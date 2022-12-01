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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6978 постов • 789 подписчиков подписаться
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«Дешево она не едет, а дорого никто не берёт»: после эмиграции в Израиль Алла Пугачёва осталась без корпоративов и денег

«Дешево она не едет, а дорого никто не берёт»: после эмиграции в Израиль Алла Пугачёва осталась без корпоративов и денег

Автор:
01 декабря 2022 16:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Израиль   Кристина Орбакайте   Примадонна   выступление   гонорар   заработок   корпоратив   олигархи   промоутер   
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Сорок минут выступления Примадонны могут оплатить только олигархи.

Ещё недавно Пугачёва была одной из самых востребованных певиц на корпоративах. Своеобразным символом статуса - за 40 минут выступления Алла Борисовна брала от 10 миллионов рублей.

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Потом Примадонна уехала в Израиль и стала вести активную светскую жизнь: давала интервью, ходила на выставки и концерты. Вовсе не против и сама выйти на сцену - особенно перед новым годом, в самый разгар корпоративного «чёса» - но уже не получается.

Её ценник увеличился - от 20 миллионов рублей за выступление. Такую сумму готовы заплатить только олигархи, но они к Алле Пугачёвой больше не обращаются. А за границей такие деньги вряд ли кто предложит.

«У Аллы Борисовны в этом году нет корпоративов,говорит известный промоутер Сергей Лавров. – И думаю, что не будет. Дёшево она не едет, а дорого никто не берёт».

Из всех родственников Аллы Борисовны в России активно зарабатывает только Кристина Орбакайте:

 «Орбакайте раньше была очень востребована на новогодних корпоративах, –  уверяет Лавров. – Они с Валерией всегда конкурировали. Заказчики брали либо одну, либо вторую. Но сейчас времена поменялись. Валерия активно работает, а вот Кристину заказывают гораздо реже. Во-первых, у Орбакайте нет новых хитов. Во-вторых, мама и «папа» своими поступками ей всё подпортили. Их отъезд напрямую сказался на заработке Кристины».

Хотя ситуация может измениться - никто не исключает, что в будущем Алла Пугачёва будет снова выступать в России. Возможно, даже на новогодних огоньках, в которых она пела сразу после боя курантов.

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Израиль   Кристина Орбакайте   Примадонна   выступление   гонорар   заработок   корпоратив   олигархи   промоутер   
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38  комментариев
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11k
Ivan 2 часа назад
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1k
ZOV 4 минуты назад
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4k
perekrestok 8 минут назад
Денюжков она себе накопила наверное на три жизни. Проживет и без корпоративов. А вот то что ее все игнорят это удар по самолюбию. Да еще и многие с ней теперь и говорить не станут. А петь сейчас есть кому - весь год идут шоу, где поют намного лучше. Так что пусть бабулька уйдет со своими деньгами и молодым мужем в забытие.
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6k
Том Сойер 8 минут назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 10 минут назад
да мне не понятно, как можно слушать пердение этого гриба,
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 12 минут назад
Больше в России выступать она не будет, никак, вообще.
После первой же попытки протащить её...продюсер огребет нехилых.
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20k
ЦСКА 14 минут назад
Интересно, а как иноагентов хоронят? На родину в виде тела можно вернуться??
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4k
Михаил 20 минут назад
какая бедняжка а.. ща слезу пущу... но не слезу горести а слезу
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7k
Роман Полчаса назад
да сколько можно ... бабуля денег уже заработала себе на старость давно и внукам еще останется.
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964
Максим Макашев 37 минут назад
может быть хватит упоминать эту ходячую мумию?
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13
Alex L. 37 минут назад
Пусть бабулька отдохни.
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6k
Умница-красавица 39 минут назад
Можно больше нинада? Это к тому, что она вернется и споет на огоньке
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71k
Доктор Джонс 40 минут назад
Всё, гражданка Бендицкая, Ваше время истекло...
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1k
Шурман 42 минуты назад
Да хер бы с ней , у нас здесь бельгийцы в шоке , правительство обещало что будет все за хохлов платить а на деле пошли в жопу . Один приютил себе 5 украинцев пол года назад , в месяц счет только за воду 1000 евро и ему обещали что будут оплачивать на деле 0 :) это он еще за отопление не получил :) 14 числа перерасчет :) Как думаете будет поддерживать Украину ?:) если он уже в новости официальные написал :) ?:) его профиль смотрел он их попросил деньги за это а ему сказали что ему все платят :) пускай теперь выселит :) я им еще в феврале говорил что так и будет :) ХОХЛЫ ЭТО ЖОПА :)
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1k
ChePaev 44 минуты назад
дешево она не едет потому что пока есть еще на что жить. Вон группа Литтл Биг не успели уехать а уже последний без соли доедают и готова дешево ехать, да не зовут никто
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72k
Максим 45 минут назад
Какой дурак может заплатить этой старой *ляди за 40 минут пения под фанеру? ладно бы там было на что посмотреть!!! А так не дешевле ли купить на эти же деньги норм акустическую систему и послушать там диск Песни 80-х))
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63k
SAndre 52 минуты назад
неужели у олигархов патриотизм проснулся?!
или все же понты понтами, но даже их уже тошнит?
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1k
Карл Колбасов 52 минуты назад
У нее столько денег, что вопрос пригласит ее кто нибудь на корпоратив или нет, ее вообще не интересует, и интересовать не будет.
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4k
Денис 54 минуты назад
Да кому блд нужна эта старая шлёндра ещё и за такие бабки? Шкурьё вышедшее в тираж.
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40k
Сергей 55 минут назад
Скажем дружно - нах нужно!
Слушать осипшую от курятины старуху под фанеру.
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29k
Владимир 56 минут назад
Меня вот поражают все эти люди. Артисты, певульки, дрыгатели ножками и ручками для публики.
С 2014 года, а на самом деле и раньше "кто не скачет тот москаль, никогда мы не будем братьями, москалей на ножи, сдохла самка колорада, шашлык из колорадов по одесски, реж москалей складывай трупы".. Это, [мат], нормально, это "самоопределение и их мнение".
А то что "колорадам и москалям" ЭТО не понравилось, и что они ответили, так это фууу, это стыдно, это бяка.
Если хохлы просто оскотиненые человекообразные, то эти, которые под них подстилаются, несмотря на то, что и им тоже хохлы желают смерти, это вообще уже амебы какие то.
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