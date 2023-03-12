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"Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2

"Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2

Автор:
12 марта 2023 09:02
Сообщество : Игромир
Метки: GSC Game World   Ynews   stalker 2   игра   политика   разработчики   слив   ультиматум   шантаж   
2804
14

Админ одного из пабликов в ВК пригрозил слить в сеть "огромное количество материалов по игре", если разработчики STALKER 2 не извинятся перед несправедливо забаненными и не вернут русскую локализацию. В подтверждение своих серьезных намерений хакер опубликовал некоторые концепт-арты игры и сообщил, что это только начало.

Администратор паблика VK «Вестник «Того Самого Сталкера» с ником Nick Frost обиделся на бан на дискорд -канале и решил действовать. Он потребовал от GSC Game World разбана и еще пару приятностей в виде извинений и возврата русской локализации.


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Условия должны быть выполнены до 15 марта, иначе он за себя не ручается.


Nick Frost сообщил, что ему есть чем удивить поклонников игры: в его руках глобальные карты, описание кат-сцен, концепт-арты и много чего другого интересного объемом несколько десятков гигабайт.


Кое что из этого хакер уже опубликовал, как бы намекая, что он не шутит.


Хакеры призывают подумать над их предложением, ведь политика не должна вмешиваться в игромир.

"Тот факт, что мы не выложили весь материал в общий доступ, говорит о нашем дружественном к вам отношении, после всех ваших недружелюбных акций. Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности – стагнация чувствуется уже очень серьёзно, а значит пора налаживать отношения с комьюнити", - говорится в заявлении.


А пока разработчики игры думают на волне внимания админы выложили еще несколько кадров: черновую сцену из трейлера и концепт Генераторов.


Подписчики паблика считают, что разработчики на ультиматум не обратят внимания. Поддаваться на шантаж - это демонстрация слабости, а такого они себе позволить не могут.


Хакеры же уверены, что если не действовать, то российских и белорусских игроков так и продолжат "отменять" просто из-за паспорта.


Шантажисты настроены решительно, и хотя скептики вангуют, что даже полный слив не отменит популярности игры, чтоит признать: вау-эффект бывает лишь единожды. И если он случается до официального выхода продукта, то разработчикам придётся делать хорошую мину при плохой игре.

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Метки: GSC Game World   Ynews   stalker 2   игра   политика   разработчики   слив   ультиматум   шантаж   
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16  комментариев
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19k
Дмитрий К. 2 часа назад
Да нахрен не сдался ваш ждалкер 2. Мне 22 года было, когда 1 вышел, так что во-первых время уже ушло, когда он был актуален, а во-вторых покупать игры у Григоровича- это спонсировать ВСУ.
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−4
898
Просто чувак в интернете 8 минут назад
Давно не жду. Хотя и жаль вселенную. Того сталкера уже не будет.
Это будет не игра, а тупо политический посыл.
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6k
heta 14 минут назад
Срачи про отсутствие русской озвучки, политизацию сюжета - ИМХО, просто удобные, вовремя подвернувшиеся отмазки для ждунов. Полагаю, под предлогом "отмены" они просто тянут время и/или бабки на разработку. И не более того.
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1k
K_II_T 22 минуты назад
Да пусть мешают что угодно.
Сегодня один дурень с форума, завтра другой.

Но у политики есть минус - устаревание.
Сейчас кого-то объявят хорошими, кого-то плохими.
А через год выяснится.
Что тех, кто придерживался именно такой жизненной позиции в реальной жизни немного кинули.

И глав герой игры будет ассоциироваться с чем-то подобным:

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23k
MrGod 24 минуты назад
Наивные тупенькие игроки, огромные мировые компании терпят миллиардные убытки на фоне "неприязни" к России а тут вдруг в сраной игре они одумаются и полюбят нас))
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4k
Taf Taffus 43 минуты назад
Есть разные уровни слабоумия, от дебильности до идиотии, но там снизу постучала еще одна - ожидание выхода Сралкер 2.

Еще в 2020-м году было ясно, что разрабы и не собираются выпускать игру. После того, как было подписано соглашение между ГCЦГВ и мелкомягкими, что хохлоподелие на релизе попадает в GamePass, эти хитрожопы тут же объявили, что "уже фактически готовая игра" будет переведена с Unreal Engine 4 на UE5. Уже тогда всем, у кого на месте верхнего отдела мозга было серое вещество, а не костяной нарост, поняли, что хохлы тупо начали прожирать выплаченные майками деньги.

И еще момент, после того, как Григорович начал форсить "Уронили Сало! Сало Уронили!" на игровых площадках, то у его невероятных украинских айтишников вдруг резко понизилась и квалификация и производительность. Я ни на что не намекаю, но что-то подобное произошло с другими щеневмерликами, только пшекающими. Тоже начали топить за "Польска не згинела", и послали нахрен всех москалей. Правда теперь уже второй год не могут выкатить ДЛЦ. Просрали все сроки по порту третьего ведьмака на нинтенду и за некстгенный третий ведьмак до сих пор ловят лучи поноса от игроков.
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39
SeledkinStar 47 минут назад
Судя по картинкам, это концептарты 90х годов.
Таких картинок наклепать в Миджоурни можно тысячи
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2k
Александр 51 минуту назад
Сливайте пиратку в рутекер и живите нормально, не заплатив им ни гроша.
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635
Николай 56 минут назад
вряд ли шантажом, тем более открытым и явным можно добиться результата. Но посмотрим. Всех сталкеров прошел и перепрошел не раз, прочитал 90% книг по вселенной, так что хорошему сталкеру 2 буду рад, а уж если с русской локализацией то и подавно.
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7k
Slowly 58 минут назад
С одной стороны, возможно, маркетологи не просто свой хлеб едят и это плановый слив тире вброс. С другой - а чё вы хотели о разрабов в плане локализации, т.к. они идейные чубы?! Если всё смешать, получится нехуовый коктейль, который выстрелит продажами на старте.
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161
babai65 Час назад
Вы системные требования видели? Обе почки продать нужно что бы купить железо под этого ждалкера.
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0
tigridya Час назад
Даже демонстрация потенциала -это огромный шаг в ментальной войне. Жму руку и снимаю шляпу. Прорвемся и поставим доминантных зарвавшихся овцебыков в их стойло.
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18k
Виталий Касандров 2 часа назад
ДА сливайте уже все, и сами выпускайте под другим название типа Вагнер 2.
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