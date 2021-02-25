Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании

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В прошлом году в Казахстане на слуху было громкое дело об изнасиловании. И хотя суд отправил мужчину в тюрьму, люди были уверены, что всё не так однозначно.
Началом всей этой истории можно считать 2018 год, когда молодой человек Талант Алиев познакомился с женщиной, у которой уже были две дочери. Мужчина и женщина стали жить вместе, а в январе 2020 года у них родилась совместная дочка.
Со стороны людям казалось, что семья идеальна.
Но весной 2020 года, как гром среди ясного неба, старшая 14-летняя дочь женщины обвинила Таланта в изнасиловании. Она написала своему знакомому, что подверглась насилию, а тот в свою очередь рассказал другой девушке, у которой мама работала в полиции.
Мать так и не поверила дочери, потому что Талант был хорошим человеком, но конфликты с падчерицей у него случались. Как позже призналась девочка – отчим не разрешал ей встречаться с парнем, который ей нравился, но был значительно старше.
Этим заявлением она хотела припугнуть Таланта, чтобы показать свои возможности. И чтобы в будущем мужчина не лез в её дела. Она призналась следователям, что оговорила отчима, но те посчитали, что мать оказывает давление на дочь и не приняли слова подростка во внимание.
Государственная машина правосудия уже закрутилась. Была проведена экспертиза, которая показала, что девочка является девственницей. Учителя из школы подтвердили, что в период предполагаемого изнасилования, поведение подростка в учебном заведении не менялось. Психолог подтвердила, что слова об изнасиловании кажутся заученными, а признание в оговоре похоже на правду.
Но суд всё равно признал 29-летнего мужчину виновным в преступлении и приговорил к 20 годам в колонии.
Со стороны людям казалось, что семья идеальна.
Но весной 2020 года, как гром среди ясного неба, старшая 14-летняя дочь женщины обвинила Таланта в изнасиловании. Она написала своему знакомому, что подверглась насилию, а тот в свою очередь рассказал другой девушке, у которой мама работала в полиции.
Мать так и не поверила дочери, потому что Талант был хорошим человеком, но конфликты с падчерицей у него случались. Как позже призналась девочка – отчим не разрешал ей встречаться с парнем, который ей нравился, но был значительно старше.
Этим заявлением она хотела припугнуть Таланта, чтобы показать свои возможности. И чтобы в будущем мужчина не лез в её дела. Она призналась следователям, что оговорила отчима, но те посчитали, что мать оказывает давление на дочь и не приняли слова подростка во внимание.
Государственная машина правосудия уже закрутилась. Была проведена экспертиза, которая показала, что девочка является девственницей. Учителя из школы подтвердили, что в период предполагаемого изнасилования, поведение подростка в учебном заведении не менялось. Психолог подтвердила, что слова об изнасиловании кажутся заученными, а признание в оговоре похоже на правду.
Но суд всё равно признал 29-летнего мужчину виновным в преступлении и приговорил к 20 годам в колонии.
После оглашения приговора девочка написала письмо президенту Казахстана о помиловании отчима, но накануне отправки Таланта в колонию его обнаружили повешенным в следственном изоляторе.
"В следственном изоляторе Актюбинской области 12 февраля этого года обнаружено тело осуждённого по ст. 120 ч. 4 (изнасилование несовершеннолетней). Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти – суицид. По данному факту прибыла следственно-оперативная группа, материал зарегистрирован в ЕРДР. Департаментом УИС назначена служебная проверка",– сообщили сухие данные в пресс-службе департамента УИС по Актюбинской области.
"В следственном изоляторе Актюбинской области 12 февраля этого года обнаружено тело осуждённого по ст. 120 ч. 4 (изнасилование несовершеннолетней). Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти – суицид. По данному факту прибыла следственно-оперативная группа, материал зарегистрирован в ЕРДР. Департаментом УИС назначена служебная проверка",– сообщили сухие данные в пресс-службе департамента УИС по Актюбинской области.
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Ps. За лже обвинение, срок должен ровняться сроку по какой статье оговаривают.
Знала бы она, что за ложный донос сама может сесть на 20 лет, по другому бы вела себя.
Остаётся надеяться, что имя этой маленькой твари стало хорошо известно и с ней никто не захочет водиться. Пусть гниёт в одиночестве (жаль, что не в одиночке).