В Миссисипи решили вернуть профессию «охотников за головами»

Борьба с нелегальными мигрантами в США начинает принимать интересный оборот.
Пока американские военные активно укрепляют границы между Мексикой и США, по всей стране началась самая настоящая охота за нелегалами.
Власти Миссисипи решили вспомнить свои славные исторические традиции по отлову беглых рабов и предложили законопроект, позволяющий бороться с нелегальными мигрантами. В свое время профессия «охотника за головами» была очень популярна в регионе, где частенько сбегали рабы с плантаций. Их отлавливали и возвращали владельцам. Теперь же ситуация немного изменилась.
Во времена правления Байдена политика «открытых дверей» привела к тому, что за 4 года только в Де-Сото нелегальных мигрантов стало на 150% больше. Властям приходится тратить крупные суммы на их содержание из карманов налогоплательщиков. Вот было принято решение ситуацию разрулить оперативно.
Было решено вернуть старинную профессию, да не абы как, а сделать "охотников" настоящими профессионалами, с сертификатами.
Местным жителям, согласившимся стать «охотниками за головами», будут выплачивать весьма неплохие деньги за помощь в поимке и выдворении незваных гостей из страны. Из расчета по 1 тысяче долларов за шкуру каждого дикаря. Вознаграждение будет финансироваться Генеральной ассамблеей и администрироваться государственным казначеем.
Местные довольны, мигранты в шоке. Ну а в Мексике тем временем весьма саркастично отреагировали на новую антимиграционную политику США.
Источник:
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:)
желательно предоставить только именно голову.
Часто человек выживает после скальпирования.
А наша задача не только выдворить,но и предотвратить возможный рецидив.
Нехрен было лезть.
Тут на "Фишках" , была рубрика "АД‘ок" и там много роликов с расчленёнкой из Бразильско-Венесуэльско-Мексиканской жизни.
Создать такой же канал и туда заливать процесс и результат под транспорантом : "Это ждёт
ВСЕХ нелегалов , согласно закону США".