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Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях

Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях

Автор:
20 декабря 2022 21:10
Сообщество : Животные
Метки: США   жестокое обращение   животные   звери   инциденты   истории   история   люди   полиция   фото   
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46-летнего американца недавно арестовали и предъявили обвинения по 12 пунктам за жестокое обращение с животными. Оказалось, что мужчина держал в своём доме более 100 разных животных. Это были и птицы, и рептилии, и собаки, и грызуны - все бедняги жили в жутких условиях, а многие болели.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   жестокое обращение   животные   звери   инциденты   истории   история   люди   полиция   фото   
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Leonid Минуту назад
О, попугай как у меня)
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9k
Shtoppi 11 минут назад
Судя по фото, этот американец сам от животного мало чем отличается. Такое ощущение складывается, на него глядя, что он сам недавно на электрички лаять перестал.
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