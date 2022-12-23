20 кадров с дикими кошками в их естественной среде обитания

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Дикие кошки - величественные, красивые и умные создания. Всегда интересно посмотреть, как они обитают в дикой природе. Недавно организация по защите больших кошек Panthera показала лучшие фото хищников, сделанные за 2022 год во время различных экспедиций по спасению или просто в дикой природе. Организация, основанная в 2006 году работает в 39 странах, чтобы поддержать популяции ягуаров, леопардов, львов, снежных барсов, тигров и 33 видов диких кошек.
Сервал во время охоты, сфотографированный в степях города Кафуэ, Замбия. За этими животными тоже активно следят и поддерживают популяцию. Фотограф Danielle Garbouchian
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Львица в национальном парке Ньоколо-Коба на территории Сенегала. Фотограф - Kristoffer Everatt
На шее львицы - специальный ошейник с трекерами, благодаря которому сотрудники отслеживают особенности прайда и жизни местных львов. Это входит в программу поддержки популяции.
Специалисты надевают самке ягуара, обитающей на бразильской территории Пантанал, ошейник. Он будет отслеживать её передвижения, давать нужные показатели, позволяя учёным наблюдать за местной популяцией ягуаров. Фотограф - Wai-Ming Wong
Такой же отслеживающий ошейник надели на оцелота в бразильском Пантанале. Фотограф Steven Bobzien
Суматранская кошка у реки Кинабатанган, Борнео, Малайзия. Они находятся под угрозой исчезновения из-за охоты и потери среды обитания. Фотограф Sebastian Kennerknecht
Капканы и другие предметы, конфискованные у браконьеров в национальном парке Луэнге-Луиана в Анголе. Многие из них браконьеры используют для больших кошек. Фотограф Wian Nieman
Лапка кошки-рыболова во время осмотра специалистами в национальном парке Кхаусамройот, Таиланд. Фотограф Sebastian Kennerknecht
Ягуар обнаружил скрытую камеру, установленную на территории Пантанал в Бразилии. Фотограф - Danielle Garbouchian
Молодая самка леопарда, сфотографированная ночью в национальном парке Ниоколо Коба, Сенегал. Фотограф Kristoffer Everatt
Леопарды больше всего распространены географически среди всех крупных кошек. Однако, их численность тоже сокращается из-за потери среды обитания и браконьеров, которые охотятся за их шкурами.
Ветеринар сенегальского национального парка Ниоколо Коба удаляет шип дикобраза с мордочки львицы. Ее заметили во время экспедиции, и решили помочь. Фотограф Kristoffer Everatt
Тигр охотится на кабана на территории западного лесного комплекса, Таиланд. Фото Sasi Suksavate
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" Сэр Джулиан [Хаксли - английский биолог, эволюционист и гуманист, политик. Один из создателей Синтетической теории эволюции] получил от меня серию фотографий, иллюстрирующих этот процесс, и они весьма его заинтересовали.
Кстати, о фотографии, Даррелл, сказал он под конец нашего застолья. Вы видели фильм, который молодой Эттенборо привез из Африки, об этой львице… как ее, Эльсе? Которую вырастила эта мадам Адамсон.
Не видел, сэр, ответил я. К сожалению, пропустил.
Он поглядел на часы.
Сегодня вечером будет повторный показ, посмотрим?
Величайший из здравствующих английских биологов и я разместились на стульях перед телевизором, и Хаксли включил его. Мы молча смотрели, как Джой Адамсон гоняется за Эльсой, как Эльса гоняется за Джой Адамсон, как Джой Адамсон возлежит на Эльсе, как Эльса возлежит на Джой Адамсон, как они вместе лежат на кровати и так далее. Наконец фильм кончился, Хаксли наклонился и выключил телевизор. Я молча ждал, что он скажет.
Поразмыслив, сэр Джулиан вдруг спросил:
Знаете что, Даррелл?
Я почтительно приготовился услышать глубокое и проницательное суждение великого английского биолога о поведении животных.
Что, сэр? осведомился я с волнением.
Это единственный известный мне случай лесбиянства между человеком и львицей, совершенно серьезно произнес он.
Чувствуя, что дальнейшая наша беседа уже не достигнет таких высот, я удалился."
С тех пор я не могу нормально смотреть на фото африканских кошачьих и на на книги Джой Адамсон