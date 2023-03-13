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Должен ли гений быть голодным: заработки классиков по текущему курсу

Должен ли гений быть голодным: заработки классиков по текущему курсу

Автор:
13 марта 2023 10:49
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Достоевский   Лермонтов   гонорар   деньги   заработок   пушкин   роман   сумма   толстой   тургенев   
1765
12

Говорят, что художник должен быть голодным. Ибо сытость и излишества мешают искусству. То же самое справедливо для скульпторов, писателей, композиторов и поэтов.

Но всё же признанные классическими произведения – это тоже результат интеллектуального труда. И они должны были чего-то стоить. Обогатились ли наши классики в своё время, или писательство было не более чем способом развлечься, отвлечься и измарать бумагу?

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За роман 1833 года Александр Сергеевич Пушкин получил порядка 12 тысяч. По тому времени весьма неплохие деньги. За эту сумму можно было арендовать в центре столицы неплохой дом сроком на несколько лет.

Но азартен был наш классик, и большая часть гонорара осела в карманах других игроков.

За первый в русской прозе социально-психологический роман (1838-1840 гг.) Михаил Юрьевич Лермонтов получил  не так много, всего 1,5 тысячи. На дату публикации – 1841 год полтысячи куриных яиц стоили 2 рубля.

То есть в яичном эквиваленте Лермонтов мог бы стать богачом, но жизнь автора оборвалась слишком рано. И неизвестно, как бы он распорядился гонораром.

Хотя и происходил Иван Сергеевич родом из знатной дворянской семьи, которая явно не бедствовала, доступа к капиталу у наследника не было. Всем руководила жёсткая и властная мать. Известен случай, когда она прислала сыну в Париж посылку, запечатанный сундук. Тот оплатил доставку последними деньгами, а внутри оказались кирпичи.

Поэтому с такой суровой родственницей приходилось крутиться самому. За «Дворянское гнездо» (1856-1858) Тургенев получил около 4000 рублей. Можно было пополнить хозяйство двумя каретами, да ещё и денег обмыть приобретение осталось бы. Не авто представительского класса, но всё же.

Фёдор Михайлович Достоевский перманентно находился в долгах. С целью поправить финансовое положение он меньше чем за месяц написал роман «Игрок», опубликованный в 1866 году. И выручил 7000 рублей. По современным меркам, день работы обходился где-то в 200 тыс. рублей.

А за вырученные деньги можно было земли прикупить, и немало. И ещё и осталось бы. Но у классика были другие пристрастия.

Признанным лидером в части суммы гонорара можно считать Льва Николаевича Толстого. За роман «Воскресенье» 1899 года он получил почти 22 тысячи  рублей. Роман стал последним в жизни писателя.

По современным ценам это стоимость где-то так Lamborghini. Конечно, маловероятно, что автор потратил бы заработок таким способом с учётом той его жизненной философии, но факт остаётся фактом.

Как считаете, прибыльная ли  профессия писателя в наши дни?

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Метки: Достоевский   Лермонтов   гонорар   деньги   заработок   пушкин   роман   сумма   толстой   тургенев   
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10  комментариев
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Донцовой дают за роман по 100 руб, поэтому она берет количеством
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421
adssaf afasffdsga 4 минуты назад
Проблема писательского ремесла в том, что оно нестабильно - действительно, гонорары большие, но это люди с определённым авторитетом, который они наработали качеством. Выплачивая такие гонорары, издатель знает, что он сможет их отбить. Писатель средней же руки столько за несколько лет труда не заработает. А если психика пошатнётся или ещё что? Писатель не сможет творить, а значит и зарабатывать. Это как вахта - платят вроде и неплохо, но за месяц вахты идёт месяц перевахтовки, за который не платят.
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11k
Евгений 16 минут назад
Интересно, написал бы Пушкин "Осенняя пора, очей очарованье", если б ему надо было в 4 утра, под дождём, гнать коров на пастбище, или "Мороз и солнце, день чудесный", если б он клал кирпичи на стройке?
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42k
Игорь Полчаса назад
Так гении, за редким исключением, и не бедствовали. А если бы не пристрастие к вредным привычкам у некоторых (разгул, азартные игры и т.п.), то было бы совсем прекрасно.
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44k
Aleksandr 42 минуты назад
Аффтар забыл упомянуть инфляцию.
Так что 12к в 1833м-это значительно больше, чем 22к в 1899м...
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5k
Frank Borman Час назад
Кому как повезет. Винсент ван Гог за всю свою жизнь продал лишь одну свою картину. Его содержал брат Теодор. Сейчас его картины стоят сотни миллионов долларов.
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7k
SandMANn Час назад
«За первый в русской прозе социально-психологический роман (1838-1840 гг.) Михаил Юрьевич Лермонтов получил не так много, всего 1,5 тысячи. На дату публикации – 1841 год полтысячи куриных яиц стоили 2 рубля».

То есть, «яйцевалютой» – 375 «тыщ штуков». Не хило так – «не так много»?
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2k
Александр Потёмкин 2 часа назад
А от кого они получали деньги? От Союза Писателей?
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113
qewret Александр Потёмкин 53 минуты назад
ну Достоевскому например платило издательство Суворина.
Он вообще коммерчески был дядька успешный.
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