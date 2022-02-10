16 фотографий, которые раскрасили и вернули к жизни

На выручку приходят новые технологии: на Reddit есть целая ветка обсуждений, где любой желающий может попросить помощи с раскрашиванием семейных фото. Например, такой портрет станет необычным подарком родственнику, а некоторые просто мечтают увидеть, как же выглядел их дедушка. Достаточно выложить старую чёрно-белую фотографию, а через некоторое время в комментариях обязательно появится человек, готовый её раскрасить. И вот, что получается!

Моя бабушка умерла в прошлом августе, и у дедушки был тяжёлый год. Надеюсь, свадебное фото его порадует