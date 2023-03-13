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"Попытки шантажировать или запугать нас совершенно тщетны": разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на ультиматум

"Попытки шантажировать или запугать нас совершенно тщетны": разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на ультиматум

Автор:
13 марта 2023 11:02
Сообщество : Игромир
Метки: S.T.A.L.K.E.R. 2   РУ-комьюнити   игромир   компьютерная игра   концепт-арт   политика   разработчики   слив   ультиматум   шантаж   
2613
18

В игровых сообществах обсуждают ультиматум, который выкатили для разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2. Админ паблика в ВК пообещал слить в Сеть кучу информации о новой игре, если не будут выполнены несколько условий. Судя по всему, в GSC Game World выполнять требования не собираются, а вот хакеры продолжают публиковать новых персонажей и концепт-арты.

Администратор паблика VK «Вестник «Того Самого Сталкера» потребовал от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 выполнения нескольких условий. Иначе в Сеть попадут описания кат-сцен, концепт-арты и многое другое.


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Чтобы показать серьезность своих намерений, Nick Frost выложил несколько концепт-артов, оставив разработчикам время на размышление до 15 марта. Ответа долго ждать не пришлось.


В GSC Game World заявили, что их не получится запугать и извиняться они не намерены. Письмо было выложено на 2-х языках: английском и украинском.


Этот пассаж с ответом на украинском и английском языках позабавил подписчиков паблика, которые удивились (нет) лицемерию разработчиков.


После ответа разработчиков хакеры выложили несколько концепт-артов мутантов, заявив, что «до последнего не хотят обнародовать самое важное».


После этого хакеры добавили арт Агаты - первой женщины во вселенной S.T.A.L.K.E.R., хотя сообщили, что по сюжету она появляется всего лишь пару раз, но, возможно, это лишь начало.


Кроме Агаты обнародовали концепт завода Росток, а также добавили скриншот Кладбища техники и часть одной из катсцен в игре.


Хакеры сообщили, что ультиматум в силе, и 15 марта будет слито 10 гигабайт информации, а остальное (всего около 30 гигов) - позже.


Интересно, что среди подписчиков паблика нашлись те, кто осудил сливы. Дескать, не стоит уподобляться разработчикам, ведь от этих действий положение РУ-комьюнити станет еще более шатким (хотя куда уж больше). Но с ними согласились не все.



Впрочем, если тема стала интересна даже "Панораме", то разборки разработчиков и недовольных игроков вышли за рамки обычной игры.


Любители S.T.A.L.K.E.R гадают: выполнят ли обещание хакеры и как этот слив скажется на продаже игры, ведь произвести впечатление можно лишь единожды.

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Метки: S.T.A.L.K.E.R. 2   РУ-комьюнити   игромир   компьютерная игра   концепт-арт   политика   разработчики   слив   ультиматум   шантаж   
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34  комментария
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357
ruslan d 2 часа назад
Ой , да в пень их с этой игрой ...
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1k
Onionkin 3 минуты назад
Я думаю, что надо самим сделать свой «сталкер» с преферансом и девками, чтоб у кастрюлеголовых дупы подгорели!
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234k
Rusbond 5 минут назад
Вот уж позер, что они там сделают,мемли сделают, а не успеют сдохнуть в Артёмовск , я не собираюсь в нее играть, а тем более покупать. Пусть скачут, ущербные.
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3k
Кирилл 11 минут назад
даже с торрента ее качать не буду.
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2k
Александр 13 минут назад
даешь торент и рутекер, и подымаем черный флаг) а так, как мне на игру уже пофиг почему то.
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13k
Мистер Фикс 15 минут назад
Ну сольют...
Народ посмотрит, а после релиза ломанется на торренты, качать.
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4k
Денис 17 минут назад
Тот случай когда панорама не стебётся, а рубит правду-матку .
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2k
taxcop 18 минут назад
"Боевые" хохломрази-разрабы
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162
babai65 18 минут назад
А играть будут /после продажи почки или двух/
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162
babai65 20 минут назад
Со светом и тырнетом все ок. Хоть и живу в Украине но украинскую озвучку не приемлю ни фильмах ни в играх и перевод книг
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5k
jfk Полчаса назад
кто играть то будет, я так понял в неньке со светом и инетом не ок, да, и в целом не до игр
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29k
Владимир 36 минут назад
Конечно тщетны, игра провалилась ещё до выхода.
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18k
Robin Hood 42 минуты назад
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 52 минуты назад
хохлы упоротые что с них взять. 9 лет сидели ровно на попе и ничего их не беспокоило а как пришла ответка так сразу свою мойву вспомнили.
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5k
Владимир 55 минут назад
а почему бы разработчикам не пойти на опережение,и самим всё своё выложить,ведь всё равно сольют.
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18k
Александр 59 минут назад
Я бы её не купил, даже если она будет продаваться. Платить деньги в бюджет укры, да ну его нафиг. Я лучше заплачу пирату который её взломает
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13k
Александр Час назад
Да и снорк с ним, один фиг упорят всё в графон, а по факту будет очередной пшик (как давеча с Атом Хер произошло). Не будет русской локализации? Ну дак на хрю-мове играть веселее будет))
З.Ы. Хотите знатно поржать? Гляньте любой ужастик с хохлядским переводом! Я с "Кошмара на улице Вязов" чуть живот не надорвал))
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1k
Потому что я Алёша Час назад
Очень ждал Сталкера... Такие достойные вещи я не жалею оплачиваь и брать лицензию. Так уж вышло, что хохлы не только одни из самых талантливых cgi и it разработчиков в мире, но к сожалению и самые конченые пид@ры. Так что пусть сливают. Все равно рано или поздно наши переведут и на торрентах выложат.
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18k
Виталий Касандров Час назад
Ну война так война. Если "ждалкер 2" когда то все же выйдет взломать и раздавать на всех платформах в виде мода Вагнер 2.
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14k
Kucher Час назад
Загогулина в том, что хакеры не столько навредят, сколько рекламу им сделают.
Лучше было б завалить все торренты пиратками, чтоб прибыль ушла мимо кармана - это было б существеннее.
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2k
Lexx 2 часа назад
Какая страшная мстя. Типо после этого играть никто не будет?
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