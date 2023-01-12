Капитан Нелидов: как он предсказал действия Гитлера

Он поставил своеобразный рекорд - был агентом разведок четырех стран. Но главные задачи выполнял для НКВД.
Александр Нелидов родился в 1893 году, в семье графа и дипломата. Получил лучшее образование и планировал трудиться на ниве внешней политики и международных отношений. Короче говоря, он обречен был стать дипломатом, причем высшего ранга.
Не сложилось.
Грянула революция, монархия стала историей и Нелидов подался к белым. Служил Деникину, потом бежал в Турцию. Там и прибился к британской разведке. В 1926 году его перебросили в Германию и там Александр переметнулся к немецкой разведке. Комплексами или принципами он не озадачивался и служил тем, кто больше платит.
Но в германии случился прокол - Нелидов выполнял ряд поручений ровно до тех пор, пока к власти не пришел Гитлер. После этого разведчика и перебежчика быстро вычислили и определили в концлагерь.
Вот здесь начинаются странности: в заключении он спокойно отсидел четыре года, а потом вышел и его выслали из страны. Так он оказался в Праге, где скитался и думал, как заработать. Даже пытался выйти на американцев и работать на их разведку. В этот момент с ним связался агент Абвера и предложил сотрудничество. Удивительно, но Нелидов согласился.
Похоже на историю Джеймса Бонда или еще какого-нибудь выдуманного суперагента, но это было на самом деле. Вот только с немцами у него как-то не получилось, Нелидова направили в Польшу, чтобы он разнюхал ситуацию “на земле” и собрал нужные для немцев сведения, там его арестовали и посадили в львовскую тюрьму.
После того, как часть Польши оказалась в составе СССР, Нелидовым заинтересовались советские спецслужбы и его отправили в Москву. Там он по старой, доброй традиции сразу же согласился сотрудничать с НКВД.
Его куратором стала Зоя Ивановна Воскресенская, один из ведущих аналитиков внешней разведки. По её воспоминаниям:
«Это был человек лет пятидесяти, невзрачный на вид, с проседью в аккуратно подстриженных волосах. Вел он себя как-то по-лакейски. «Да-с», «никак нет-с», «слушаюсь», «как прикажете, гражданин начальник».
Может и невзрачный, зато он располагал нужной для Союза информацией. Он был участником командно-штабных игр на картах и кое-что знал о планах немцев относительно нападения на СССР.
У него была отличная память и Нелидов методично отмечал на картах весь ход штабных игр: номера дивизий, их вооружение и даже калибры орудий.
После этого он стал делать прогнозы действий германского командования: когда случился полет Гесса в Англию, Нелидов не колеблясь заявил, что цель одного из руководителей Третьего рейха - союз с Великобританией и совместное нападение на СССР.
Также он заявлял, что в случае нападения на Союз, Минск будет захвачен на пятый день. Тут он немного ошибся, столица Белорусской республики была занята немцами на шестой день боевых действий.
Отдельно он отмечал план блицкрига. Оценивая фантазии Гитлера и его штаба по захвату нашей Родины, Нелидов отмечал, что если немцы будут и вправду продвигаться так стремительно, то растянут коммуникации, а это повлечет проблемы со снабжением и логистикой.
Несмотря на полезную информацию и неплохую аналитику, длительного сотрудничество Нелидова и НКВД не получилось. После начала войны, агента-перевертыша решили перебросить в Турцию, там он должен был якобы переметнуться к британской разведке и передавать им те сведения, которые были выгодны СССР.
Там приключения Нелидова и закончились. Никакого контакты с британскими разведчиками не вышло, его быстро раскусили и прекратили встречи. После этого Александр решил, что все кончено, впал в депрессию и покончил жизнь самоубийством.
Источник:
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