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"Терпению России пришёл конец": Лавров поставил ультиматум западным партнёрам

"Терпению России пришёл конец": Лавров поставил ультиматум западным партнёрам (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   гарантии безопасности   лавров   нато   политика   ультиматум   
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Если Североатлантический Альянс откажется от предложенных гарантий безопасности, то Россия будет действовать в интересах собственной безопасности.

На сегодняшней пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров сделал несколько громких заявлений по поводу действий НАТО и США, которые нарушили обещания о непродвижении военной инфраструктуры на восток.


В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. На встрече российская сторона требовала от Североатлантического Альянса юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к нему Украины и создания баз в постсоветских странах. Стороны к взаимному согласию не пришли.


"Если наши предложения по гарантиям будут отвергнуты, мы оценим ситуацию и будем действовать в интересах нашей безопасности. Есть основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с РФ под предлогом ситуации на Украине.

Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения" , - заявил Лавров.

На вопрос, почему Россия выдвинула требования о нерасширении НАТО именно сейчас, Лавров ответил словом "накопилось". Дипломат добавил, что все обещания по этому вопросу западными партнёрами были "грубейшим образом выброшены в корзину" и Альянс уже вплотную подошёл к границам России.

Лавров отметил, что российская сторона ждёт письменного ответа от НАТО и США по гарантиям безопасности, но при этом готова к любому развитию событий.

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Метки: США   гарантии безопасности   лавров   нато   политика   ультиматум   
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1k
Виктор Полесов 2 часа назад
я, конечно, никуя не понял, но слегка чувствую прилив патриотизма
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3k
Виталий Васильев 10 минут назад
Ёпта, даже страшно представить что же они сделают. Помнится, что последние наши санкции обернулись «импортозамещением» и говнохимозой в магазинах, а так же снижением стоимости продуктовой корзины в Европе, о чем англичане нам сказали большое мерси. Ну это если не обращать внимания на курс деревянного.
Что ж мы можем? Отключить газ и нефть? Хитро, но тогда мы сами себе в тапки нагадим.
Бахнуть по Воронежу, ну тоже такое себе.
Наш рынок для них не первостепенный, зависимостей от нас нет и т.д.
Ну только оружие и остаётся …. Но мы все это уже проходили.
Короче слова громкие, а расплачиваться, булками чую, будет народ
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−3
Vadim Lubitch Полчаса назад
тогда уже и из Калининграда Искандеры пусть убирают. полётное время оттуда до Берлина ничтожно. кстати в Эстонии и Латвии натовских ракет как не было так и нет. У дедушки просто паранойя
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197
zz Vadim Lubitch 18 минут назад
А ты придурок за кого?
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2k
Константин Полчаса назад
я реально начну нервничать и психовать, когда под покровом ночи на частных самолетах наша "элита" начнет вывозить родственников из стран НАТО. А так- да, конечно, красные линии и весь мир втруху. понятно, пойду посру.
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10k
Alex Полчаса назад
И кто срет в теме? Хохопитеки... Евросоюз на переговорах прокатили как шавок (а хрен ли с ними решать если они подпиндосники на 200%), а уж о хрукаине только она и напоминает из последних сил...
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800
Прямой Эффект Полчаса назад
"...И вдруг подойдет к окну, крикнет «не потерплю!» и опять садится за стол, и опять скребет... " ("История одного города", М.Е. Салтыков-Щедрин)
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612
Mixan 41 минуту назад
С наглосаксами договариваться бесполезно ,они понимают только силу ..
Чем напугать штатников ? Ну например поставка вооружения Ирану или еще круче ,это устроить "Карибский кризис" ..А что делать еще ?
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−1
Павел 46 минут назад
Не понятно какие последствия для нато, но лучше я пойду прикуплю долларов
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1k
investas 47 минут назад
А может Лавров психанет и попросит свою дочку отказаться от гражданства Пендосов ?
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107
Nаnе First NameLаst 47 минут назад
Если Североатлантический Альянс откажется от предложенных гарантий безопасности
=======
Я запутался - так РФ предлагает обеспечить безопасность для самого Альянса или РФ требует от Альянса безопасности для самой РФ?
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120k
arek14 52 минуты назад
Просто напомню финал прошлой разгромной геополитической победы Москвы над США и НАТО.
#можем_повторить.
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3k
Serj81 52 минуты назад
Интересно что ж РФ приготовило западу? Вывезут от туда своих родственников?
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1k
Павел Астахов 52 минуты назад
Смотрю, хохлопитекам наступили на больное....
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120k
arek14 53 минуты назад
Лавров: Россия больше не будет махать дубинкой в ответ на санкции США.
что, блин, и дубинку [мат]?
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120k
arek14 53 минуты назад
Россия создаст базы в Венесуэле и на Кубе. Хорошо, что на Луне успели ещё в 2019 году построить.
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120k
arek14 54 минуты назад
Цугцванг, он не только в шахматах, он ещё и в подоротне бывает. Это, когда зап,из,делся без меры и рыпнулся не по масти. И бить сыкотно, и заднюю включать, перед пацанами западло. Жо,пош,ник блдъ
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120k
arek14 55 минут назад
Владимир Соловьёв заявил, что в случае войны с НАТО, лично возглавит семейный взвод и с оружием в руках дойдёт до озера Комо и освободит свои виллы.
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120k
arek14 57 минут назад
Т.е. по мнению Пескова и Лаврова, украинцам нельзя жить в стране НАТО, а их дочерям можно?
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147k
anthrax Час назад
Ахахаха,напугали ежа голой жопой.Хоть бы не позорились.Всё НАТО и весь мир на вас хрен ложил,а они что-то гавкают из-под будки.
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−15
Волк Тамбовский Час назад
Вот только глобальную войну осталось начать. Хорошая вишенка получится на торте из всей той мерзости, которую Путин сотворил с Россией.
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1k
Дмитрий Час назад
А то что? Еще ниже уронят рубль, отхватят новых санкций, снизят уровень жизни граждан РФ? Ну может по Украине жахнут, и скажут, что НАТО обосралось, так как не послало туда свои войска?
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