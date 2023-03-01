Как США планировали взорвать ядерную бомбу на Луне

Во время холодной войны Соединенные Штаты шли на все в борьбе с советскими технологическими достижениями в сфере вооружений. Одним из самых эксцентричных американских планов победы в технической гонке был план, согласно которому США должны были взорвать ядерную бомбу на Луне.
К концу 1950-х годов космическая гонка между американцами и СССР достигла пика, кульминацией которого стал запуск первого советского спутника в 1957 году. Это была впечатюящая техническая победа СССР. Но больше, чем спутник, американцев беспокоило то, что он был запущен в космос на баллистической ракете.
Это открыло целый ряд новых проблем для США: ведь теперь СССР мог отправить оружие в космос. В ответ на предполагаемую угрозу американцы решили запустить проект A119. В попытке доказать, что они на самом деле превосходят Советы военной силой, они задумали взорвать ядерную бомбу на Луне и создать тем самым грибовидное облако, которое можно было бы увидеть из любой точки Земли.
Проект возглавил доктор Леонард Рейфель, известный своей работой над программой НАСА «Аполлон», . Другим его участником стал известный астрофизик Карл Саган, который в то время был докторантом, работавшим под руководством своего научрука, также участвовавшего в проекте. Саган сыграл важную роль в расчете того, будет ли желаемое грибовидное облако видно с Земли.
Команда ученых приступила к изучению возможности взрыва бомбы на Луне и расчетам того, как ее туда доставить. Первоначально предполагалось использовать водородную бомбу, но ВВС США наложили вето, посчитав, что она будет слишком тяжелой для полета в космос. Вместо этого они остановились на боеголовке W25, которая была достаточно мала, чтобы ее можно было доставить на обратную сторону Луны с помощью ракеты.
По расчетам ученых, бомба должна была взорваться при ударе, при этом образовавшееся облако будет подсвечено Солнцем. Рейфель и его команда решили, что W25 действительно можно запустить и доставить на Луну, и взрыв можно будет увидеть с Земли — хотя он будет выглядеть не так эффектно, как они думали раньше — и что это можно организовать в 1959 году. Однако проект был неожиданно отменен в январе 1959 года, в первую очередь, из-за опасений по поводу реакции общества в случае, если что-то пойдет не так. Еще одна большая проблема заключалась в дороговизне проекта. И, наконец, у ученых были опасения, что ядерные осадки после взрыва бомбы помешают дальнейшим исследованиям или колонизации Луны.
Проект A119 оставался секретным до 1990-х годов, когда Кей Дэвидсон, проводивший исследование для книги о Карле Сагане, обнаружил, что он включил свое участие в проекте в заявку на получение стипендии, что является грубым нарушением национальной безопасности.
Вскоре после того, как в 1999 году биография Сагана была опубликована, Рейфель также начал открыто говорить о своем опыте работы над проектом A119. К 2000 году окончательный отчет «Исследование лунных полетов с научными экспериментами» был рассекречен. Во многих интервью Райфель говорил о своем отвращении к работе, возникшем в последующие годы из-за того, что он был «в ужасе от того, что такой план, направленный на влияние на общественное мнение, вообще рассматривался».
Такое же мнение, по его словам, он высказывал и во время работы над проектом: «В то время я ясно дал понять, что разрушение первозданной лунной среды аукнется науке огромными затратами, но ВВС США в основном беспокоило то, как ядерный взрыв повлияет на нашу планету", - говорит он.
К счастью для всех, США так и не реализовали этот план. Как выразился один проницательный ученый того времени: «Знаете, может быть, мы когда-нибудь захотим подняться туда. Может быть, не стоит уничтожать там все к черту прежде, чем мы это сделаем».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Грибовидное облако, при взрыве у земли или на земле, образуется при участии с процессе аотмосферы! Какое грибовидное облако может возникнуть в вакууме? На Луне атмосферы, как известно, пракически нет. Ну, будет видна вспышка. И то не очень сильное. Некоторое облако пыли. Скорее всего кольцевое или сферическое отчасти. Ну уж ни как не "классический" ядерный гриб.
Ох уж эти журнаглисты и репортёришьки!
Вторая половина прошлого столетия ознаменовалась ярым соперничеством СССР и США как за ядерное, так и за космическое господство. Причём второе оказалось тесно связано с первым. Ведь страны...