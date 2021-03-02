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30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом

30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом (31 фото)

Автор:
02 марта 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: история   не пара   развод   свадьба   скандал   странные люди   тили-тили-тесто   удивительное рядом   
2942
31
Ведущие свадебных церемоний, распорядители торжеств, кондитеры, портнихи и другие раотники свадебной индустрии рассказали о случаях, когда прямо на свадьбе поняли: этой паре долго не протянуть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   не пара   развод   свадьба   скандал   странные люди   тили-тили-тесто   удивительное рядом   
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11  комментариев
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34
Sergey Mikula 54 минуты назад
Я, до последнего момента думал, - что ты делаешь?, ещё не поздно сбежать, и сохранить свободу! При этом, у меня в руке была ручка, для подписи закабаления. И ничего, уже 35 лет в браке.
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69
AMATORI Минуту назад
Я с женой поругался на свадьбе, первую брачную ночь ночевали каждый у себя, сейчас уже 15 лет вместе,двое детей, всё хорошо
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11k
alexis 2 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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1k
Алексей 5 минут назад
"Как-то я снимал свадьбу, где невеста весь вечер поочередно показывала всем гостям, что на ней нет трусиков".

_________________
Это, случайно, не она?
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2k
progeny 10 минут назад
Мда. Перевели комментарии с r/askReddit - и вот тебе пост. Печально...
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260
Юрий 39 минут назад
На любой свадьбе можно предположить, что брак распадется, ибо половина заканчиваются разводом, а около четверти оных менее 5 лет. Увы, но институт брака изживает себя.
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12k
Dobryi_KOT Юрий 22 минуты назад
Изживает себя не брак, а чувство ответственности за семью перед людьми, которые рядом с тобой. Многие просто не хотят напрягаться и очень любят себя - так вернее.
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1k
vagon1 Dobryi_KOT 6 минут назад
Так у любого психолога основная фраза- вы должны любить в первую очередь себя.
Хорошие ученики выросли.
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587
Pingvo 40 минут назад
В первую брачную ночь жена сказала: "Давай завтра."
Наш брак продержался 4 года.
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26k
Антон Час назад
Большинство молодых людей относятся к браку, как к какому-то развлечению. А потом - оба-на! - у второй половинки есть свои вкусы, интересы, менталитет. И не всегда совпадают с вашими. При этом никто не задумывается, к чему брак в современных условиях? Дети, признание отцовства, наследование - всё это можно делать без штампа в паспорте. К чему эти старые обряды, не несущие (уж мужчине точно) никаких приобретений?
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1k
vagon1 Антон 5 минут назад
Ага, классическое:
-А ты мне что?
-А я тебе писечку!
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