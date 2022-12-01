«Дешево она не едет, а дорого никто не берёт»: после эмиграции в Израиль Алла Пугачёва осталась без корпоративов и денег

Сорок минут выступления Примадонны могут оплатить только олигархи.
Ещё недавно Пугачёва была одной из самых востребованных певиц на корпоративах. Своеобразным символом статуса - за 40 минут выступления Алла Борисовна брала от 10 миллионов рублей.
Потом Примадонна уехала в Израиль и стала вести активную светскую жизнь: давала интервью, ходила на выставки и концерты. Вовсе не против и сама выйти на сцену - особенно перед новым годом, в самый разгар корпоративного «чёса» - но уже не получается.
Её ценник увеличился - от 20 миллионов рублей за выступление. Такую сумму готовы заплатить только олигархи, но они к Алле Пугачёвой больше не обращаются. А за границей такие деньги вряд ли кто предложит.
«У Аллы Борисовны в этом году нет корпоративов, – говорит известный промоутер Сергей Лавров. – И думаю, что не будет. Дёшево она не едет, а дорого никто не берёт».
Из всех родственников Аллы Борисовны в России активно зарабатывает только Кристина Орбакайте:
«Орбакайте раньше была очень востребована на новогодних корпоративах, – уверяет Лавров. – Они с Валерией всегда конкурировали. Заказчики брали либо одну, либо вторую. Но сейчас времена поменялись. Валерия активно работает, а вот Кристину заказывают гораздо реже. Во-первых, у Орбакайте нет новых хитов. Во-вторых, мама и «папа» своими поступками ей всё подпортили. Их отъезд напрямую сказался на заработке Кристины».
Хотя ситуация может измениться - никто не исключает, что в будущем Алла Пугачёва будет снова выступать в России. Возможно, даже на новогодних огоньках, в которых она пела сразу после боя курантов.
Источник:
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а сама она на деле нифига не талант я считаю - она коммерческий проект, это когда выбирают человека, пишут ему песни и музыку и всячески форсят, втыкая везде и всюду (например в кино даже)
так что на её месте мог оказаться кто угодно, её заслуги в былой популярности я не вижу
После первой же попытки протащить её...продюсер огребет нехилых.
или все же понты понтами, но даже их уже тошнит?
Слушать осипшую от курятины старуху под фанеру.
С 2014 года, а на самом деле и раньше "кто не скачет тот москаль, никогда мы не будем братьями, москалей на ножи, сдохла самка колорада, шашлык из колорадов по одесски, реж москалей складывай трупы".. Это, [мат], нормально, это "самоопределение и их мнение".
А то что "колорадам и москалям" ЭТО не понравилось, и что они ответили, так это фууу, это стыдно, это бяка.
Если хохлы просто оскотиненые человекообразные, то эти, которые под них подстилаются, несмотря на то, что и им тоже хохлы желают смерти, это вообще уже амебы какие то.