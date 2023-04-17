Баксы на ветер: житель Орегона оригинально решил проблему лишних денег

В общей сложности добряк Колин порадовал соотечественников суммой порядка 200 тыс. долларов. Когда полиция поговорила с родственниками мужчины, те только обречённо махнули рукой, сообщив, что это не первый случай проявления подобной щедрости. Правда, в этот раз Маккарти превзошёл самого себя и дочиста опустошил семейные счета.

Супруга негодует и требует развода. Семья обратилась к сознательным гражданам, старательно собиравшим на шоссе 100-долларовые банкноты, с просьбой вернуть присвоенное (впрочем, шансы быть услышанными стремятся к нулю).

На вопрос о целесообразности поступка Колин сообщил, что просто хотел «порадовать людей».