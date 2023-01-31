Ах, эта свадьба: как женились в Средневековье

Как правило, старшие члены семьи заключали браки между своими детьми из выгоды, выискивая экономическую или политическую пользу. К слову, подобное практически всегда встречалось у представителей высших сословий.

Зато брак по любви могли себе позволить только крестьяне. Правда, если случалось такое, что невеста была обеспеченной, она могла «откупиться» от нежелательного жениха, получив возможность выбрать привлекательного спутника.