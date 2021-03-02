30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом

"Я фотографировал свадьбу. Жених напился и начал до меня докапываться, бычить, орать на меня и, в конце концов, полез в драку, а попытавшуюся вмешаться невесту назвал "уродиной". Позднее отец невесты передал мне плату за работу и добавил щедрые чаевые. От него я узнал, что девушка подала на развод через неделю, и он благодарен мне, что из-за меня она не осталась с этим мерзавцем".