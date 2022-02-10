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16 фотографий, которые раскрасили и вернули к жизни

16 фотографий, которые раскрасили и вернули к жизни (18 фото)

Автор:
10 февраля 2022 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушка   в цвете   дедушка   красота   люди   память   фото   
158
18

Старые фотографии — это отличный способ окунуться в моменты семейного прошлого. Но чёрно-белые изображения не в полной мере могут передать всю атмосферу давних времён…

На выручку приходят новые технологии: на Reddit есть целая ветка обсуждений, где любой желающий может попросить помощи с раскрашиванием семейных фото. Например, такой портрет станет необычным подарком родственнику, а некоторые просто мечтают увидеть, как же выглядел их дедушка. Достаточно выложить старую чёрно-белую фотографию, а через некоторое время в комментариях обязательно появится человек, готовый её раскрасить. И вот, что получается!


Моя бабушка умерла в прошлом августе, и у дедушки был тяжёлый год. Надеюсь, свадебное фото его порадует

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Моя прекрасная мама на выпускном

Прадедушка и прабабушка осуждающе смотрят на бабушку с дедушкой!

У моей бабушки болезнь Альцгеймера, но она помнит себя на этом фото

Прадедушкин день рождения

Это фото моих бабушки и дедушки сделано примерно в 1955-м

А недавно они встретили уже 63-ю годовщину!


Бабушка кормит дельфина

Бегущий викарий! Будет здорово, если кто-то раскрасит фото моего дедушки

Прабабушка с ребёнком

Дедушка с бабушкой в день свадьбы, 1956 год

Любимое фото моей бабушки. У неё были карие глаза и тёмные волосы

Было бы здорово подарить цветное фото бабушке на день рождения

На фото они вместе с дедушкой. А в этом месяце ей исполняется 86!


У нас нет ни одного цветного фото дедушки. Хочу порадовать и удивить папу

Дедушкин портрет со школьного выпускного

Бабушка с дедушкой и мой дядя в середине 50-х

Это мама моей пожилой соседки, фото сделано где-то в 30-х

«Мои бабушка и дедушка: он был пилотом, она стюардессой»

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Метки: бабушка   в цвете   дедушка   красота   люди   память   фото   
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Стебан Шутник Час назад
Раскрашенные фото приобретают ни с чем не сравнимый аромат фальши.
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Denissg 20 минут назад
16 фотографий, которые сделали искусственными и неживыми.
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