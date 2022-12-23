20 кадров с дикими кошками в их естественной среде обитания

Дикие кошки - величественные, красивые и умные создания. Всегда интересно посмотреть, как они обитают в дикой природе. Недавно организация по защите больших кошек Panthera показала лучшие фото хищников, сделанные за 2022 год во время различных экспедиций по спасению или просто в дикой природе. Организация, основанная в 2006 году работает в 39 странах, чтобы поддержать популяции ягуаров, леопардов, львов, снежных барсов, тигров и 33 видов диких кошек.

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Сервал во время охоты, сфотографированный в степях города Кафуэ, Замбия. За этими животными тоже активно следят и поддерживают популяцию. Фотограф Danielle Garbouchian 0 Источник:

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Пума с детёнышами в Патагонии. Фотограф - Angela Ambrosini 0 Источник:

Мать-тигрица с малышом. Фотограф James Warwick 0 Источник:

Львица в национальном парке Ньоколо-Коба на территории Сенегала. Фотограф - Kristoffer Everatt 0 Источник: На шее львицы - специальный ошейник с трекерами, благодаря которому сотрудники отслеживают особенности прайда и жизни местных львов. Это входит в программу поддержки популяции.

Специалисты надевают самке ягуара, обитающей на бразильской территории Пантанал, ошейник. Он будет отслеживать её передвижения, давать нужные показатели, позволяя учёным наблюдать за местной популяцией ягуаров. Фотограф - Wai-Ming Wong 0 Источник:

Такой же отслеживающий ошейник надели на оцелота в бразильском Пантанале. Фотограф Steven Bobzien 0 Источник:

Кошка-рыболов поймала рыбку в Таиланде. Фото организации Panthera Thailand 0 Источник:

Пума "загорает" на берегу в Патагонии. Фотограф Nicolas Lagos 0 Источник:

Кошка-рыболов в национальном парке Кхаусамройот, Таиланд. Фотограф Sebastian Kennerknecht 0 Источник:

Львиная семья в национальном парке Ниоколо-Коба на территории Сенегала, Африка. 0 Источник:

Суматранская кошка у реки Кинабатанган, Борнео, Малайзия. Они находятся под угрозой исчезновения из-за охоты и потери среды обитания. Фотограф Sebastian Kennerknecht 0 Источник:

Капканы и другие предметы, конфискованные у браконьеров в национальном парке Луэнге-Луиана в Анголе. Многие из них браконьеры используют для больших кошек. Фотограф Wian Nieman 0 Источник:

Лапка кошки-рыболова во время осмотра специалистами в национальном парке Кхаусамройот, Таиланд. Фотограф Sebastian Kennerknecht 0 Источник:

Ягуар обнаружил скрытую камеру, установленную на территории Пантанал в Бразилии. Фотограф - Danielle Garbouchian 0 Источник:

Молодая самка леопарда, сфотографированная ночью в национальном парке Ниоколо Коба, Сенегал. Фотограф Kristoffer Everatt 0 Источник: Леопарды больше всего распространены географически среди всех крупных кошек. Однако, их численность тоже сокращается из-за потери среды обитания и браконьеров, которые охотятся за их шкурами.

Ветеринар сенегальского национального парка Ниоколо Коба удаляет шип дикобраза с мордочки львицы. Ее заметили во время экспедиции, и решили помочь. Фотограф Kristoffer Everatt 0 Источник:

Самец ягуара на бразильской территории Пантанал. Фотограф Nick Garbutt 0 Источник:

Тигр охотится на кабана на территории западного лесного комплекса, Таиланд. Фото Sasi Suksavate 0 Источник:

Пума на дереве в Пантанале, Бразилия. Фотограф Dave Shreffler 0 Источник: