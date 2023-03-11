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Подросток из Ярославля отсудил у бабушки с дедушкой компенсацию за мат в его присутствии

Подросток из Ярославля отсудил у бабушки с дедушкой компенсацию за мат в его присутствии

Автор:
11 марта 2023 12:31
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   дедушка   жалоба   моральный вред   обсценная лексика   подросток   суд   
983
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Внучок года, не иначе.

Ярославский школьник решил наказать своих деда и бабушку, с которыми у него сложились неприязненные отношения. И у него это получилось. 16-летний подросток пожаловался отцу, что когда к ним в гости приезжают дед с бабусей и остаются с ним наедине, то начинают непрерывно ругаться матом. В том числе, и на него. Для подтверждения своих слов он записал один из разговоров на диктофон и дал прослушать отцу. Тот решил, что старые действительно перегибают палку в общении с его чадом. И решил воздействовать на них через суд.


Отец с сыном предоставили Рыбинскому городскому суду Ярославской области запись разговора и пожаловались, что подобное отношение травмируют психику "ребёнка" и унижают его достоинство.

Суд встал на сторону школьника. Там тоже посчитали, что постоянное употребление мата и оскорбление подростка не способствуют правильному воспитанию. В качестве наказания суд обязал престарелых родственников выплатить компенсацию по 500 рублей. Суд посчитал, что такой размер компенсации станет достаточным, чтобы дед с бабушкой осознали недопустимость употребления обсценной лексики в присутствии подростка и не станет обременительным, сохранив мир в семье. Кроме того, суд учёл, что и сам подросток был груб с родственниками и спровоцировал нехорошую реакцию в свой адрес.

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Метки: бабушка   дедушка   жалоба   моральный вред   обсценная лексика   подросток   суд   
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10  комментариев
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12k
Kostick 41 минуту назад
чот мне кажется, что деды в завещании не укажут внучка с папашкой))
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14k
Alex Минуту назад
Семейка Адамсов, бл@... И я не деда с бабкой имею в виду.
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17k
Алексей 18 минут назад
У него Дяди Компота Ивановича просто нет....
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15k
ss 19 минут назад
Вот ведь каких козлов воспитали!...
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14k
Kucher 19 минут назад
"Триман..абл..ская пи..опроё..на" - сказал боцман и после этого грязно выругался.
Может тесть с тёщей у папаши этого звездюка матом и не ругаются вовсе, а разговаривают на нём.
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1k
Виктор Глущенко 36 минут назад
Афтор , а есть ФИО звиздюка или страничка соцсетей ?
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