В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников

В одной из школ Нижнего Тагила произошёл очередной скандал с учителем. Молодой преподаватель ОБЖ в воспитательных целях прямо на уроке ударил одного школьника палкой по ноге, а второму дал пощечину. Бил ОБЖшник несильно и скорее в шутку, но руку на детей, тем не менее поднял. Родителей опубликованное в соцсетях видео разозлило и они решили обратиться в полицию. Родители школьников уверены, что такие преподаватели работать в школах не должны. Впрочем, и без их возмущения руководство учебного заведения мужчину уволило в тот же день.



