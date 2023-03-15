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Хакеры выполнили обещание и слили в сеть 16 Гб ещё не вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Хакеры выполнили обещание и слили в сеть 16 Гб ещё не вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Автор:
15 марта 2023 08:00
Сообщество : Игромир
Метки: GSC Game World   S.T.A.L.K.E.R. 2   Ynews   игра   концепт-арт   разработки   слили в сеть   ссылки   ультиматум   хакеры   
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В паблике ВК размещены пароли, по которым можно посмотреть материалы проекта.

История про хакеров и S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжается. Несколько дней назад админ ВК-группы "Вестник "Того Самого Сталкера" опубликовал ультиматум для разработчиков игры, в котором предложил до 15 марта извиниться перед русским комьюнити, отменить баны несправедливо забаненным игрокам из РФ и Белоруссии и вернуть русскую локализацию. В обмен на выполнение этих требований было дано обещание не сливать в сеть концепт-арты и другие материалы игры до её выхода. В подтверждение серьезности намерений админ опубликовал несколько скриншотов.


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Разработчики ответили на ультиматум отказом, и хакер сдержал обещание. В паблике появились ссылки на материалы, объем которых составляет около 16 Гб из заявленных 30 Гб . Сообщается, что по ссылкам можно увидеть карту игрового мира, дизайн-документы, артбуки, концепты, описание сюжета с объяснениями и пометками, карты и многое, многое другое. Сливщики также предупреждают, что разработчики действительно использовали в новой версии игры наработки сиквела 2011 года.



В конце сообщения авторы оставили несколько ссылок на материалы игры, и их количество постоянно растёт.


Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на этот год. Компания-разрабочик GSC Game World прекратила продажу своих тайтлов на территории России и отказалась от русского дубляжа.


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Метки: GSC Game World   S.T.A.L.K.E.R. 2   Ynews   игра   концепт-арт   разработки   слили в сеть   ссылки   ультиматум   хакеры   
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12  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
Не смейтесь, но расскажите мне, человеку далёкому от этих баталий, в чём смысл слива?
Это как-то поможет вернуть рус. локализацию? Поможет игрокам? Ускорит релиз игры?
Или как-то поможет "УСОВЕСТИТЬ" разрабов-рогулей?
Насколько я знаю у "Сталкера" много поклонников.
И кто из них покупал ЛИЦЕНЗИОННУЮ игру? Есть такие, но, мне кажется, их меньшинство.
Так что, скорее всего, через месяц-другой после релиза появится ВЗЛОМАННЫЙ "Сталкер-2", а переозвучка.... Будет и русская переозвучка.
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8k
KarabasBarabas 4 минуты назад
Как украинцы, казахи и прочие многочисленные народы бывшего СССР будут играть в эту игру без русского дубляжа?
Назло бабушке отморожу уши
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460
Руслан 6 минут назад
Ну слили и слили, нам то что с этого??? Как то пох вообще! ))))
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8k
Copycat 45 минут назад
че это блин? выглядит как мод на тени чернобыля сделанный каким то подростком приво владеющим фотошопом?)

мне кажется игры просто на просто нет, они сделали трейлер и теперь ходят балаболят "мы то мы се"
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348
Dima 51 минуту назад
как мне сильно п.й
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19k
alexis 51 минуту назад
Может им выложить игру в свободный доступ?
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