В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников

Мужчину уже уволили. А родители "избитых" детей планируют написать заявление в полицию.
В одной из школ Нижнего Тагила произошёл очередной скандал с учителем. Молодой преподаватель ОБЖ в воспитательных целях прямо на уроке ударил одного школьника палкой по ноге, а второму дал пощечину. Бил ОБЖшник несильно и скорее в шутку, но руку на детей, тем не менее поднял. Родителей опубликованное в соцсетях видео разозлило и они решили обратиться в полицию. Родители школьников уверены, что такие преподаватели работать в школах не должны. Впрочем, и без их возмущения руководство учебного заведения мужчину уволило в тот же день.
Мы очень опасаемся, что он после этого останется безнаказанным и еще хуже, если и дальше продолжит так работать с детьми! Таких, как он, на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать.
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Учителя уволили вчера, 9 марта. Местные СМИ сообщают, что заявление в полицию пока никто не принёс. По поводу поступка преподавателя мнения разделились. Многие местные жители считают его хорошим преподавателем и жалеют, что из-за таких видео школы теряют молодых педагогов.
Очень жаль, что из-за такой повернутой против учителя ситуации наши образовательные организации теряют молодых педагогов. Скоро в школах некому работать будет. Я не оправдываю педагога, но очень жаль, что так происходит. Видно, что в классе нет дисциплины, а всё это от вседозволенности, предоставленной нынешним детям... Желаю всем педагогам набираться терпения в таких ситуациях.
Напомним, что депутаты ГД сейчас прорабатывают закон, который бы запрещал съёмку учебного процесса школьником. Первый зампредседателя комитета по просвещению Алёна Аршинова считает, что школьники очень часто провоцируют учителей, а затем снимают их реакцию, которая зачастую им вредит.
Сейчас много фактов, когда школьники намеренно провоцируют учителя на конфликт, записывая в процессе видео на телефон и размещая это в интернет. Это унижает и педагога, и других учеников в классе
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К старшим классам обучение постепенно превратилось в БАЛАГАН
Исключительно благодаря малолетним ТРОЛЛЯМ
Учебы не стало
Начались издевательства над теми, кто НЕ ЖЕЛАЛ В БАЛАГАНЕ УЧАСТВОВАТЬ
.
С трудом перевел детей в школу-лицей № 4 ( ул.Бургассакая\Стасова)
НИ КОПЕЙКИ ДЕНЕГ НЕ ПОПРОСИЛИ
Но пришлось готовиться ко вступительным тестам, и не с первого раза
Перешли
НИЗКИЙ ПОКЛОН УЧИТЕЛЯМ И ДИРЕКТОРУ
Всех малолетних ублюдков УВЕРЕННО ИСКЛЮЧАЮТ ИЗ ЛИЦЕЯ
Дети заточены строго на обучение, И НИЧЕГО БОЛЕЕ
Никаких "шашней-машней"
Лицей уверенно держится "в краевой пятерке" по "стобалльникам"
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Обе дочери поступили "на бюджет"
Политех и Мед.
на 90% - ЗАСЛУГА ШКОЛЫ
Конечно относительно закона и конституции они все равны, но впитывать знания, иметь желание постигать можно только если определяешь учителя как "АВТОРИТЕТ".
В мое время так и было, даже нагрубить учителю не могла возникнуть такая мысль.
Учитывая состояние школы и учеников, до тех пор пока у учителя не будет своих ПРАВ, образования не будет.
Таких детей на пушечный выстрел нельзя допускать к нормальной школе.
Нужно проверить родителей, какие родители такие и дети.
Я прекрасно помню свою начальную школу в 92 году, когда эта мразь не только кричала на детей, в т.ч. и на меня, но еще могла ударить по рукам линейкой, ударить головой об доску ребенка, если тот чего-то не понимает.
Это было раньше и есть сейчас.
они приучили меня К ДИСЦИПЛИНЕ
Павел, вы школу закончили ?
а в какими оценками, если не секрет ?
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ - это начало краха
Установить камеры в классах и раздать доступ к трансляции с них родителям, а они в любой момент пусть палят как их чадо себя ведет в стенах Альма-матер... А пи*дюки пусть знают, что "старший брат" следит за ним постоянно.