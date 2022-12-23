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20 кадров с дикими кошками в их естественной среде обитания

20 кадров с дикими кошками в их естественной среде обитания

Автор:
23 декабря 2022 19:59
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   дикие кошки   животные   звери   подборка   природа   фото   фотографы   хищники   
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Дикие кошки - величественные, красивые и умные создания. Всегда интересно посмотреть, как они обитают в дикой природе. Недавно организация по защите больших кошек Panthera показала лучшие фото хищников, сделанные за 2022 год во время различных экспедиций по спасению или просто в дикой природе. Организация, основанная в 2006 году работает в 39 странах, чтобы поддержать популяции ягуаров, леопардов, львов, снежных барсов, тигров и 33 видов диких кошек.
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Метки: дикая природа   дикие животные   дикие кошки   животные   звери   подборка   природа   фото   фотографы   хищники   
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Андрей Иванов Полчаса назад
Люблю читать Джеральда Даррелла. Однажды в "Юбилей ковчега" наткнулся на следующее:
" Сэр Джулиан [Хаксли - английский биолог, эволюционист и гуманист, политик. Один из создателей Синтетической теории эволюции] получил от меня серию фотографий, иллюстрирующих этот процесс, и они весьма его заинтересовали.

Кстати, о фотографии, Даррелл, сказал он под конец нашего застолья. Вы видели фильм, который молодой Эттенборо привез из Африки, об этой львице… как ее, Эльсе? Которую вырастила эта мадам Адамсон.

Не видел, сэр, ответил я. К сожалению, пропустил.

Он поглядел на часы.

Сегодня вечером будет повторный показ, посмотрим?

Величайший из здравствующих английских биологов и я разместились на стульях перед телевизором, и Хаксли включил его. Мы молча смотрели, как Джой Адамсон гоняется за Эльсой, как Эльса гоняется за Джой Адамсон, как Джой Адамсон возлежит на Эльсе, как Эльса возлежит на Джой Адамсон, как они вместе лежат на кровати и так далее. Наконец фильм кончился, Хаксли наклонился и выключил телевизор. Я молча ждал, что он скажет.

Поразмыслив, сэр Джулиан вдруг спросил:

Знаете что, Даррелл?

Я почтительно приготовился услышать глубокое и проницательное суждение великого английского биолога о поведении животных.

Что, сэр? осведомился я с волнением.

Это единственный известный мне случай лесбиянства между человеком и львицей, совершенно серьезно произнес он.

Чувствуя, что дальнейшая наша беседа уже не достигнет таких высот, я удалился."

С тех пор я не могу нормально смотреть на фото африканских кошачьих и на на книги Джой Адамсон
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