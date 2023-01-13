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Медведь решил провести спячку под верандой семьи

Медведь решил провести спячку под верандой семьи

Автор:
13 января 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: США   дикая природа   дикие животные   животные   истории   история   медведи   медведь   спячка   фото   
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Пока владельцы дома играли со своей собакой, та внезапно начала себя странно вести и рычать. Она смотрела под веранду, как будто там кто-то есть. Так и оказалось! Это был косолапый гость, который уютно устроился и решил провести там зимнюю спячку.

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Метки: США   дикая природа   дикие животные   животные   истории   история   медведи   медведь   спячка   фото   
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3  комментария
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3k
pinbalist 18 минут назад
После такой встречи я бы построил хороший, двухэтажный дом из кирпичей. И гараж в придачу.
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24k
Сибиряк 6 минут назад
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