Александер поженились в Вегасе в 2004 году.

Брак продлился 55 часов - и они развелись. После этого певица успела снова выйти замуж и развестись, а Джейсон так и остался холостяком.

И вот когда Спирс задумала выйти замуж в третий раз, Джейсон уже не стерпел и решил сорвать церемонию. Он перелез через забор, проник на охраняемую территорию, запустил прямой эфир и стал пробиваться к зданию, где находились Спирс и её новый избранник. Попутно устроил файтинг с охраной, но проиграл.

К этому времени приехала полиция, скрутила ревнивца и отправила его в тюрьму. Это уже его третий арест за последние 13 месяцев. Ранее он был задержан за кражу и езду в нетрезвом виде.

Что касается свадьбы Спирс - она прошла без сучка и задоринки. 40-летняя звезда заявила, что «потрясена произошедшим», но это не помешало ей заключить брак с новым избранником Сэмом Асгари.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: vegas   арест   бритни спирс   драка   охрана   развод   свадьба   церемония   
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7  комментариев
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9k
Бритва 3 часа назад
продолжайте вести наблюдение.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
"перелез через забор, проник на охраняемую территорию"...
Что ж там за охранники?
Или наличие забора - это и есть охраняемая территория?
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16k
Booka1a 3 часа назад
блохер небось. решил звездюлей ради хайпа отхватить
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1k
Довер Иванович 3 часа назад
С таким видео где нихрена не понятно я могу с успехом снять ролик где я Титаник потопил.
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Mowgley 3 часа назад
Ну как-то так

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