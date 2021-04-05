Девушку высмеяли в сети из-за слишком откровенного свадебного платья

Свадьба - важно событие в жизни женщины. На свадьбе невеста должна выглядеть красивее, ярче и нежнее всех гостей. Американская невеста показала свой свадебный наряд в сети и прославилась.
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На ролике девушка демонстрирует белое платье с корсетом и пышной юбкой. Сотрудники салона в какой-то момент отстёгивают юбку, и невеста остаётся в одном корсете на шнуровке, украшенном блестками и пайетками.
В сообществе, где появилось это видео, пользователи сети сочли это платье слишком откровенным для свадьбы.
"Если ещё и фата будет, то вообще маразм!", - комментировали американцы в Facebook.
P.S. Фата - признак невинности, целомудрия и чистоты.
Некоторые высказали свои опасения по поводу наряда жениха.
"Интересно, как этому мужчина отнёсся?", - написал пользователь. "Да он наверное просто в трусах придёт!", - ответил ему другой.
Впрочем, есть надежда, что это была всего лишь примерка, и девушка выбрала другое платье.
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Хотя, ей эта одежда идёт, фигура позволяет
Где ее чувство солидарности с бедными черными братьями, веками томившихся в рабстве у белых свиней?!