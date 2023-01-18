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Как советские ученые обнаружили следы НЛО и провели расследование совместно с КГБ

Как советские ученые обнаружили следы НЛО и провели расследование совместно с КГБ

Автор:
18 января 2023 01:13
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   военные   инцидент   карелия   кгб   корбозеро   нло   объект   происшествие   ученые   
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Инцидент произошел в 1961 году, спустя всего 15 дней после полета Юрия Гагарина.

Дело было в Карелии: 28 апреля 1961 года в небе над Корбозером появился неопознанный летающий объект. Он был круглой формы и двигался низко над землей. Затем резко сменил траекторию, ударился о грунт, но не остановил движение и скрылся из виду. Этот случай описал М.Б. Герштейн в “Энциклопедии НЛО”.

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На место происшествия отправился местный лесник В.М. Бродский. Он же поставил в известность военных и КГБ. Кроме них на Корбозеро прибыли ученые и водолазы.

На дне озера ничего необычного не было. А вот на берегу появился кратер длиной 27 метров, шириной в 15 метров и глубиной около 3 м. Он вился до самой воды, а там во льду была пробита огромная полынья. Как пишет Андрей Сульдин, автора “Истории СССР”, дно кратера было усыпано маленькими черными шариками. Их отправили на анализ и выяснили, что они не растворяются ни в серной, ни в ее смеси в плавиковой кислотах. Ленинградские химики заключили тогда, что шарики не природного происхождения, а могли появиться только при высокотемпературных процессах.

Выводы экспертов были ожидаемы: неопознанный объект на большой скорости врезался в землю, пропахал борозду и отправился дальше. Никаких последствий повреждения объекта не обнаружили. По ходу дела исключили версии и самолете-шпионе и взрывном устройстве. Анализы почвы и воды не показали никаких отклонений от нормы. Как и радиационный фон.

Происшествие так и осталось тайной. Никаких внятных и научных причин найти не удалось. Из странностей можно упомянуть только буйную растительность, которой вскоре зарос кратер “от НЛО”. Он полностью покрылся зеленью и это при том, что неподалеку находился котлован от еще довоенной стройки и там дно отлично просматривалось.

Позже на Корбозеро приезжал уфолог Ю.М. Райтаровский и экспедиция под начальством Э.С. Горшкова. Но они не нашли там ничего необычного.

В целом, история напоминает не очередное “пришествие” НЛО, а обыкновенный сбой в каких-то специспытаниях. Вполне возможно, никакими неопознанными объектами там и не пахло. Не зря ведь на место оперативно прибыли военные, КГБ и водолазы. А то, что результаты их работы оказались в стиле “ничего не нашли”, разве что загадочные черные шарики, так и это объяснимо - спецслужбы редко афишируют свои дела.


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Метки: СССР   военные   инцидент   карелия   кгб   корбозеро   нло   объект   происшествие   ученые   
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Сталкер 36 минут назад
"Рен-ТВ" подъехало?
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Феликс Дзержинский Полчаса назад
Директор рен-тв одобряет.
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