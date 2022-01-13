"Давайте поставим точку раз и навсегда": Кадыров дал три дня ингушам на предъявление ему претензий

"Если я ваш враг – определите степень вины и степень наказания: что вы планируете делать со мной – убить меня, изгнать, избить? И в чем я провинился? Те обвинения, которые пишут в комментариях, я никак не воспринимаю. Это не народ, это не человек, это никто и его звать никак. Я называю их "оно"… Я не говорю о каком-то незрячем человеке, который говорит обо всем и ни о чем. Я не говорю о тех людях, которые сидят в Европе и представляют якобы какие-то общественные организации. Я говорю о народе ингушском. Есть фамилии, старейшины тейпов. Озвучьте, пожалуйста. Только тогда я приму (обвинения от) ингушского народа или отдельных фамилий, тейпов", - заявляет глава Чечни. При этом, он поясняет, что если он в чем-то виноват, то не постесняется признать свою вину. А если претензии будут голословными, то он отстоит свое достоинство и пойдет на всё.





"И я вам обещаю дать ответ достойный. Мне без разницы, какие у вас будут на это расчеты. Сейчас 17:30, я буду ждать трое суток. Давайте поставим точку раз и навсегда", - резюмирует Кадыров.





На самом деле, претензии ингушей к главе Чечни территориальные и довольно давние. В 2018 году Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, который на тот момент был главой Ингушетии, подписали соглашение о передаче части ингушских земель Чечне. Это решение вызвало в Ингушетии небывалые протесты. Жители региона высказались против передела границ. Они организовывали митинги, выходили на акции протеста. Сначала правоохранительные органы пытались мирным путем воздействовать на участников митингов, однако, начиная с 2019 года в ход пошли более жесткие меры. После столкновений протестующих с полицией были заведены уголовные дела. Организаторы и лидеры протеста получили реальные сроки.



