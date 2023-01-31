Ах, эта свадьба: как женились в Средневековье

Свадьба всегда считалась и продолжает считаться большим праздником, правда, её средневековый вариант, очевидно, заметно отличался от того, к чему привыкли современные люди. Ведь некоторые детали прошлого сегодня просто покажутся дикими.
Особенно, если учесть, что зачастую о какой-либо взаимной любви вообще не шло никакой речи.
В эпоху Средневековья считалось, что идеальным возрастом для становления девушки невестой – 12-14 лет, тогда как жених должен был достичь 16-летия. Как же в столь молодых людях появлялось желание жениться? А его и не было…всё решали родители без какого-то на это согласия детей.
Как правило, старшие члены семьи заключали браки между своими детьми из выгоды, выискивая экономическую или политическую пользу. К слову, подобное практически всегда встречалось у представителей высших сословий.
Зато брак по любви могли себе позволить только крестьяне. Правда, если случалось такое, что невеста была обеспеченной, она могла «откупиться» от нежелательного жениха, получив возможность выбрать привлекательного спутника.
Зато с самим предложением всё было довольно-таки просто. Получив необходимую «консультацию» церкви, родственники жениха, как и он сам, приступали к активным действиям. Обходились без колец, ведь, чтобы сделать предложение, молодой человек во время весенних праздников должен был оставить у девушки дома цветы. Только после этого проводили помолвку, а чуть позже и саму свадьбу.
Сейчас не обязательно, чтобы родственники супругов находили контакт, однако раньше всё было иначе. Правда, на дружбу семьями это тоже было мало похоже, ведь родители жениха и невесты искали «компромат», собирая сплетни и мнения соседей.
Но если дело доходило до свадьбы, то гуляния проходили с размахом. Мало того, что праздник мог проходить в масштабах целой деревни или города, так ещё и длился он несколько дней. Очевидно, что на подобное мероприятие уходило немерено денег, причём настолько, что некоторые просто-напросто разорялись. Подобная участь могла ждать и гостей, ведь приходить на праздник без хорошего подарка было дурным тоном.
А вот веселиться на гулянии, было дозволено только жениху. Невесте же было запрещено прикасаться к еде, пока их не отводили в постель, где раздевали, угощали вином и десертами. Только после этого молодожёны ПОЧТИ оставались наедине. В комнате нередко дежурила пожилая дама, чтобы наутро сообщить всем о состоявшейся брачной ночи.
Кстати, мода на белые платья появилась лишь к 1600 году, однако раньше этот цвет считался траурным. Чаще всего девушек наряжали в красные, синие или другие броские тона.
Но, разумеется, не все браки оказывались счастливыми, поэтому были и разводы. Правда, добиться их было довольно трудно. Брак разрывали, если между супругами обнаруживали кровное родство, измена и некоторые недуги, вроде импотенции. Вот только позволить себе развод могли исключительно богачи.
А с какими бы из этих средневековых правил сегодня пришлось бы туго?
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Измена...
Держите меня трое!
Молодому человеку, который писал данный реферат, неизвестны реалии Позднего Средневековья и Возрождения.
Одно время любить супруга/супругу было вообще моветоном, а на неимеющих любовника/любовницу смотрели как на больных.