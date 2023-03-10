Американка зашла домой — и увидела на собачьей лежанке рысь

Гости бывают разными — иногда незваными. Жительница американского штата Аризона, например, зашла домой и увидела дикую рысь. Та спокойно отдыхала в собачьей лежанке, как у себя дома.
Жительница американского штата Аризона пришла домой, и обнаружила рысь, отдыхающую в собачьей лежанке посреди гостиной. Таких гостей она увидеть не ожидала. Женщина сразу связалась с местным Департаментом охотничьего хозяйства, который занимается спасением животных. Пока она ждала спасателей, ей удалось сделать парочку фотографий рыси.
До того, как приехали спасатели, рысь успела убежать из дома. В тот день никто не пострадал. Хозяйка дома предположила, что рысь могла пробраться в дом через маленькую незакрытую собачью дверь. Затем хищница решила отдохнуть на собачьей лежанке среди игрушек.
После произошедшего Департамент охотничьего хозяйства опубликовал новость и предупредил местных жителей, что в подобной ситуации не нужно действовать самостоятельно - лучше найти укрытие и оперативно связаться со специалистами.
Источник:
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Если киса эта рысь!