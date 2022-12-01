«Дешево она не едет, а дорого никто не берёт»: после эмиграции в Израиль Алла Пугачёва осталась без корпоративов и денег

Потом Примадонна уехала в Израиль и стала вести активную светскую жизнь: давала интервью, ходила на выставки и концерты. Вовсе не против и сама выйти на сцену - особенно перед новым годом, в самый разгар корпоративного «чёса» - но уже не получается.

Её ценник увеличился - от 20 миллионов рублей за выступление. Такую сумму готовы заплатить только олигархи, но они к Алле Пугачёвой больше не обращаются. А за границей такие деньги вряд ли кто предложит.