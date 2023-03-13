"Попытки шантажировать или запугать нас совершенно тщетны": разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на ультиматум

В игровых сообществах обсуждают ультиматум, который выкатили для разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2. Админ паблика в ВК пообещал слить в Сеть кучу информации о новой игре, если не будут выполнены несколько условий. Судя по всему, в GSC Game World выполнять требования не собираются, а вот хакеры продолжают публиковать новых персонажей и концепт-арты.
Администратор паблика VK «Вестник «Того Самого Сталкера» потребовал от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 выполнения нескольких условий. Иначе в Сеть попадут описания кат-сцен, концепт-арты и многое другое.
Чтобы показать серьезность своих намерений, Nick Frost выложил несколько концепт-артов, оставив разработчикам время на размышление до 15 марта. Ответа долго ждать не пришлось.
В GSC Game World заявили, что их не получится запугать и извиняться они не намерены. Письмо было выложено на 2-х языках: английском и украинском.
Этот пассаж с ответом на украинском и английском языках позабавил подписчиков паблика, которые удивились (нет) лицемерию разработчиков.
После ответа разработчиков хакеры выложили несколько концепт-артов мутантов, заявив, что «до последнего не хотят обнародовать самое важное».
После этого хакеры добавили арт Агаты - первой женщины во вселенной S.T.A.L.K.E.R., хотя сообщили, что по сюжету она появляется всего лишь пару раз, но, возможно, это лишь начало.
Кроме Агаты обнародовали концепт завода Росток, а также добавили скриншот Кладбища техники и часть одной из катсцен в игре.
Хакеры сообщили, что ультиматум в силе, и 15 марта будет слито 10 гигабайт информации, а остальное (всего около 30 гигов) - позже.
Интересно, что среди подписчиков паблика нашлись те, кто осудил сливы. Дескать, не стоит уподобляться разработчикам, ведь от этих действий положение РУ-комьюнити станет еще более шатким (хотя куда уж больше). Но с ними согласились не все.
Впрочем, если тема стала интересна даже "Панораме", то разборки разработчиков и недовольных игроков вышли за рамки обычной игры.
Любители S.T.A.L.K.E.R гадают: выполнят ли обещание хакеры и как этот слив скажется на продаже игры, ведь произвести впечатление можно лишь единожды.
Источник:
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Народ посмотрит, а после релиза ломанется на торренты, качать.
З.Ы. Хотите знатно поржать? Гляньте любой ужастик с хохлядским переводом! Я с "Кошмара на улице Вязов" чуть живот не надорвал))
Остальному оружию тупо поменяли названия. Близкое по смыслу,но с точки зрения авторских прав не придраться. Например не винторез а винтарь, не вал а лавина, не гроза а гром и тд и тп.
Лучше было б завалить все торренты пиратками, чтоб прибыль ушла мимо кармана - это было б существеннее.
- О! фига ты быстрый! А ты на чем проходил? На компьютере? или на PlayStation?
- не, я на youtube проходил....