Медведь решил провести спячку под верандой семьи

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Пока владельцы дома играли со своей собакой, та внезапно начала себя странно вести и рычать. Она смотрела под веранду, как будто там кто-то есть. Так и оказалось! Это был косолапый гость, который уютно устроился и решил провести там зимнюю спячку.
На прошлой неделе семья из американского городка Плейнвилл играла со своим питбулем во дворе дома - как вдруг пёс начал себя странно вести. Он как будто испугался чего-то и начал рычать, смотря под веранду. Это поведение собаки было необычным - по словам хозяев, он обычно очень спокойный. Хозяйка решила проверить, что не так, и заглянув под веранду, увидела там это:
Это был медведь, который, видимо, решил провести спячку под верандой семьи. Толстый и сонный мишка уютно устроился в углублении под досками, растянувшись на подстилке из листьев и брезента. На людей медведь никак не отреагировал. Выражение мордочки у него было такое: "Ну и зачем вы меня разбудили, нормально же спал.."
"Его ничего не волновало. Как только мы увидели друг друга, он не пошевелился, никак не отреагировал. Ему определенно очень комфортно под нашей верандой," - сказал владелец дома. Он также опубликовал видео с этим мишкой в соцсетях, где оно набрало больше 15 миллионов просмотров.
Видео
По словам владельцев дома, периодически в течение года они видят медведей неподалеку, но никогда не видели так близко и не ожидали такого соседства. Они сообщили о медведе в службу спасения животных - но сообщили, что они совсем не против того, чтобы мишка провёл спячку у них под верандой. Пока что центр спасения решает, прогонять мишку или нет.
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