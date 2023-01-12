Капитан Нелидов: как он предсказал действия Гитлера

Александр Нелидов родился в 1893 году, в семье графа и дипломата. Получил лучшее образование и планировал трудиться на ниве внешней политики и международных отношений. Короче говоря, он обречен был стать дипломатом, причем высшего ранга.

Не сложилось.

Грянула революция, монархия стала историей и Нелидов подался к белым. Служил Деникину, потом бежал в Турцию. Там и прибился к британской разведке. В 1926 году его перебросили в Германию и там Александр переметнулся к немецкой разведке. Комплексами или принципами он не озадачивался и служил тем, кто больше платит.

Но в германии случился прокол - Нелидов выполнял ряд поручений ровно до тех пор, пока к власти не пришел Гитлер. После этого разведчика и перебежчика быстро вычислили и определили в концлагерь.