FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1492 поста • 583 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
17 необычных свадебных платьев

17 необычных свадебных платьев

Автор:
03 марта 2023 09:09
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   красота   креатив   невеста   платье   свадьба   фото   
309
18

Свадьба — особенный день в жизни каждой невесты, именно поэтому так важно, чтобы он был незабываемым. Одним из главных атрибутов этого мероприятия является свадебное платье. Вот с этого момента и начинаются основные сложности, потому что определиться c выбором достойного наряда бывает крайне непросто.

Традиционно девушки облачаются в длинные белые платья, украшенные лентами или рюшами. Однако многие современные невесты горят желанием покреативить, поэтому отказываются от классических нарядов в пользу чего-то новенького и необычного. Девушки экспериментируют с цветами платьев, фасонами и аксессуарами к ним. Предлагаем вам ознакомиться с результатами их экспериментов, которые представлены ниже.


Платье с ярким цветочным принтом. Это же полноценная поляна

×
×

Нельзя просто так взять и перестать любоваться этой юбкой

Некоторые свадебные платья выглядят, как настоящие произведения искусства. В них хочется рассматривать каждую деталь, каждую складочку ткани, чтобы суметь оценить задумывавшийся образ целиком.


Сияет, как бриллиант


Радужное платье


Невеста в таком платье гарантированно окажется в центре всеобщего внимания


Кажется, что платье в буквальном смысле горит


Некоторые невесты предпочитают мини-платья

Короткое платье невесты — тоже вызов. Согласитесь? Нужно иметь определённую смелость, чтобы подобрать должный наряд и не смутить приглашённых гостей.


Нежно-голубое платье


Довольно любопытный свадебный наряд, в котором отсутствует пышная юбка


А вы бы надели на свадьбу чёрное платье?

Наиболее неожиданный цвет для платья невесты — чёрный. Тем не менее некоторые девушки на него решаются. С каждым годом количество невест, желающих примерить на себя необычный образ, стремительно увеличивается. В этом нет ничего странного. В первую очередь такие платья оригинальны, а во вторую практичны. К тому же они отлично подчёркивают любой тип фигуры.


Изысканное пурпурное платье

Яркое и несколько футуристичное платье

Красота шлейфа выше всяких похвал

Светящееся свадебное платье

Прямо букет, а не невеста

Грациозность и красота

Платье, напоминающее морскую волну

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: дизайн   красота   креатив   невеста   платье   свадьба   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
На этом фото главное не платье...
Хочется только посочувствовать невесте.. Как её угораздило найти себе жениха - негра?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1319710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»
Группы «Сплин» и «Би-2» не выступят на концерте в честь фильма Алексея Балабанова «Брат-2»
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Набирающие популярность в сообществах
Ford Sierra Cosworth 1987 года выпуска ушёл с молотка за 54 миллиона рублей
Ford Sierra Cosworth 1987 года выпуска ушёл с молотка за 54 миллиона рублей
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#забавно#Россия#красота#подборка#новости#дтп#СССР
#интересно#животные#Прикол#люди#удивительно#криминал#природа#Приколы#картинки#США
#Юмор#факты#история#Жизнь#познавательно#шоу бизнес#аварии#Прошлое#наука#авто аварии
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Банкноты с необычным дизайном, которые жалко тратить Банкноты с необычным дизайном, которые жалко тратить Нейросеть показала, как бы выглядели страны мира, будь они людьми Нейросеть показала, как бы выглядели страны мира, будь они людьми 13 будильников с безумным дизайном и способами отключения 13 будильников с безумным дизайном и способами отключения Невесты, которые отказались от классических свадебных платьев в пользу креативных нарядов Невесты, которые отказались от классических свадебных платьев в пользу креативных нарядов 19 традиционных свадебных нарядов, которые в корне отличаются от избитой классики 19 традиционных свадебных нарядов, которые в корне отличаются от избитой классики

На что жалуетесь?

Вернуться