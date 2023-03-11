Подросток из Ярославля отсудил у бабушки с дедушкой компенсацию за мат в его присутствии

Ярославский школьник решил наказать своих деда и бабушку, с которыми у него сложились неприязненные отношения. И у него это получилось. 16-летний подросток пожаловался отцу, что когда к ним в гости приезжают дед с бабусей и остаются с ним наедине, то начинают непрерывно ругаться матом. В том числе, и на него. Для подтверждения своих слов он записал один из разговоров на диктофон и дал прослушать отцу. Тот решил, что старые действительно перегибают палку в общении с его чадом. И решил воздействовать на них через суд.





Отец с сыном предоставили Рыбинскому городскому суду Ярославской области запись разговора и пожаловались, что подобное отношение травмируют психику "ребёнка" и унижают его достоинство.