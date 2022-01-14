"Терпению России пришёл конец": Лавров поставил ультиматум западным партнёрам

На сегодняшней пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров сделал несколько громких заявлений по поводу действий НАТО и США, которые нарушили обещания о непродвижении военной инфраструктуры на восток.





В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. На встрече российская сторона требовала от Североатлантического Альянса юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к нему Украины и создания баз в постсоветских странах. Стороны к взаимному согласию не пришли.





"Если наши предложения по гарантиям будут отвергнуты, мы оценим ситуацию и будем действовать в интересах нашей безопасности. Есть основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с РФ под предлогом ситуации на Украине.



Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения" , - заявил Лавров.