16 фотографий, которые раскрасили и вернули к жизни

Старые фотографии — это отличный способ окунуться в моменты семейного прошлого. Но чёрно-белые изображения не в полной мере могут передать всю атмосферу давних времён…
На выручку приходят новые технологии: на Reddit есть целая ветка обсуждений, где любой желающий может попросить помощи с раскрашиванием семейных фото. Например, такой портрет станет необычным подарком родственнику, а некоторые просто мечтают увидеть, как же выглядел их дедушка. Достаточно выложить старую чёрно-белую фотографию, а через некоторое время в комментариях обязательно появится человек, готовый её раскрасить. И вот, что получается!
Моя бабушка умерла в прошлом августе, и у дедушки был тяжёлый год. Надеюсь, свадебное фото его порадует
Моя прекрасная мама на выпускном
Прадедушка и прабабушка осуждающе смотрят на бабушку с дедушкой!
У моей бабушки болезнь Альцгеймера, но она помнит себя на этом фото
Прадедушкин день рождения
Это фото моих бабушки и дедушки сделано примерно в 1955-м
А недавно они встретили уже 63-ю годовщину!
Бабушка кормит дельфина
Бегущий викарий! Будет здорово, если кто-то раскрасит фото моего дедушки
Прабабушка с ребёнком
Дедушка с бабушкой в день свадьбы, 1956 год
Любимое фото моей бабушки. У неё были карие глаза и тёмные волосы
Было бы здорово подарить цветное фото бабушке на день рождения
На фото они вместе с дедушкой. А в этом месяце ей исполняется 86!
У нас нет ни одного цветного фото дедушки. Хочу порадовать и удивить папу
Дедушкин портрет со школьного выпускного
Бабушка с дедушкой и мой дядя в середине 50-х
Это мама моей пожилой соседки, фото сделано где-то в 30-х
«Мои бабушка и дедушка: он был пилотом, она стюардессой»
Источник:
- 10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски
- Как в жизни выглядят музыканты, которые на концертах прячут лица
- Бабушки дарят нам не только пирожки, но много очень весёлых моментов
- Компьютерный мастер починил пенсионеру компьютер за 12 тысяч рублей
- Я те сама вдую: и слона на скаку остановят и хобот ему оторвут
Понравилось14