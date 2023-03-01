Как США планировали взорвать ядерную бомбу на Луне

Вскоре после того, как в 1999 году биография Сагана была опубликована, Рейфель также начал открыто говорить о своем опыте работы над проектом A119. К 2000 году окончательный отчет «Исследование лунных полетов с научными экспериментами» был рассекречен. Во многих интервью Райфель говорил о своем отвращении к работе, возникшем в последующие годы из-за того, что он был «в ужасе от того, что такой план, направленный на влияние на общественное мнение, вообще рассматривался».

Такое же мнение, по его словам, он высказывал и во время работы над проектом: «В то время я ясно дал понять, что разрушение первозданной лунной среды аукнется науке огромными затратами, но ВВС США в основном беспокоило то, как ядерный взрыв повлияет на нашу планету", - говорит он.

К счастью для всех, США так и не реализовали этот план. Как выразился один проницательный ученый того времени: «Знаете, может быть, мы когда-нибудь захотим подняться туда. Может быть, не стоит уничтожать там все к черту прежде, чем мы это сделаем».