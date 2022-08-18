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Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в криптовалюту

Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в криптовалюту

Автор:
18 августа 2022 09:49
Сообщество : Игромир
Метки: Инвестиция   в мире   видео   игра   игромир   криптовалюта   люди   новости   обман   разработчики   
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Phat Loot Studios заявила, что у них больше нет средств на разработку игры. Возвращать средства пользователям студия не собирается

Подготовив трейлер и несколько концептуальных эскизов, студия Phat Loot представила Untamed Isles, массовую многопользовательскую ролевую игру в духе Pokemon. Авторы обещали «взрослую» атмосферу, процедурную генерацию чудищ с уникальными способностями и механику «играй-зарабатывай». На реализацию задумок Phat Loot требовались деньги, и за ними студия отправилась на Kickstarter. 

Многим концепция Untamed Isles показалась любопытной, и Phat Loot удалось собрать на свой проект 500 тысяч долларов США. Однако этого студии показалось мало, поэтому все средства были вложены в криптовалюту. Позже рынок рухнул, оставив инвесторов без денег для продолжения разработки игры.


«С тех пор, как мы начали путешествие в 2020 году, экономический ландшафт резко изменился — как в целом, так и для криптовалюты в частности. Мы потеряли уверенность в рынке. У нас закончились средства, и в данный момент мы не можем продолжать разработку.

Мы опирались на рынок криптовалюты и быстро росли вместе с ним. Когда все рухнуло, мы оказались в очень уязвимом положении из-за дефицита свободных средств. Проект в первую очередь остается игрой, а уже потом площадкой для криптовалюты, однако без криптовалюты у нас нет возможности довести его до релиза», — прокомментировал ситуацию глава студии Джош Грант.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Инвестиция   в мире   видео   игра   игромир   криптовалюта   люди   новости   обман   разработчики   
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5  комментариев
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3k
Григорий 37 минут назад
экономический ландшафт резко изменился
, когда ты олень и хотел подняться на крипте, а тут мама спрашивает где сдача с хлеба.
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13k
Типа граф 2 минуты назад
Пацаны к успеху шли , но не фортануло . Решили по быстрому деньжат поднять , а потом игрульку сделать и тут облом .
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5k
Том Сойер Полчаса назад

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−62
Киргуда Полчаса назад
Как то несерьёзно. А что они их просто в карты не проиграли? Им давали деньги под игру, а не под крипту. Нецелеврое использование средств называется. Конечно, надо смотреть договор. Но вообще, похоже на мошеничество. Как минимум, банкротить и пытаться взыскать через суд.
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27k
Андрей Иванов 37 минут назад
Лохотрон Студиоз
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