Как советские ученые обнаружили следы НЛО и провели расследование совместно с КГБ

На место происшествия отправился местный лесник В.М. Бродский. Он же поставил в известность военных и КГБ. Кроме них на Корбозеро прибыли ученые и водолазы.

На дне озера ничего необычного не было. А вот на берегу появился кратер длиной 27 метров, шириной в 15 метров и глубиной около 3 м. Он вился до самой воды, а там во льду была пробита огромная полынья. Как пишет Андрей Сульдин, автора “Истории СССР”, дно кратера было усыпано маленькими черными шариками. Их отправили на анализ и выяснили, что они не растворяются ни в серной, ни в ее смеси в плавиковой кислотах. Ленинградские химики заключили тогда, что шарики не природного происхождения, а могли появиться только при высокотемпературных процессах.