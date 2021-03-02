30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом

2942
31
Ведущие свадебных церемоний, распорядители торжеств, кондитеры, портнихи и другие раотники свадебной индустрии рассказали о случаях, когда прямо на свадьбе поняли: этой паре долго не протянуть!
"Я кондитер, делаю свадебные торты. На одной свадьбе, когда мы внесли свадебный торт и жених вместе с невестой разрезал его, он тут же положил первый кусок на тарелку и отнес своей маме. Невеста, разъяренная, осталась стоять у торта. Вряд ли она надолго останется с этим сыной-корзиной".
×
"Фотографировал жениха - и тут его лицо буквально осветила улыбка. Он бросился к гостье - симпатичной девушке в коротком платье - и сжал ее в объятьях. Такой улыбки я у него не видел за весь день. Говорят, брак продержался полгода".
"Занимался кейтерингом на свадьбе. Слышал, как невеста говорила тост и, обращаясь к жениху, сказала: "Уверена, ты станешь идепальным первым мужем!" Никто не поверил своим ушам".
"В нашем семейном ресторане праздновали свадьбу. Невеста со скандалом приревновала жениха к своей сестре, и, как оказалось, недаром. Славная семейка".
"Слышал на свадьбе спор жениха и невесты о том, надо ли отдать подаренные деньги маме жениха или оставить себе. Не думаю, что у них сложилось".
"На свадьбе, где я работал официантом, 19-летняя невеста почти не общалась с женихом, зато постоянно ругалась с отцом, говоря: "Отстань! Выхожу, за кого хочу!" Явно этот брак был всего лишь назло родителям!"
"Помню невесту, которая всю свадьбу капризничала и гоняла жениха: "Марк, подойди, Марк, принеси, Марк, сделай..." Сам Марк ходил с несчастным лицом - явно уже жалел, что в это ввязался".
"Я работаю в кейтеринге. Самая неудачная свадьба на моей памяти - та, на которую торт принесли прямо из соседнего супермаркета, а невеста застала жениха со своей подружкой в подсобке в разгар веселья".
"Съемки девичника закончились тем, что невеста плакала у меня на плече и говорила, что не готова к замужеству. Их союз продлился год".
"Самая короткая свадьба в нашем отеле закончилась тем, что жених подрался с невестой, после чего они оба разъехались по родительским домам".
"Я фотографировал свадьбу. Жених напился и начал до меня докапываться, бычить, орать на меня и, в конце концов, полез в драку, а попытавшуюся вмешаться невесту назвал "уродиной". Позднее отец невесты передал мне плату за работу и добавил щедрые чаевые. От него я узнал, что девушка подала на развод через неделю, и он благодарен мне, что из-за меня она не осталась с этим мерзавцем".
"Я был барменом на свадьбе, где жених напился еще в лимузине по дороге в ресторан, да так, что не смог выйти и проспал всю свадьбу в машине".
"Был на свадьбе, где невеста устроила стриптиз на столе, как только жених ненадолго вышел из зала".
"Обслуживал свадьбу, где невеста успела пофлиртовать со всеми гостями мужского пола, пока жених продолжал благопристойно сидеть во главе стола, правда, все больше нервничая".
"В разгар приема жених во всеуслышание заявил, что устал, и уехал домой. Один, без невесты".
"Я кондитер. Одна пара, заказывавшая у меня торт, насмерть разругалась по поводу фруктов для торта, так и не дождавшись свадбы".
"Я работал на свадьбе. Ко мне подошел жених, с которым я впервые встретился в этот день, и спросил, что бы я сделал, если бы накануне свадьбы узнал, что моя невеста спит со своим партнером по танцам. Я только головой покачал. Специально узнал: их брак продержался два месяца.
"Я работала ведущей на свадьбе, где напившийся жених предложил мне подняться с ним в отель. Я вежливо отказалась".
"Наш оркестр играл на свадьбе. Ближе к концу к нам подошла мать жениха и вручила задаток, чтобы мы сыграли на... его разводе. "Я даюим шесть месяцев", - сказала эта добрая женщина. Действительно, через полгода они позвали нас на вечер по поводу развода, где уже не было невесты".
"Был водителем свадебного лимузина. Однажды вез жениха со сломанной рукой и невесту, которая всю дорогу твердила, какой же он лузер - испортил своим дурацким переломом ей свадьбу!"
"Когда молодым предложили поцеловаться, невеста поспешно отвернулась и подставила щеку вместо губ. Это были мои знакомые, их брак продержался три месяца".
"Как-то я снимал свадьбу, где невеста весь вечер поочередно показывала всем гостям, что на ней нет трусиков".
"Мать невесты была так озабочена свадьбой, что, забывшись, сказала "да" вместо дочери. В семье, где рулит мама, толку не будет".
"У нас в ресторане пьяный жених однажды попытался подраться с официантом, а потом - и с одним из гостей. В конце концов, охране пришлось его вывести с собственной свадьбы".
"Я фотограф. Однажды жених и невеста чуть не до драки поскандалили из-за того, в какой позе им стоять на фото".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали
- В доме бывшей учительницы музыки антиквар нашел настоящий клад
- Мужская мода безумного года
- Знаменитый рестлер стал женщиной
- Житель Гонконга сделал предложение резиновой подрружке
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
_________________
Это, случайно, не она?
Хорошие ученики выросли.
Наш брак продержался 4 года.
-А ты мне что?
-А я тебе писечку!