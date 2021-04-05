Девушку высмеяли в сети из-за слишком откровенного свадебного платья

Некоторые высказали свои опасения по поводу наряда жениха.

"Интересно, как этому мужчина отнёсся?", - написал пользователь. "Да он наверное просто в трусах придёт!", - ответил ему другой.

Впрочем, есть надежда, что это была всего лишь примерка, и девушка выбрала другое платье.