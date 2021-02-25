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Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании

Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании (2 фото)

Автор:
25 февраля 2021 10:39
Сообщество : Криминал
Метки: Ложь   изнасилование   казахстан   оговорила   подросток   суд   суицид   
2716
2
В прошлом году в Казахстане на слуху было громкое дело об изнасиловании. И хотя суд отправил мужчину в тюрьму, люди были уверены, что всё не так однозначно.

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Метки: Ложь   изнасилование   казахстан   оговорила   подросток   суд   суицид   
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27  комментариев
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1k
maloy 2 часа назад
Потому что надо воспитывать только своих детей. И не связываться с женщинами у которых дети, особенно девочки.

Ps. За лже обвинение, срок должен ровняться сроку по какой статье оговаривают.
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1k
Павел 53 секунды назад
Конечно повеситься лучше намного. Он все правильно сделал. Жаль его ужасно, представьте что он чувствовал, когда тебя оклеветали, а впереди громаднейший срок в статусе петуха и т.п.
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−35
загнивают 17 минут назад
пгавославненько
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21k
Inter 17 минут назад
тут многие про раз.веденок с прицепом говорят, но это лишь толика..это может случиться везде..законы сейчас такие, что оговорить можно любого у кого нет огромных денег и связей и наоборот ! но я действительно не пойму, если были проведены экспертизы, которые напрямую исключают физический контакт, как могли осудить?
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3k
cfhfwby Inter 3 минуты назад
Как осудили в свое время мужика на основании "экспертши"-садо-мазохистки (как оказалось потом, при просмотре ее аккаунтов), она изучила детский рисунок лисы и пришла к выводу, что хвост нарисованной лисицы напоминает фаллос. Против обвинения была мать, ребенок малой, но тоже отказалось от своих слов, девочка была "целкой". Но отец получил срок.
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5k
Feldkurat_Katc 20 минут назад
И как теперь будет жить эта мелкая .... (вставьте сами), зная, что на её совести человеческая жизнь?
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20k
Правдоруб Полчаса назад
Постоянно же предупреждают, что не связывайтесь с разведёнками с прицепом. Мало того, что вы влезаете в чужие отношения, содержите чужих детей, так еще и огребете потом.
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Комментарий удален
0
12k
* 45 минут назад
Там надо и её посадить лет на 20, и всю шоблу из судебного аппарата. Проблема лишь в том, что за ложные показания даётся лишь административка.
Знала бы она, что за ложный донос сама может сесть на 20 лет, по другому бы вела себя.
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15k
sanchesS80 52 минуты назад
Кому-то очень хотелось поставить себе галочку в раскрытом тяжком преступлении.
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387
Лимонадный Джо Час назад
Я однажды на зоне(работал там в столярке вольным) встречал такого человека,осужденного по оговору. Сами зеки знали из своих источников,что его подставили. Его не гнобили,лишь смеялись над ним. А по зоне он был шнырём - уборщиком.
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272
andrey Час назад
Все беды на земле из за этих вот дырок !
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12k
* andrey 46 минут назад
Ваша мама тоже дырка?
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5k
Feldkurat_Katc * 23 минуты назад
Она тоже кого-то оговорила?
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272
andrey * 22 минуты назад
Ну ваша же дырка !
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12k
* andrey 14 минут назад
Аргумент "сам дурак"... Теперь я не удивлён первому комментарию.
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12k
* Feldkurat_Katc 8 секунд назад
Я не знаю, чем занята его мама, вопрос не ко мне. Но называть всех дырками, странновато. Может я не так понял, и имелось ввиду, конкретно тех, кто подставляет отчима, тогда я был очень не прав и приношу свои извинения товарищу. Но не в первый раз я сталкиваюсь тут с высказываниями, все беды от баб и они все дырки и так далее. Возможно тут не тот случай. Но судя по его ответу, он так обычно и общается.
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62
Youtube's Best Channel 2 часа назад
Какой-то е**нутый суд. И девственница, и психологическая экспертиза, и признание самой самки, но суду, что, останавливать дело, дескать, зря работали?
Остаётся надеяться, что имя этой маленькой твари стало хорошо известно и с ней никто не захочет водиться. Пусть гниёт в одиночестве (жаль, что не в одиночке).
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17k
_Tango_ Youtube's Best Channel 59 минут назад
Суд наверняка закрытый был, даже приговора на сайте суда нет. Поэтому все данные - из "достоверных источников". То есть от тех, кто пожелал хоть что-то сказать. А правда это или нет - никто точно не знает.
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70
Племянник Путина 2 часа назад
судью, прокурора, следователя и эту соску на 20 лет.
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28
Liberman 2 часа назад
20 лет в тюрьме с такой статьёй.... уж лучше повеситься.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
У любителей самосудов над "насильниками", "педофилами" и т.д. в голове ничего не шевельнулось? Хотя, вряд ли...
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