17 необычных свадебных платьев

Свадьба — особенный день в жизни каждой невесты, именно поэтому так важно, чтобы он был незабываемым. Одним из главных атрибутов этого мероприятия является свадебное платье. Вот с этого момента и начинаются основные сложности, потому что определиться c выбором достойного наряда бывает крайне непросто.
Традиционно девушки облачаются в длинные белые платья, украшенные лентами или рюшами. Однако многие современные невесты горят желанием покреативить, поэтому отказываются от классических нарядов в пользу чего-то новенького и необычного. Девушки экспериментируют с цветами платьев, фасонами и аксессуарами к ним. Предлагаем вам ознакомиться с результатами их экспериментов, которые представлены ниже.
Платье с ярким цветочным принтом. Это же полноценная поляна
Нельзя просто так взять и перестать любоваться этой юбкой
Некоторые свадебные платья выглядят, как настоящие произведения искусства. В них хочется рассматривать каждую деталь, каждую складочку ткани, чтобы суметь оценить задумывавшийся образ целиком.
Сияет, как бриллиант
Радужное платье
Невеста в таком платье гарантированно окажется в центре всеобщего внимания
Кажется, что платье в буквальном смысле горит
Некоторые невесты предпочитают мини-платья
Короткое платье невесты — тоже вызов. Согласитесь? Нужно иметь определённую смелость, чтобы подобрать должный наряд и не смутить приглашённых гостей.
Нежно-голубое платье
Довольно любопытный свадебный наряд, в котором отсутствует пышная юбка
А вы бы надели на свадьбу чёрное платье?
Наиболее неожиданный цвет для платья невесты — чёрный. Тем не менее некоторые девушки на него решаются. С каждым годом количество невест, желающих примерить на себя необычный образ, стремительно увеличивается. В этом нет ничего странного. В первую очередь такие платья оригинальны, а во вторую практичны. К тому же они отлично подчёркивают любой тип фигуры.
Изысканное пурпурное платье
Яркое и несколько футуристичное платье
Красота шлейфа выше всяких похвал
Светящееся свадебное платье
Прямо букет, а не невеста
Грациозность и красота
Платье, напоминающее морскую волну
Источник:
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