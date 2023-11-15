Россиянин с женой-украинкой сбежал в США, бросив мать-инвалида в Мексике

Валентина Котова решила эмигрировать из РФ с семьей сына. Женщина - инвалид, и оставаться в России одной ей было бы затруднительно. Сначала Котовы в 2022 году выехали в Мексику, однако эта страна была лишь перевалочной базой. Заветной мечтой оставались США. Котовы собирались въехать в страну легально, однако получили отказ от миграционной службы. Впрочем, через время благодаря тому, что жена Котова была украинкой, семья смогла въехать в США по программе украинских беженцев. А вот пенсионерка под эти условия не подходила. Поэтому Валентину оставили у российского посольства в надежде на помощь консульства. Российские дипломаты связались с сыном Котовой, но тот отказался общаться.

"С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостинице, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников", — рассказывает консул Александр Иващенко.

Валентина из-за болей в спине вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. В России у неё не осталось родственников, да и своё имущество она продала, чтобы помочь сыну. Сотрудники российского представительства помогли ей добраться до Москвы, однако дальнейшая судьба женщины весьма туманна. 73-летняя пенсионерка нуждается в помощи и лечении.