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В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников

В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников

Автор:
10 марта 2023 11:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Тагил   видео   обж   рукоприкладство   скандал   учитель   школьники   
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Мужчину уже уволили. А родители "избитых" детей планируют написать заявление в полицию.

В одной из школ Нижнего Тагила произошёл очередной скандал с учителем. Молодой преподаватель ОБЖ в воспитательных целях прямо на уроке ударил одного школьника палкой по ноге, а второму дал пощечину. Бил ОБЖшник несильно и скорее в шутку, но руку на детей, тем не менее поднял. Родителей опубликованное в соцсетях видео разозлило и они решили обратиться в полицию. Родители школьников уверены, что такие преподаватели работать в школах не должны. Впрочем, и без их возмущения руководство учебного заведения мужчину уволило в тот же день.


Мы очень опасаемся, что он после этого останется безнаказанным и еще хуже, если и дальше продолжит так работать с детьми! Таких, как он, на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать.

Учителя уволили вчера, 9 марта. Местные СМИ сообщают, что заявление в полицию пока никто не принёс. По поводу поступка преподавателя мнения разделились. Многие местные жители считают его хорошим преподавателем и жалеют, что из-за таких видео школы теряют молодых педагогов.


Очень жаль, что из-за такой повернутой против учителя ситуации наши образовательные организации теряют молодых педагогов. Скоро в школах некому работать будет. Я не оправдываю педагога, но очень жаль, что так происходит. Видно, что в классе нет дисциплины, а всё это от вседозволенности, предоставленной нынешним детям... Желаю всем педагогам набираться терпения в таких ситуациях.

Напомним, что депутаты ГД сейчас прорабатывают закон, который бы запрещал съёмку учебного процесса школьником. Первый зампредседателя комитета по просвещению Алёна Аршинова считает, что школьники очень часто провоцируют учителей, а затем снимают их реакцию, которая зачастую им вредит.



Сейчас много фактов, когда школьники намеренно провоцируют учителя на конфликт, записывая в процессе видео на телефон и размещая это в интернет. Это унижает и педагога, и других учеников в классе

Источник:

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Метки: Нижний Тагил   видео   обж   рукоприкладство   скандал   учитель   школьники   
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33  комментария
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89k
Херанука Паибалу Час назад
Мои дочери учились в "обычной" школе Краснодара
К старшим классам обучение постепенно превратилось в БАЛАГАН
Исключительно благодаря малолетним ТРОЛЛЯМ
Учебы не стало
Начались издевательства над теми, кто НЕ ЖЕЛАЛ В БАЛАГАНЕ УЧАСТВОВАТЬ
.
С трудом перевел детей в школу-лицей № 4 ( ул.Бургассакая\Стасова)
НИ КОПЕЙКИ ДЕНЕГ НЕ ПОПРОСИЛИ
Но пришлось готовиться ко вступительным тестам, и не с первого раза
Перешли
НИЗКИЙ ПОКЛОН УЧИТЕЛЯМ И ДИРЕКТОРУ
Всех малолетних ублюдков УВЕРЕННО ИСКЛЮЧАЮТ ИЗ ЛИЦЕЯ
Дети заточены строго на обучение, И НИЧЕГО БОЛЕЕ
Никаких "шашней-машней"
Лицей уверенно держится "в краевой пятерке" по "стобалльникам"
.
Обе дочери поступили "на бюджет"
Политех и Мед.
на 90% - ЗАСЛУГА ШКОЛЫ
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33k
russger Секунду назад
Ну палкой норм, а вот по лицу бить чёт как-то по быдловски
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
Психология процесса обучения такова, учитель-высший и неоспоримый авторитет, ученик-низший и обучающийся.
Конечно относительно закона и конституции они все равны, но впитывать знания, иметь желание постигать можно только если определяешь учителя как "АВТОРИТЕТ".
В мое время так и было, даже нагрубить учителю не могла возникнуть такая мысль.
Учитывая состояние школы и учеников, до тех пор пока у учителя не будет своих ПРАВ, образования не будет.
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21k
BiZ 18 минут назад
не проще записывать полностью весь учебный процесс и хранить записи полгода например?
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3k
Дмитрий 18 минут назад
Очень жаль, что молодые ублюдки останутся безнаказанными.
Таких детей на пушечный выстрел нельзя допускать к нормальной школе.
Нужно проверить родителей, какие родители такие и дети.
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−15
Павел 22 минуты назад
По поводу закону, запрещающему снимать школьный процесс детям - то я против. Учителя часто поднимают руку и унижают детей, а снять происшествие на телефон это хороший способ привлечь внимание. Сейчас мы видим большое количество таких случаев как раз только благодаря телефонам. Раньше просто не было возможности у детей.
Я прекрасно помню свою начальную школу в 92 году, когда эта мразь не только кричала на детей, в т.ч. и на меня, но еще могла ударить по рукам линейкой, ударить головой об доску ребенка, если тот чего-то не понимает.
Это было раньше и есть сейчас.
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326
fedding Полчаса назад
Когда я, в 80-х учился в школе, у нас была учитель истории. У нее на столе, всегда лежала метровая деревянная линейка. Ох и огребали мы этой линейкой, за плохое поведение! А еще была учитель физкультуры, мастер спорта по самбо. Мальчишки, в большей своей массе, занимались классической борьбой. Боялись ее, как огня. Ибо могла и через себя кинуть, и болевой прием применить. Но никому в голову, не приходило, пожаловаться родителям. Ибо огребли бы, еще и от родителей. В советское время, учитель - это было святое. А сейчас, рейтинг учителя, опустили ниже плинтуса. Сейчас учитель, абсолютно бесправен.
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13k
Artem Полчаса назад
Судя по лексикону, он учитель по Основам Безопасности Жизнедеятельности в тюрьме.
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516
povelitel3d Полчаса назад
Сдавать мобильные на входе в школу.
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43k
Aleksandr 36 минут назад
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух пятиклассниковПосмотреть
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников
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49k
Сергей 40 минут назад
Это из серии хоть плачь хоть смейся. Встреча ДВУХ поколений жертв ЕГЭ...
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9k
Владимир Час назад
Может таки проблема не в учителях, а в учениках. Раз уж так часто происходит. Трудовик у нас в свое время, вообще кидался чем под руку попадется, но за дело. И все норм. Был один тип, послал его на х... Так табуретка просвистела над классом.
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11k
Андрей Ма-С Час назад
как же бесят подобные мелкие ушлепки и их тупые яжматеря и яжотцы. Сколько уже случаев провокации с записью видео. И даже когда учитель доказывает что он не виноват мелким уродам все равно нет наказания.
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10k
Ф Ив Час назад
Всегда и во всем должен быть паритет. К родителям у меня вопрос: "В том случае если ученик ударил учителя, то следует ли такого ученика полностью лишить возможности получить любое дальнейшее образование и не подпускать к учебному заведению на пушечный выстрел?"
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975
likiloki Час назад
Наш ОБЖшник брал железный совок для мусора и со всей дури стучал им по парте. А учеников бил линейкой или указкой. Указок у него было 2-3: длинная пластиковая, короткая толстая из оргстекла. Их приходилось время от времени менять, они ломались. Ни одной травмы не нанес, но орал он страшно. Ученики жаловались целыми классами, а его не убирали
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9k
Antonium Час назад
Автор явно на стороне "учителя" (также буду брать в кавычки некоторые определения). так вот - рукоприкладство можно применять только к равным тебе. Если поднимаешь руку на тех кто слабее, человеком ты называться не должен. Правильно сделали, что уволили.
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33k
Fat Lynx Час назад
"Напомним, что депутаты ГД сейчас прорабатывают закон, который бы запрещал съёмку учебного процесса школьником" - я считаю, что надо делать наоборот: организовать для родителей он-лайн трансляцию уроков.
Установить камеры в классах и раздать доступ к трансляции с них родителям, а они в любой момент пусть палят как их чадо себя ведет в стенах Альма-матер... А пи*дюки пусть знают, что "старший брат" следит за ним постоянно.
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52k
dima423 Час назад
Этот "учитель" просто не компетентен, если без того чтобы применять физическую силу он не может организовать дисциплину в классе. Да и по базару его все понятно -"на вопросы надо отвечать чепушило" ...какой то гопник конченый, а не учитель!
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