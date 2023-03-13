"Попытки шантажировать или запугать нас совершенно тщетны": разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на ультиматум





Чтобы показать серьезность своих намерений, Nick Frost выложил несколько концепт-артов, оставив разработчикам время на размышление до 15 марта. Ответа долго ждать не пришлось.





В GSC Game World заявили, что их не получится запугать и извиняться они не намерены. Письмо было выложено на 2-х языках: английском и украинском.



