Американка зашла домой — и увидела на собачьей лежанке рысь

До того, как приехали спасатели, рысь успела убежать из дома. В тот день никто не пострадал. Хозяйка дома предположила, что рысь могла пробраться в дом через маленькую незакрытую собачью дверь. Затем хищница решила отдохнуть на собачьей лежанке среди игрушек.