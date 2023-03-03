17 необычных свадебных платьев

Наиболее неожиданный цвет для платья невесты — чёрный. Тем не менее некоторые девушки на него решаются. С каждым годом количество невест, желающих примерить на себя необычный образ, стремительно увеличивается. В этом нет ничего странного. В первую очередь такие платья оригинальны, а во вторую практичны. К тому же они отлично подчёркивают любой тип фигуры.

Изысканное пурпурное платье