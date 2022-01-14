"Терпению России пришёл конец": Лавров поставил ультиматум западным партнёрам

Если Североатлантический Альянс откажется от предложенных гарантий безопасности, то Россия будет действовать в интересах собственной безопасности.
На сегодняшней пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров сделал несколько громких заявлений по поводу действий НАТО и США, которые нарушили обещания о непродвижении военной инфраструктуры на восток.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. На встрече российская сторона требовала от Североатлантического Альянса юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к нему Украины и создания баз в постсоветских странах. Стороны к взаимному согласию не пришли.
"Если наши предложения по гарантиям будут отвергнуты, мы оценим ситуацию и будем действовать в интересах нашей безопасности. Есть основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с РФ под предлогом ситуации на Украине.
Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения" , - заявил Лавров.
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На вопрос, почему Россия выдвинула требования о нерасширении НАТО именно сейчас, Лавров ответил словом "накопилось". Дипломат добавил, что все обещания по этому вопросу западными партнёрами были "грубейшим образом выброшены в корзину" и Альянс уже вплотную подошёл к границам России.
Лавров отметил, что российская сторона ждёт письменного ответа от НАТО и США по гарантиям безопасности, но при этом готова к любому развитию событий.
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Что ж мы можем? Отключить газ и нефть? Хитро, но тогда мы сами себе в тапки нагадим.
Бахнуть по Воронежу, ну тоже такое себе.
Наш рынок для них не первостепенный, зависимостей от нас нет и т.д.
Ну только оружие и остаётся …. Но мы все это уже проходили.
Короче слова громкие, а расплачиваться, булками чую, будет народ
Чем напугать штатников ? Ну например поставка вооружения Ирану или еще круче ,это устроить "Карибский кризис" ..А что делать еще ?
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Я запутался - так РФ предлагает обеспечить безопасность для самого Альянса или РФ требует от Альянса безопасности для самой РФ?
#можем_повторить.
что, блин, и дубинку [мат]?
Но вот почему то на протяжении нескольких лет, некий гражданин по фамилии Путин, на которому всем наплевать, занимает верхние строчки в рейтинге самых влиятельных людей, например по версии Форбс https://nonews.co/directory/lists/people/top-powerfulhttps://nonews.co/directory/lists/people/top-powerful
А как же все эти прекрасные разговоры о злой РФ, которые американские и английские газеты публикуют постоянно?
Утверждение ваше звучит примерно как - "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."