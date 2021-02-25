Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании

Началом всей этой истории можно считать 2018 год, когда молодой человек Талант Алиев познакомился с женщиной, у которой уже были две дочери. Мужчина и женщина стали жить вместе, а в январе 2020 года у них родилась совместная дочка.



Со стороны людям казалось, что семья идеальна.



Но весной 2020 года, как гром среди ясного неба, старшая 14-летняя дочь женщины обвинила Таланта в изнасиловании. Она написала своему знакомому, что подверглась насилию, а тот в свою очередь рассказал другой девушке, у которой мама работала в полиции.



Мать так и не поверила дочери, потому что Талант был хорошим человеком, но конфликты с падчерицей у него случались. Как позже призналась девочка – отчим не разрешал ей встречаться с парнем, который ей нравился, но был значительно старше.



Этим заявлением она хотела припугнуть Таланта, чтобы показать свои возможности. И чтобы в будущем мужчина не лез в её дела. Она призналась следователям, что оговорила отчима, но те посчитали, что мать оказывает давление на дочь и не приняли слова подростка во внимание.



Государственная машина правосудия уже закрутилась. Была проведена экспертиза, которая показала, что девочка является девственницей. Учителя из школы подтвердили, что в период предполагаемого изнасилования, поведение подростка в учебном заведении не менялось. Психолог подтвердила, что слова об изнасиловании кажутся заученными, а признание в оговоре похоже на правду.



Но суд всё равно признал 29-летнего мужчину виновным в преступлении и приговорил к 20 годам в колонии.