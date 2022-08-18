Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в криптовалюту

Phat Loot Studios заявила, что у них больше нет средств на разработку игры. Возвращать средства пользователям студия не собирается
Подготовив трейлер и несколько концептуальных эскизов, студия Phat Loot представила Untamed Isles, массовую многопользовательскую ролевую игру в духе Pokemon. Авторы обещали «взрослую» атмосферу, процедурную генерацию чудищ с уникальными способностями и механику «играй-зарабатывай». На реализацию задумок Phat Loot требовались деньги, и за ними студия отправилась на Kickstarter.
Многим концепция Untamed Isles показалась любопытной, и Phat Loot удалось собрать на свой проект 500 тысяч долларов США. Однако этого студии показалось мало, поэтому все средства были вложены в криптовалюту. Позже рынок рухнул, оставив инвесторов без денег для продолжения разработки игры.
«С тех пор, как мы начали путешествие в 2020 году, экономический ландшафт резко изменился — как в целом, так и для криптовалюты в частности. Мы потеряли уверенность в рынке. У нас закончились средства, и в данный момент мы не можем продолжать разработку.
Мы опирались на рынок криптовалюты и быстро росли вместе с ним. Когда все рухнуло, мы оказались в очень уязвимом положении из-за дефицита свободных средств. Проект в первую очередь остается игрой, а уже потом площадкой для криптовалюты, однако без криптовалюты у нас нет возможности довести его до релиза», — прокомментировал ситуацию глава студии Джош Грант.
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АНТИФИШКИ
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