Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях

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46-летнего американца недавно арестовали и предъявили обвинения по 12 пунктам за жестокое обращение с животными. Оказалось, что мужчина держал в своём доме более 100 разных животных. Это были и птицы, и рептилии, и собаки, и грызуны - все бедняги жили в жутких условиях, а многие болели.
Жителю американского города Милуоки недавно предъявили обвинения по 12 пунктам в жестоком обращении с животными. 46-летний Ларри МакАду держал в своём доме 113 животных, и все они находились в неблагоприятных условиях. Полиция приехала обыскать дом мужчины после нескольких жалоб местных жителей на жестокое обращение с животными. Зайдя в дом, сотрудники сразу почувствовали "ужасный запах экскрементов животных".
Полиция спасла из дома мужчины: 25 собак, 23 птицы, 14 крыс, 8 хомяков, 7 ёжиков, 6 ящериц, 6 кроликов, 5 морских свинок, 4 кошки, 4 шиншиллы, 3 черепах, 2 аллигаторов, 2 змей, козла, хорька и енота. На допросе мужчина сказал, что "держал животных других людей, чтобы найти для них новые дома - и ни одно из них не принадлежало ему". Но позже признался, что в один момент содержание животных вышло из-под контроля.
Многие животные содержались в ужасных условиях. Рептилии - в маленьких аквариумах без необходимого для них оборудования и освещения, черепахи сидели в ёмкостях почти без воды, усеянных экскрементами, а собаки - в узких клетках в подвале. Некоторые животные также были больны из-за жизни в таких условиях, нескольких из них пришлось усыпить.
Суд обвинил МакАду в жестоком обращении с животными и несоблюдении санитарных норм при их содержании. Мужчину взяли под стражу, и в данный момент прокуроры изучают его дело. Позже суд сообщит о наказании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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