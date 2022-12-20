Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях

Полиция спасла из дома мужчины: 25 собак, 23 птицы, 14 крыс, 8 хомяков, 7 ёжиков, 6 ящериц, 6 кроликов, 5 морских свинок, 4 кошки, 4 шиншиллы, 3 черепах, 2 аллигаторов, 2 змей, козла, хорька и енота. На допросе мужчина сказал, что "держал животных других людей, чтобы найти для них новые дома - и ни одно из них не принадлежало ему". Но позже признался, что в один момент содержание животных вышло из-под контроля.