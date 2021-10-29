"Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным

Однако, если уж говорить начистоту, то Александр Сергеевич действительно знал и употреблял матерные слова. Более того, считая себя народным поэтом,использовал обсценную лексику в своих произведениях как полноценную часть языка. Он виртуозно вводил во вполне приличные стихотворения и мат, и вульгаризмы. И даже в допущенных к изданию произведениях Пушкина оставили "нехорошие слова", правда, замененные цензурой многоточиями. Что же касается личной переписки, эпиграм на друзей и шуточных стихов, то тут Александр Сергеевич не стеснялся.

Истерика с оскоблениями - худшее из того, что могла выдать педагог на том уроке. А может, ее реакция правомерна? Как вы считаете, уважаемые фишкяне?