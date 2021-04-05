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Девушку высмеяли в сети из-за слишком откровенного свадебного платья

Девушку высмеяли в сети из-за слишком откровенного свадебного платья (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 12:19
Сообщество : Истории
Метки: интересное   мода   одежда   платье   свадебное платье   свадьба   фото   
2596
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Свадьба - важно событие в жизни женщины. На свадьбе невеста должна выглядеть красивее, ярче и нежнее всех гостей. Американская невеста показала свой свадебный наряд в сети и прославилась.

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Метки: интересное   мода   одежда   платье   свадебное платье   свадьба   фото   
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20  комментариев
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4k
Shtoppi 48 минут назад
Ей набедренной повязки и диска в нижней губе вполне бы хватило.
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20k
SerGProS 3 минуты назад
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328
WadDad 11 минут назад
Можно и с длинным платьем пошло выглядеть.

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1k
Lovels Travel 17 минут назад
Это что за расизм? Негра должна быть в черном!
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6k
Влад 20 минут назад
свадьба шлюхи и сутенёра
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21k
Юрьевич 22 минуты назад
Скажите спасибо, что эта мартышка вообще что-то из одежды надела


Хотя, ей эта одежда идёт, фигура позволяет
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2k
OLDer 22 минуты назад
чисто нигерский прикол
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288
cana61s 23 минуты назад
А почему эта шимпанзя оскорбляет свою расу, вы ЦВЕТ этого платья видели?!
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12k
alexis Полчаса назад
Гости подтягиваются.
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23k
Е-Лена Полчаса назад
... значит - задницу выставлять напоказ - можно. А урыльник этой умницы - надо скрыть. Почему, интересно?. )))
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400
Юрий Полчаса назад
Если свадебная гулянка будет на пляже, то вполне уместно. Вполне приличный купальный костюм.
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309
Леший 36 минут назад
И вторая задница на спине.
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746
Vladimirs Orlovskis 37 минут назад
Так это же не Хомо Сапиенс.
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1k
kotkot 48 минут назад
Почему платье углем не намазано? Чертовы расисты..
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1k
Максим 57 минут назад
Почему у *коренного населения Африки белые пятки?
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551
Алксандр Шевченко Час назад
Интересное боди
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10k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Я не допонял, почему эта негритоска выбирает белое платье?!
Где ее чувство солидарности с бедными черными братьями, веками томившихся в рабстве у белых свиней?!
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