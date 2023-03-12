"Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2

Админ одного из пабликов в ВК пригрозил слить в сеть "огромное количество материалов по игре", если разработчики STALKER 2 не извинятся перед несправедливо забаненными и не вернут русскую локализацию. В подтверждение своих серьезных намерений хакер опубликовал некоторые концепт-арты игры и сообщил, что это только начало.
Администратор паблика VK «Вестник «Того Самого Сталкера» с ником Nick Frost обиделся на бан на дискорд -канале и решил действовать. Он потребовал от GSC Game World разбана и еще пару приятностей в виде извинений и возврата русской локализации.
Условия должны быть выполнены до 15 марта, иначе он за себя не ручается.
Nick Frost сообщил, что ему есть чем удивить поклонников игры: в его руках глобальные карты, описание кат-сцен, концепт-арты и много чего другого интересного объемом несколько десятков гигабайт.
Кое что из этого хакер уже опубликовал, как бы намекая, что он не шутит.
Хакеры призывают подумать над их предложением, ведь политика не должна вмешиваться в игромир.
"Тот факт, что мы не выложили весь материал в общий доступ, говорит о нашем дружественном к вам отношении, после всех ваших недружелюбных акций. Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности – стагнация чувствуется уже очень серьёзно, а значит пора налаживать отношения с комьюнити", - говорится в заявлении.
А пока разработчики игры думают на волне внимания админы выложили еще несколько кадров: черновую сцену из трейлера и концепт Генераторов.
Подписчики паблика считают, что разработчики на ультиматум не обратят внимания. Поддаваться на шантаж - это демонстрация слабости, а такого они себе позволить не могут.
Хакеры же уверены, что если не действовать, то российских и белорусских игроков так и продолжат "отменять" просто из-за паспорта.
Шантажисты настроены решительно, и хотя скептики вангуют, что даже полный слив не отменит популярности игры, чтоит признать: вау-эффект бывает лишь единожды. И если он случается до официального выхода продукта, то разработчикам придётся делать хорошую мину при плохой игре.
Источник:
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Это будет не игра, а тупо политический посыл.
Сегодня один дурень с форума, завтра другой.
Но у политики есть минус - устаревание.
Сейчас кого-то объявят хорошими, кого-то плохими.
А через год выяснится.
Что тех, кто придерживался именно такой жизненной позиции в реальной жизни немного кинули.
И глав герой игры будет ассоциироваться с чем-то подобным:
Еще в 2020-м году было ясно, что разрабы и не собираются выпускать игру. После того, как было подписано соглашение между ГCЦГВ и мелкомягкими, что хохлоподелие на релизе попадает в GamePass, эти хитрожопы тут же объявили, что "уже фактически готовая игра" будет переведена с Unreal Engine 4 на UE5. Уже тогда всем, у кого на месте верхнего отдела мозга было серое вещество, а не костяной нарост, поняли, что хохлы тупо начали прожирать выплаченные майками деньги.
И еще момент, после того, как Григорович начал форсить "Уронили Сало! Сало Уронили!" на игровых площадках, то у его невероятных украинских айтишников вдруг резко понизилась и квалификация и производительность. Я ни на что не намекаю, но что-то подобное произошло с другими щеневмерликами, только пшекающими. Тоже начали топить за "Польска не згинела", и послали нахрен всех москалей. Правда теперь уже второй год не могут выкатить ДЛЦ. Просрали все сроки по порту третьего ведьмака на нинтенду и за некстгенный третий ведьмак до сих пор ловят лучи поноса от игроков.
Таких картинок наклепать в Миджоурни можно тысячи
Например видеокарты 2018 года сейчас стоят недорого.