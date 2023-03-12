«Американцы сунулись к нашему «Святому носу», а получили по своему грешному»

Согласно другой версии, Василий Поляков, не получив ответа по рации, самостоятельно принял решение открыть огонь.



Капитан произвел две очереди из 30-мм пушки. Двигатели под левым крылом RB-47 загорелись. Самолет стал падать. Командир Уильям Палм приказал экипажу катапультироваться.



Однако покинуть самолет удалось только командиру, второму пилоту и штурману. Специалисты разведки по невыясненным причинам не смогли катапультироваться. Они ушли на дно Баренцева моря вместе с самолетом.



Спустя 6 часов второго пилота и штурмана нашел рыболовный траулер «Тобольск». На следующий день их отправили в КГБ на Лубянку. Капитан Палм умер от переохлаждения.





Последующие события

Через 2 недели в Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждалось произошедшее над Баренцевым морем. Американская делегация заявляла, что никакого нарушения советского воздушного пространства не было. Ситуация усложнялась тем, что теоретически пространство между мысом «Святой нос» и мысом «Канин нос» считается нейтральными водами. Однако, согласно декрету Ленина от 1918 года, государственная граница проходит по прямой линии между двумя мысами и принадлежат те воды СССР.



К тому же после нескольких допросов американские летчики всё же подтвердили, что нарушение воздушного советского пространства было.



Также летчики рассказали о необычных моментах во время подготовки. После общего инструктажа с капитаном Палмом провели индивидуальную беседу и вручили секретный пакет. Вдобавок с ним пришла попрощаться жена, которая была очень расстроена. Ранее такого не было.



Гораздо позже, в 1992 году, Штаты признали, что на борту RB-47 находилось электронное оборудование для осуществления радиолокационной разведки.



Спустя 7 месяцев летчиков Маккоуна и Олмстеда освободили и отправили на родину. Хрущев преподнес это, как подарок на инаугурацию нового президента США Джона Кеннеди и как жест примирения со стороны СССР. В Америке летчиков встретили как героев и удостоили высоких наград.



Василия Полякова 12 июля наградили орденом Красного Знамени. Но прежде его вызвали на допрос в Москву, где он сообщил, что решение открыть огонь принял самостоятельно и связи с землей не было. Наверху должны были решить: признать Полякова виновным в самоуправстве и посадить или же решить, что он всё сделал верно и наградить. Всё стало ясно после того, как о случившемся доложили Хрущеву. Он тогда сказал:

«Сунулись к нашему «Святому носу», а получили по своему грешному».