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Американка зашла домой — и увидела на собачьей лежанке рысь

Американка зашла домой — и увидела на собачьей лежанке рысь

Автор:
10 марта 2023 20:55
Сообщество : Животные
Метки: США   дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории   история   рысь   фото   хищники   
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Гости бывают разными — иногда незваными. Жительница американского штата Аризона, например, зашла домой и увидела дикую рысь. Та спокойно отдыхала в собачьей лежанке, как у себя дома.

Жительница американского штата Аризона пришла домой, и обнаружила рысь, отдыхающую в собачьей лежанке посреди гостиной. Таких гостей она увидеть не ожидала. Женщина сразу связалась с местным Департаментом охотничьего хозяйства, который занимается спасением животных. Пока она ждала спасателей, ей удалось сделать парочку фотографий рыси.

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До того, как приехали спасатели, рысь успела убежать из дома. В тот день никто не пострадал. Хозяйка дома предположила, что рысь могла пробраться в дом через маленькую незакрытую собачью дверь. Затем хищница решила отдохнуть на собачьей лежанке среди игрушек.


После произошедшего Департамент охотничьего хозяйства опубликовал новость и предупредил местных жителей, что в подобной ситуации не нужно действовать самостоятельно - лучше найти укрытие и оперативно связаться со специалистами.


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Метки: США   дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории   история   рысь   фото   хищники   
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8  комментариев
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714
GoInDown Час назад
Покормить надо было котейку)
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57k
Крокоди́л 7 минут назад
Для рыси забор это шутка... Сoбака надеюсь в доме.
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1k
КАКАнгел 8 минут назад
Понимаю что в такой ситуации я бы уже 2 часа как кормил свою новую рысь.
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318
Liberman Полчаса назад
собаки, как я понимаю, больше нет?
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6k
М С 36 минут назад
Эх, такого питомца испугала.
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74k
Viktor 46 минут назад
Или рысёнок, или недомерок - хорошая рысь в маленькую дверь для собаки не пролезет!

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5k
Babangdida 47 минут назад
Не кричи на киску брысь,
Если киса эта рысь!
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