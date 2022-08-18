Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в криптовалюту

Подготовив трейлер и несколько концептуальных эскизов, студия Phat Loot представила Untamed Isles, массовую многопользовательскую ролевую игру в духе Pokemon. Авторы обещали «взрослую» атмосферу, процедурную генерацию чудищ с уникальными способностями и механику «играй-зарабатывай». На реализацию задумок Phat Loot требовались деньги, и за ними студия отправилась на Kickstarter.

Многим концепция Untamed Isles показалась любопытной, и Phat Loot удалось собрать на свой проект 500 тысяч долларов США. Однако этого студии показалось мало, поэтому все средства были вложены в криптовалюту. Позже рынок рухнул, оставив инвесторов без денег для продолжения разработки игры.