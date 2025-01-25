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В Миссисипи решили вернуть профессию «охотников за головами»

В Миссисипи решили вернуть профессию «охотников за головами»

Автор:
25 января 2025 08:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Мексика   США   миссисипи   нелегальные мигранты   охотники за головами   
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Борьба с нелегальными мигрантами в США начинает принимать интересный оборот.

Пока американские военные активно укрепляют границы между Мексикой и США, по всей стране началась самая настоящая охота за нелегалами.


Власти Миссисипи решили вспомнить свои славные исторические традиции по отлову беглых рабов и предложили законопроект, позволяющий бороться с нелегальными мигрантами. В свое время профессия «охотника за головами» была очень популярна в регионе, где частенько сбегали рабы с плантаций. Их отлавливали и возвращали владельцам. Теперь же ситуация немного изменилась.


Во времена правления Байдена политика «открытых дверей» привела к тому, что за 4 года только в Де-Сото нелегальных мигрантов стало на 150% больше. Властям приходится тратить крупные суммы на их содержание из карманов налогоплательщиков. Вот было принято решение ситуацию разрулить оперативно.


Было решено вернуть старинную профессию, да не абы как, а сделать "охотников" настоящими профессионалами, с сертификатами.


Местным жителям, согласившимся стать «охотниками за головами», будут выплачивать весьма неплохие деньги за помощь в поимке и выдворении незваных гостей из страны. Из расчета по 1 тысяче долларов за шкуру каждого дикаря. Вознаграждение будет финансироваться Генеральной ассамблеей и администрироваться государственным казначеем.


Местные довольны, мигранты в шоке. Ну а в Мексике тем временем весьма саркастично отреагировали на новую антимиграционную политику США.


Источник:

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Метки: Видео   Мексика   США   миссисипи   нелегальные мигранты   охотники за головами   
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34  комментария
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19k
ss 6 часов назад
Это, кстати, весьма действенный способ борьбы с нелегалами. Тут уже ментов не купишь. Особенно если регистрировать каждого "пришельца" не на местном, а на федеральном уровне. Чтобы подкуп местных ментов была бессмысленна.
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19k
Григорий Бабкин 57 минут назад
Не пора ли России опыт перенимать? Отдать в частные руки очищение России от чурок. А заодно и тех, кто их "крышует". За месяц порядок наведут. А ментам запретить защищать черножопых. Сразу будет ясно, кто на прикорме сидит.

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26k
Валерий 57 минут назад
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8k
yahaomsk 3 часа назад
Даёшь!!! переловить всех ниггеров и обратно на плантации
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121
Михаил Селин 3 часа назад
пора браться за черножопых и в России
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45k
koleos72 4 часа назад
Придётся как раньше, набивать попплотнее старое корыто выводить туда где поглубже и...
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1k
Guntis 4 часа назад
В США будет огромный дефицит сезонных рабочих. Такие работы как сортировка рождественских покупок на Амазоне, уборка мусора в национальных парках и уборка сахарной свеклы в Канадской приграничье просто встанут, потому что они на прямую и полностью заточены на бродяг. Думаю пресовать будут не только латыносов, но и всех остальных неформалов, ибо мало у кого из них есть документы.
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1k
CyraxMotorsport 4 часа назад
Учись Вова, как надо с мигрантами бороться.
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16k
Alex 4 часа назад
У нас бы так...
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5k
Igor Grishaev 4 часа назад
Отстреливают, скальпы собирают?
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11k
perekrestok 5 часов назад
К чему полумеры? Пора открыто разрешить отстрел и платить за каждую голову в буквальном смысле. Не зря же армию подтаскивают к границе. Скоро америкосов увидим на СВО для отработки технологии использования дронов. А Трампу вместо Нобелевской премии за мир надо дать все Оскары за съемки сериала "Дональд Трамп. Возвращение".
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770
КВАДРО МАСТЕР 5 часов назад
уже скоро, ))
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5
Шурман 5 часов назад
Сегодня в новостях читал что и Украинцев так же будут отлавливать кто туда приехал и назад отправлять . У немцев кстати тоже не все сладко если Мерц придет к власти то на границах опять контроль введут и тот тоже пообещал с мигрантами разобраться .
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615
player50057 6 часов назад
Ну и у нас так надо, часть власти народу ))
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10k
Колорад 6 часов назад
Можно только завидовать!
:)
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2k
Ганс 6 часов назад
Причём , от пойманного
желательно предоставить только именно голову.
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