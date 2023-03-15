Хакеры выполнили обещание и слили в сеть 16 Гб ещё не вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2

История про хакеров и S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжается. Несколько дней назад админ ВК-группы "Вестник "Того Самого Сталкера" опубликовал ультиматум для разработчиков игры, в котором предложил до 15 марта извиниться перед русским комьюнити, отменить баны несправедливо забаненным игрокам из РФ и Белоруссии и вернуть русскую локализацию. В обмен на выполнение этих требований было дано обещание не сливать в сеть концепт-арты и другие материалы игры до её выхода. В подтверждение серьезности намерений админ опубликовал несколько скриншотов.