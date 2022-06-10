Бывший муж Бритни Спирс попытался скандально сорвать её свадьбу

Он ворвался в здание во время церемонии и устроил драку с охраной.
Бритни Спирс и Джейсон Александер поженились в Вегасе в 2004 году.
Брак продлился 55 часов - и они развелись. После этого певица успела снова выйти замуж и развестись, а Джейсон так и остался холостяком.
И вот когда Спирс задумала выйти замуж в третий раз, Джейсон уже не стерпел и решил сорвать церемонию. Он перелез через забор, проник на охраняемую территорию, запустил прямой эфир и стал пробиваться к зданию, где находились Спирс и её новый избранник. Попутно устроил файтинг с охраной, но проиграл.
К этому времени приехала полиция, скрутила ревнивца и отправила его в тюрьму. Это уже его третий арест за последние 13 месяцев. Ранее он был задержан за кражу и езду в нетрезвом виде.
Источник:
Что касается свадьбы Спирс - она прошла без сучка и задоринки. 40-летняя звезда заявила, что «потрясена произошедшим», но это не помешало ей заключить брак с новым избранником Сэмом Асгари.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Домработница Бритни Спирс попыталась забрать у неё собак, которые страдали от обезвоживания
- 30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом
- Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области
- Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой
- Жених уронил кольцо Tiffany в озеро прямо во время обмена клятвами
Что ж там за охранники?
Или наличие забора - это и есть охраняемая территория?