Подросток из Ярославля отсудил у бабушки с дедушкой компенсацию за мат в его присутствии

Внучок года, не иначе.
Ярославский школьник решил наказать своих деда и бабушку, с которыми у него сложились неприязненные отношения. И у него это получилось. 16-летний подросток пожаловался отцу, что когда к ним в гости приезжают дед с бабусей и остаются с ним наедине, то начинают непрерывно ругаться матом. В том числе, и на него. Для подтверждения своих слов он записал один из разговоров на диктофон и дал прослушать отцу. Тот решил, что старые действительно перегибают палку в общении с его чадом. И решил воздействовать на них через суд.
Отец с сыном предоставили Рыбинскому городскому суду Ярославской области запись разговора и пожаловались, что подобное отношение травмируют психику "ребёнка" и унижают его достоинство.
Суд встал на сторону школьника. Там тоже посчитали, что постоянное употребление мата и оскорбление подростка не способствуют правильному воспитанию. В качестве наказания суд обязал престарелых родственников выплатить компенсацию по 500 рублей. Суд посчитал, что такой размер компенсации станет достаточным, чтобы дед с бабушкой осознали недопустимость употребления обсценной лексики в присутствии подростка и не станет обременительным, сохранив мир в семье. Кроме того, суд учёл, что и сам подросток был груб с родственниками и спровоцировал нехорошую реакцию в свой адрес.
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Может тесть с тёщей у папаши этого звездюка матом и не ругаются вовсе, а разговаривают на нём.