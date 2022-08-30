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Какие фразочки могут выдать дети после общения с бабушками и дедушками

Какие фразочки могут выдать дети после общения с бабушками и дедушками

Автор:
30 августа 2022 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушка   дедушка   дети   забавно   повторяют   фраза   
1491
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Пока родители работают и некому приглядывать за детьми, малышей частенько передают под крыло бабушек и дедушек. Юные умы любопытны и легко запоминают всё, что слышат от старших.

Поэтому после такого времяпровождения в речи малышей возникают забавные новые словечки, которые от них не ожидаешь услышать. Пользователи Твиттера обсуждают подобные ситуации.


Пользовательница Твиттера рассказала, что может выдать ребёнок, который много сидит с бабушками и дедушками

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Девушка с ником «К.» рассказала о том, как её племянник после общения с бабушками и дедушками отвечает на вопрос о возрасте. Оказалось, у других нашлись подобные истории!


Вот так: сначала смеёшься, а потом замечаешь то же самое

Пользователи делятся своими историями

Разговоры про давление и пенсию

Не только бабушки

Когда после лета в деревне неделю отвыкаешь от говора

Спектакль для одного

Что-то остаётся и в более взрослом возрасте

У бабушек есть очень оригинальные слова

И ещё несколько историй напоследок

Конечно, мы можем показать вам не все «бабушкины» слова, которые привились внукам, ведь некоторые из них совершенно нецензурные. А вы замечали подобные заимствования за собой или своими детьми?

Источник:

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Метки: Юмор   бабушка   дедушка   дети   забавно   повторяют   фраза   
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3k
cnob7 43 минуты назад
молись и кайся, епта
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8
Konstantin Klipikov 11 минут назад
Подвозил крестника с его мамой, подругой жены. Лет 7 ему было. Летом жил у деда на пасеке. В очередной дорожной ситуации лихо загнул этажа на четыре, не хуже одесского докера. Мать: Феденька, ты что?! Так только плохие люди выражаются! Федя: А что, деда Федя - плохой? Любимый дед. Мировой мужик. В его честь и назвали
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5k
Алексей 55 минут назад
А я с давних бабушкиных времён вместо "наверно" иногда говорю "чать" и "небось".
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26k
Ego sum qui sum Час назад
ну "айда" это вообще классика деревни
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