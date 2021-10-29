FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3413 постов • 1093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным

"Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 07:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   пушкин   сериал   скандал   урок   учитель   школа   
1004
2
1

Великого поэта, употребляющего обсценную лексику, показали в телесериале, и ученики продемонстрировали отрывок из него прямо на уроке. У преподавателя сдали нервы. Между тем, "солнце нашей поэзии" соленым словом вовсе не гнушался.

В соцсетях распространяется видео, в котором преподаватель страшным голосом кричит на подростков, включивших на уроке словесности сериал с матерящимся артистом в роли А.С.Пушкина. "Скоты! Это деградация! - орет учитель, обещая всем, кто смотрел видео, двойки в четверти.


Осторожно! В Видео присутствует ненормативная лексика!

Школьники - провокаторы, это абсолютно понятно. Да и телевидение совместно с сериальным творчеством в стране давно превратилось в мутную реку, в которой еще надо постараться, чтобы найти жемчужину.


Однако, если уж говорить начистоту, то Александр Сергеевич действительно знал и употреблял матерные слова. Более того, считая себя народным поэтом,использовал обсценную лексику в своих произведениях как полноценную часть языка. Он виртуозно вводил во вполне приличные стихотворения и мат, и вульгаризмы. И даже в допущенных к изданию произведениях Пушкина оставили "нехорошие слова", правда, замененные цензурой многоточиями. Что же касается личной переписки, эпиграм на друзей и шуточных стихов, то тут Александр Сергеевич не стеснялся.


Истерика с оскоблениями - худшее из того, что могла выдать педагог на том уроке. А может, ее реакция правомерна? Как вы считаете, уважаемые фишкяне?



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   пушкин   сериал   скандал   урок   учитель   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
48
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
48  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
816
Falco Peregrinus Час назад
Ну, можно же и без истерики было... А сказать наподобие "Да! Но любим мы его не за это!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
28k
Кот Баюн 38 секунд назад
Ну так то и Пушкин и Есенин и многие другие поэты были еще теми бабниками, матершинниками и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
KOSTELLO 4 минуты назад
Ну со школьниками все понятно.
Они, как и любые подростки ржут со слова жопа, ну а уж про мат и говорить нечего.
Александр Сергеевич был обычным человеком и соответственно употреблял великий и могучий также по матушке.
Но помимо этого он великий поет и мастер слова, нааисавший замечательные произведения
А учительнице лечиться надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Valiko 12 минут назад
Всё было в жизни поэта, но Александр Сергеевич славен своими лучшими творениями, которые знает мир.
Училка не права. Её поведение хуже любого мата. Стоило обсудить человеческие качества Пушкина, непростое время и вернуться к мировой литературе, а личные переписки и эмоциональные стишки можно облачить в форму доклада по биографии и заслушать заинтересованных учеников отдельно от программы.
Учитель - образец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Голос Вселенной 14 минут назад
Пушкин - большой поклонник Ивана Баркова. Он искренне считал, что любой поэт не имеет права называть себя поэтом, если не читал Баркова.

Вообще, русский мат нужно знать и употреблять. НО при этом - всего хорошо в меру. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО знать значения употребляемых слов, их истинные значения, а не те, которые нам в молодости гопники преподносили. А также знать, где их употреблять уместно - в каких местах речи и при какой публике, в какой компании.
Грамотный человек виртуозно употребляет мат. Русский мат - это "состояние души", выражения эмоций, он придает яркость и глубину этим выражения...
И лично я в корне не согласен с утверждением "умных людей", что мат употребляет только тот, кто не может по-другому выразить свои мысли. Всему свое место и время.

Для русского еб*на мать,
Что мясо в щах, что масло в каше,
С ней наша жизнь намного веселей,
И сказанное краше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
bobobo 21 минуту назад
Дяя меня остаётся загадкой, почему она истерит на учеников, а не на создателей сериала. В лохматые советские годы, у нас дома стояло полное собрание сочинений Пушкина со всеми матюками и без звёздочек.Ничего странногов этом деле не видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
MerryGoRound bobobo 18 минут назад
Именно! У меня дома в детстве была огромная собранная библиотека классиков. Там были периодически стихи и проза с самыми что ни есть матами и т.д. И что то я не выросла матерящейся как сапожник и "бабищей с привоза торгующей рыбой" (с).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
духовные скобы 24 минуты назад
все норм! моргенштерн рулит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
MerryGoRound Полчаса назад
Довольно странное поведение для преподавателя русского языка и литературы, где практически каждый второй классик известен своими каверзными стишками с матом и вульгаризмами, которые без проблем можно найти в библиотеках и в интернете. Дама так неадекватно истерит, словно в русской литературе априори нет мата. Если она так реально считает, это очень плохой и непрофессиональный преподаватель, который сам профессионально не знает предмета что преподает. Понятное дело, что эти стихи и проза, где присутствуют мат и т.д. нет в учебной программе, но ТАК реагировать на мат, который составляет важную часть русского языка и даже литературы - это абсолютно нездоровая какая то фигня. За показ мата страшно истерить и тем более угрожать ученикам двойками, словно это они этот сериал или мат выдумали?!?! Учителке явно стоит провериться у психиатра. Она ведет себя куда неадекватнее чем какой то там показ факта использования мата нашими классиками. Она что, не может с этим смириться или принять этого факта?!
Не место ей в учебном заведении с подобными вавками в бошке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
MerryGoRound 56 секунд назад
Кстати, она еще и оскорбить учеников умудрилась низменно - "скоты"! Кто ей дал право ТАК с учениками разговаривать из за того что ЕЙ там что то не понравилось услышанного в отрывке сериала?! Ее ученики же сами не матерились, не оскорбляли её лично. Класс лишь молча!!! смотрел отрывок сериала. Не более. И даже переспросили "это что, был мат?!" И после этого эту фурию понесло... Так кто ЕЙ дал право так по убл*дочному себя вести по отношению к ним из за какого то отрывка сериала, что ей лично не понравился?! Она настолько неуверенная в себе дура, которая только и умеет что отыгрываться на тех кто "слабее нее" и "ниже по статусу", а не адекватно и доступно объяснить ученикам про историю мата в классике и прозе ?!
Голос и поведение полного неадеквата и какого то подзаборного быдла, пардон. Это тотальная клиника, господа. Подобные как она - как раз что ни есть пример полной деградации в селекции учителей в нашей учебной системе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
Л Д Полчаса назад
Ну почему деградация? Мат в свое время и место вполне отображает чёткое положение вещей. Главное, что бы люди умели и без мата выражать свои мысли. Советское поколение привыкло к вранью по телевидению. Сейчас больше правды вот и всё. Пушкин -гений. Но он, как и многие другие ( Есенин например) могли выразить свои мысли как матом, так и без него. Про учительницу скажу одно, Она как бы тоже не уследила за чистотой своей речи...если так возмущатся, надо играть свою роль до конца. Или найти контакт с детьми не перегибая. Если быть откровенным, стихи Пушкина не легко читаются. Их надо разбирать. Нужно включать в программу и более понятную и доступную литературу. Школа это хорошо, но реально полезным вещам не учит. Программа оторванна от реальной жизни. Русская литература была невыносима ещё 30 лет назад...все сиро, и убого, и старо, как мамонт. Наша учительница русского языка литературы не испортила мне оценку за отказ чтения Достоевского. Это единственное произведение, которое не прочитано было мною. Это было так ужастно и мрачно, что я ей сказала, можно я не буду читать и Вы не будете меня спрашивать? А сочинение я спишу? Вошла в положение. Сказала, хорошо....мудрая женщина. А на русском языке мы могли делать домашние задания по грамматике, придумывая предложения самостоятельно, а не списывая с учебника. Можно было писать свои стихи. И она оценивала только грамматику, а не слог. Прям такой гений была современного времени. Развивала в нас креативный подход. Где современные авторы? Доступно и понятно написанные стихи? Талантливые педагоги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sibull Полчаса назад
Голос у неё просто пипец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria Полчаса назад
"Дети, давайте повторим те слова, которые нельзя говорить!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria Полчаса назад
Я бы, на месте этой учительницы, сделала бы так же, как поступала со своими детьми в подобных случаях: взяла большой многотомный словарь, предложила найти употреблённые Пушкиным слова и выражения, и выяснить их точный смысл.
И разрешила бы пользоваться ими, но - в точном значении, а не "для связи слов в предложении".
Заодно, обсудили бы "закон о мате".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 38 минут назад
А когда ты в УИК протоколы за ПЖИВ переписываешь, ты помнишь о том, кто "Всю страну ДЕГРАДИРУЕТ"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DarkOmen 43 минуты назад
Препод истеричка с комплексами. Да, мат это часть русского языка, от этого никуда не денешься и его использовали классики, но разговаривать на нём вульгарно, вот так она должна была объяснить, а не устраивать цирк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Evil 52 минуты назад
Атор, ты чего вы....срать то хотел? Или ты это школо-ло, снявшее видео?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 54 минуты назад
Не пил, не курил и умер девственником.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
alexis 58 минут назад
Ввести наказание плетьми и сдавать мобильники- учителя сразу подобреют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
261
Шурман Час назад
Она права . Я даже обсуждать это не хочу .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Лесли 🥰 Час назад
Учительница напомнила)))
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
923
Акан Час назад
Ну и какой урок этот "педагог" преподнес детям? что она истеричка неуравновешенная? что дети не должны иметь собственного мнения? или обращаться к преподавателям за разъяснениями чревато? Может педагог должен был спокойно разъяснить детям что так провоцировать людей которые несут им знания непристойно, что Пушкин тоже был человеком и все человеческое ему не чуждо, но в истории он остался именно за свою поэзию и жизненную позицию, что нужно гордиться такими своими соплеменниками, и порицать попытки опошления их?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ron Час назад
Ну, таком перфомансом она вряд ли завербует верных адептов русской литературы. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Показать ещё
В ответе за тех, кого приручили В ответе за тех, кого приручили В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Грозном избили двух болельщиков «Спартака» В Грозном избили двух болельщиков «Спартака» На Pornhub набирают популярность лекции по математике На Pornhub набирают популярность лекции по математике В Тюмени школьный охранник переборщил с воспитательными мерами В Тюмени школьный охранник переборщил с воспитательными мерами На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Обычная многодетная семья в США
8
181
Обычная многодетная семья в США
Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
2
118
Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
0
9
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
Древо жизни и смерти
0
1
Древо жизни и смерти
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#дтп#люди#авто аварии#картинки#коронавирус#природа#дети
#фото#прикол#подборка#Разное#аварии#история#новости#познавательно#интересное#СССР
#интересно#кино#Ynews#Россия#автомобили#автомир#смешные#фильм#актеры#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться