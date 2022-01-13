"Давайте поставим точку раз и навсегда": Кадыров дал три дня ингушам на предъявление ему претензий

Глава Чечни записал видеообращение, в котором предложил сформулировать претензии, которые накопились у ингушского народа к нему, Кадырову. В противном случае, если обвинения окажутся необоснованными, он заверил, что "пойдет на всё".
Очередной виток чечено-ингушских отношений и очередная напряженная ситуация. Кадырова и раньше недолюбливали в Ингушении, а теперь, похоже, и вовсе будут считать врагом.
Формально обострение давнего конфликта началось после того, как на чеченской свадьбе 9 января Яхья Хадзиев, начальник управления по делам религии при главе республики тепло поприветствовал Кадырова. По возвращении домой тейп Хадзиева заставил его извиниться за объятия с главой Чечни.
"Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас", - покаялся Хадзхиев, пояснив, что после его поступка родственники хотели порвать с ним отношения.
Это публичное раскаяние возмутило Кадырова, который обратился к ингушскому народу с требованием озвучить претензии.
"Если я ваш враг – определите степень вины и степень наказания: что вы планируете делать со мной – убить меня, изгнать, избить? И в чем я провинился? Те обвинения, которые пишут в комментариях, я никак не воспринимаю. Это не народ, это не человек, это никто и его звать никак. Я называю их "оно"… Я не говорю о каком-то незрячем человеке, который говорит обо всем и ни о чем. Я не говорю о тех людях, которые сидят в Европе и представляют якобы какие-то общественные организации. Я говорю о народе ингушском. Есть фамилии, старейшины тейпов. Озвучьте, пожалуйста. Только тогда я приму (обвинения от) ингушского народа или отдельных фамилий, тейпов", - заявляет глава Чечни. При этом, он поясняет, что если он в чем-то виноват, то не постесняется признать свою вину. А если претензии будут голословными, то он отстоит свое достоинство и пойдет на всё.
"И я вам обещаю дать ответ достойный. Мне без разницы, какие у вас будут на это расчеты. Сейчас 17:30, я буду ждать трое суток. Давайте поставим точку раз и навсегда", - резюмирует Кадыров.
На самом деле, претензии ингушей к главе Чечни территориальные и довольно давние. В 2018 году Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, который на тот момент был главой Ингушетии, подписали соглашение о передаче части ингушских земель Чечне. Это решение вызвало в Ингушетии небывалые протесты. Жители региона высказались против передела границ. Они организовывали митинги, выходили на акции протеста. Сначала правоохранительные органы пытались мирным путем воздействовать на участников митингов, однако, начиная с 2019 года в ход пошли более жесткие меры. После столкновений протестующих с полицией были заведены уголовные дела. Организаторы и лидеры протеста получили реальные сроки.
Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров после этого говорили, что в территориальном споре поставлена точка, однако в Ингушетии так не считают. Для многих жителей республики глава Чечни является нерукопожатным. И, похоже, ингуши так и не простили передачу земель Чечне.
Что касается Хадзиева, из-за которого в республиках снова начались "брожения умов", он снова извинился. На этот раз перед Кадыровым после его ультиматума. Видимо, карма у ингуша такая. А что скажут после этого извинения однотейповцы Хадзиева, пока не ясно. Ингуш, похоже, свой выбор сделал. Лучше жить в мире с Кадыровым, чем в войне с родственниками?
Источник:
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Или лучше пристрелить Кадырова за убийство русских солдат?
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Пойдёт на... КУДА?!