Медведь решил провести спячку под верандой семьи

По словам владельцев дома, периодически в течение года они видят медведей неподалеку, но никогда не видели так близко и не ожидали такого соседства. Они сообщили о медведе в службу спасения животных - но сообщили, что они совсем не против того, чтобы мишка провёл спячку у них под верандой. Пока что центр спасения решает, прогонять мишку или нет.

2023-01-13T09:00:33+03:00