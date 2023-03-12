"Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2

Хакеры призывают подумать над их предложением, ведь политика не должна вмешиваться в игромир.

"Тот факт, что мы не выложили весь материал в общий доступ, говорит о нашем дружественном к вам отношении, после всех ваших недружелюбных акций. Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности – стагнация чувствуется уже очень серьёзно, а значит пора налаживать отношения с комьюнити", - говорится в заявлении.





А пока разработчики игры думают на волне внимания админы выложили еще несколько кадров: черновую сцену из трейлера и концепт Генераторов.



