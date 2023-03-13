Должен ли гений быть голодным: заработки классиков по текущему курсу

Говорят, что художник должен быть голодным. Ибо сытость и излишества мешают искусству. То же самое справедливо для скульпторов, писателей, композиторов и поэтов.
Но всё же признанные классическими произведения – это тоже результат интеллектуального труда. И они должны были чего-то стоить. Обогатились ли наши классики в своё время, или писательство было не более чем способом развлечься, отвлечься и измарать бумагу?
За роман 1833 года Александр Сергеевич Пушкин получил порядка 12 тысяч. По тому времени весьма неплохие деньги. За эту сумму можно было арендовать в центре столицы неплохой дом сроком на несколько лет.
Но азартен был наш классик, и большая часть гонорара осела в карманах других игроков.
За первый в русской прозе социально-психологический роман (1838-1840 гг.) Михаил Юрьевич Лермонтов получил не так много, всего 1,5 тысячи. На дату публикации – 1841 год полтысячи куриных яиц стоили 2 рубля.
То есть в яичном эквиваленте Лермонтов мог бы стать богачом, но жизнь автора оборвалась слишком рано. И неизвестно, как бы он распорядился гонораром.
«Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О... сидели две женщины…»
Хотя и происходил Иван Сергеевич родом из знатной дворянской семьи, которая явно не бедствовала, доступа к капиталу у наследника не было. Всем руководила жёсткая и властная мать. Известен случай, когда она прислала сыну в Париж посылку, запечатанный сундук. Тот оплатил доставку последними деньгами, а внутри оказались кирпичи.
Поэтому с такой суровой родственницей приходилось крутиться самому. За «Дворянское гнездо» (1856-1858) Тургенев получил около 4000 рублей. Можно было пополнить хозяйство двумя каретами, да ещё и денег обмыть приобретение осталось бы. Не авто представительского класса, но всё же.
Фёдор Михайлович Достоевский перманентно находился в долгах. С целью поправить финансовое положение он меньше чем за месяц написал роман «Игрок», опубликованный в 1866 году. И выручил 7000 рублей. По современным меркам, день работы обходился где-то в 200 тыс. рублей.
А за вырученные деньги можно было земли прикупить, и немало. И ещё и осталось бы. Но у классика были другие пристрастия.
Признанным лидером в части суммы гонорара можно считать Льва Николаевича Толстого. За роман «Воскресенье» 1899 года он получил почти 22 тысячи рублей. Роман стал последним в жизни писателя.
По современным ценам это стоимость где-то так Lamborghini. Конечно, маловероятно, что автор потратил бы заработок таким способом с учётом той его жизненной философии, но факт остаётся фактом.
Как считаете, прибыльная ли профессия писателя в наши дни?
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Так что 12к в 1833м-это значительно больше, чем 22к в 1899м...
То есть, «яйцевалютой» – 375 «тыщ штуков». Не хило так – «не так много»?
Он вообще коммерчески был дядька успешный.