В Миссисипи решили вернуть профессию «охотников за головами»

Во времена правления Байдена политика «открытых дверей» привела к тому, что за 4 года только в Де-Сото нелегальных мигрантов стало на 150% больше. Властям приходится тратить крупные суммы на их содержание из карманов налогоплательщиков. Вот было принято решение ситуацию разрулить оперативно.

Было решено вернуть старинную профессию, да не абы как, а сделать "охотников" настоящими профессионалами, с сертификатами.