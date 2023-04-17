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Баксы на ветер: житель Орегона оригинально решил проблему лишних денег

Баксы на ветер: житель Орегона оригинально решил проблему лишних денег

Автор:
17 апреля 2023 13:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: oregon   Колин Дэвис Маккарти   США   деньги   доллар   поведение   поступок   случай   странность   сумма   
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Позиции, в соответствии с которой всеобщий эквивалент представляет собой вселенское зло, придерживаются многие. В их числе и 38-летний Колин Дэвис Маккарти, выбравший необычный, но действенный способ борьбы с этим злом.

Как сообщает KEZI 9 News, житель Орегона устроил аттракцион невиданной щедрости и, катаясь по шоссе, пачками выбрасывал из окна автомобиля деньги. Которые благодарные участники дорожного движения и адепты моментально сформировавшегося движения поклонников Маккарти с радостью и удовольствием собирали.

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Денежная феерия длилась довольно долго. И, возможно, продолжилась бы ещё, если бы среди очевидцев и участников не нашёлся гад сознательный гражданин, вызвавший полицию.

Прибывшие на место действия пьесы абсурда стражи порядка попросили щедрого мужчину прекратить. Поскольку беготня и суета на шоссе, которое уже окутали вечерние сумерки, не способствуют сохранению здоровья и целостности организмов любителей халявы. Которые, впрочем, оперативно разбежались, заметив полицейских.

В общей сложности добряк Колин порадовал соотечественников суммой порядка 200 тыс. долларов. Когда полиция поговорила с родственниками мужчины, те только обречённо махнули рукой, сообщив, что это не первый случай проявления подобной щедрости. Правда, в этот раз Маккарти превзошёл самого себя и дочиста опустошил семейные счета.

Супруга негодует и требует развода. Семья обратилась к сознательным гражданам, старательно собиравшим на шоссе 100-долларовые банкноты, с просьбой вернуть присвоенное (впрочем, шансы быть услышанными стремятся к нулю).

На вопрос о целесообразности  поступка Колин сообщил, что просто хотел «порадовать людей».

Кто бы мог подумать, что фразеологизм «бросать деньги на ветер» может использоваться в буквальном смысле. Впрочем, родные образчика щедрости точно предпочли бы счастливое неведение в этом вопросе.

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Метки: oregon   Колин Дэвис Маккарти   США   деньги   доллар   поведение   поступок   случай   странность   сумма   
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2  комментария
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Невероятная («патологическая» с точки зрения врачей) щедрость некоторых людей, является следствием повреждения мозга в результате инсульта. В добавок к бессоннице, замедленности речи и движений, проблемам с памятью и концентрацией.
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45k
turyst Час назад
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