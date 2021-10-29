"Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным

Великого поэта, употребляющего обсценную лексику, показали в телесериале, и ученики продемонстрировали отрывок из него прямо на уроке. У преподавателя сдали нервы. Между тем, "солнце нашей поэзии" соленым словом вовсе не гнушался.
В соцсетях распространяется видео, в котором преподаватель страшным голосом кричит на подростков, включивших на уроке словесности сериал с матерящимся артистом в роли А.С.Пушкина. "Скоты! Это деградация! - орет учитель, обещая всем, кто смотрел видео, двойки в четверти.
Осторожно! В Видео присутствует ненормативная лексика!
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Школьники - провокаторы, это абсолютно понятно. Да и телевидение совместно с сериальным творчеством в стране давно превратилось в мутную реку, в которой еще надо постараться, чтобы найти жемчужину.
Однако, если уж говорить начистоту, то Александр Сергеевич действительно знал и употреблял матерные слова. Более того, считая себя народным поэтом,использовал обсценную лексику в своих произведениях как полноценную часть языка. Он виртуозно вводил во вполне приличные стихотворения и мат, и вульгаризмы. И даже в допущенных к изданию произведениях Пушкина оставили "нехорошие слова", правда, замененные цензурой многоточиями. Что же касается личной переписки, эпиграм на друзей и шуточных стихов, то тут Александр Сергеевич не стеснялся.
Истерика с оскоблениями - худшее из того, что могла выдать педагог на том уроке. А может, ее реакция правомерна? Как вы считаете, уважаемые фишкяне?
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Они, как и любые подростки ржут со слова жопа, ну а уж про мат и говорить нечего.
Александр Сергеевич был обычным человеком и соответственно употреблял великий и могучий также по матушке.
Но помимо этого он великий поет и мастер слова, нааисавший замечательные произведения
А учительнице лечиться надо.
Училка не права. Её поведение хуже любого мата. Стоило обсудить человеческие качества Пушкина, непростое время и вернуться к мировой литературе, а личные переписки и эмоциональные стишки можно облачить в форму доклада по биографии и заслушать заинтересованных учеников отдельно от программы.
Учитель - образец.
Вообще, русский мат нужно знать и употреблять. НО при этом - всего хорошо в меру. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО знать значения употребляемых слов, их истинные значения, а не те, которые нам в молодости гопники преподносили. А также знать, где их употреблять уместно - в каких местах речи и при какой публике, в какой компании.
Грамотный человек виртуозно употребляет мат. Русский мат - это "состояние души", выражения эмоций, он придает яркость и глубину этим выражения...
И лично я в корне не согласен с утверждением "умных людей", что мат употребляет только тот, кто не может по-другому выразить свои мысли. Всему свое место и время.
Для русского еб*на мать,
Что мясо в щах, что масло в каше,
С ней наша жизнь намного веселей,
И сказанное краше.
Не место ей в учебном заведении с подобными вавками в бошке.
Голос и поведение полного неадеквата и какого то подзаборного быдла, пардон. Это тотальная клиника, господа. Подобные как она - как раз что ни есть пример полной деградации в селекции учителей в нашей учебной системе.
И разрешила бы пользоваться ими, но - в точном значении, а не "для связи слов в предложении".
Заодно, обсудили бы "закон о мате".
"Этот высер уверен в своей правоте"
""Родители" ..... его высрали"
Ну ты, как видно, недалеко ушел, судя по выражениям в адрес ученика, которого НЕ знаешь, не видел и даже не услышал от него ни слова.
А школа воспитывать - ДА, должна! Так всегда было, и это правильно. Это тебя удивляет??? Коль скоро эта истеричка называется "учитель", а не "преподаватель" (надеюсь, разницу объяснять не надо?), - она ДОЛЖНА учить этих малолеток, пока их еще можно чему-то научить. Улица его будет учить уже жестко, безжалостно, это обучение разожжет в нем злость ко всему живому и вряд ли чему-то путному научит...
Она должна их учить, ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ в чем-то, чтобы у них не было ни времени, ни желания смотреть эти дебильные сериалы (и говоря про сериалы, я имею в виду ВСЕ, и мат здесь не при чем!), которые действительно деградируют все живое, сидеть в телефоне, тиктоках и инстаграммах... Это ее профессия, ее призвание...