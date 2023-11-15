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Россиянин с женой-украинкой сбежал в США, бросив мать-инвалида в Мексике

Россиянин с женой-украинкой сбежал в США, бросив мать-инвалида в Мексике

Автор:
15 ноября 2023 16:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Консульство   Мексика   США   инвалид   предательство   семья   эмиграция   
1283
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Пенсионерка продала всё имущество, чтобы уехать с семьей сына - и осталась ни с чем.

Валентина Котова решила эмигрировать из РФ с семьей сына. Женщина - инвалид, и оставаться в России одной ей было бы затруднительно. Сначала Котовы в 2022 году выехали в Мексику, однако эта страна была лишь перевалочной базой. Заветной мечтой оставались США. Котовы собирались въехать в страну легально, однако получили отказ от миграционной службы. Впрочем, через время благодаря тому, что жена Котова была украинкой, семья смогла въехать в США по программе украинских беженцев. А вот пенсионерка под эти условия не подходила. Поэтому Валентину оставили у российского посольства в надежде на помощь консульства. Российские дипломаты связались с сыном Котовой, но тот отказался общаться.


"С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостинице, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников", — рассказывает консул Александр Иващенко.


Валентина из-за болей в спине вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. В России у неё не осталось родственников, да и своё имущество она продала, чтобы помочь сыну. Сотрудники российского представительства помогли ей добраться до Москвы, однако дальнейшая судьба женщины весьма туманна. 73-летняя пенсионерка нуждается в помощи и лечении.


Сегодня она вернулась самолётом в Москву, но что женщина будет делать дальше, неизвестно. Валентина планировала поехать в Воронеж и снять там комнату, однако, по словам консула, состояние ее здоровья и отсутствие документов внушают опасение.


Как сообщает агентство РИА Новости, "глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, а также депутаты обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь Валентине Котовой".





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Метки: Консульство   Мексика   США   инвалид   предательство   семья   эмиграция   
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21  комментарий
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496
На хер ЗАПАД! 55 минут назад
Гондон,а не сын. Да,и уверен,что хохлоблядь внесла в его тупую голову,подобные мысли. Ещё одно доказательство,что хохлы твари! Хуже жидов
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3k
SmartCat101 13 минут назад
да это хохлы!!! суки, под русских косят
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2k
Выхухоль (Нагайна) 22 минуты назад
А на фуа гра пенсионерке было продавать всё своё имущество? Обычно самый страшный ужас для пожилых это остаться без жилья. В 72 года мозги-то должны ещё соображать (не факт, конечно, деменция молодеет). И ещё вот какой вопрос - даже из завещания можно выдернуть долю для инвалида, и при наличии несовершеннолетних опека бдит при операциях с недвижимостью, а в чужую страну с голой жопой да на инвалидной коляске - пожалуйста. Что-то не так с законодательством.
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6k
Старичок 23 минуты назад
какая то мутная история. каких документов нет?
похоже это полноценная семья украинцев. в РФ существуют государственные интернаты для инвалидов и престарелых граждан. соцзащита в помощь.
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1k
Мария Коненкова 41 минуту назад
Мдя.. Раньше говорили: " Жена-еврейка - не роскошь, а средство передвижения". По нынешним временам жена-хохлушка тоже.
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11k
Том Сойер 50 минут назад
Это не сын, это питор гнойный и мразь конченная.
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17k
Алекс Час назад
Удивили...Прям не может быть!....Ну.
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7k
Echo Час назад
И нахрена ее привезли в Россию ?
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42
pilot52 Echo 16 минут назад
А где ей оставаться, в Мексике? Там жизнь стоит раза в два дороже, чем в Москве.
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Илья Час назад
Хорошего сына воспитала мать .
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