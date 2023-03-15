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Американский телеканал смоделировал падение беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море

Американский телеканал смоделировал падение беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море

Автор:
15 марта 2023 11:12
Сообщество : Военное
Метки: MQ-9 Reaper   видео   крушёние   перехват   реконструкция   скандал   су-27   
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В США настаивают на том, что российский истребитель намеренно задел дрон.

Телеканал CBS показал, как могло выглядеть вчерашнее крушение дорогостоящего ударно-разведывательного дрона MQ-9 Reaper, к которому якобы приложил руку российский пилот Су-27.


В реконструкции инцидента над Чёрным морем отмечается, что два Су-27 в течение 30 минут 19 раз пролетали рядом с американским беспилотником, сбрасывая на него топливо. По версии генерала Пэта Райдера, в какой-то момент российский перехватчик пролетел под дроном и повредил его винт, после чего тот потерял управление и рухнул в море.

Напомним, что сразу после инцидента Госдепартамент США вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, где ему выразили протест в связи с инцидентом в Чёрном море. Однако переговоры Антонов назвал конструктивными. Он также отметил, что у российских лётчиков не было контакта с беспилотником. Дрон самостоятельно сделал резкий поворот и потерял управление.

Позже представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США уже приняли меры, чтобы затонувший в Черном море американский дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки. Но насколько известно, воздушные экипажи Черноморского флота обломки беспилотника уже обнаружили.

Тем не менее в США уже заявили, что крушение "Рипера" никак не повлияет на дальнейшие полёты аналогичных дронов над акваторией Чёрного сора. То есть полёты продолжатся.

Ходят слухи, что военкоры и авторы военных тг-каналов собираются наградить пилота Су-27 за "непрофессиональные и неэкологичные" действия. Личность лётчика уже установили и ему в скором времени вручат миллион рублей, комбинезон, пару ботинок, носимый аварийный запас нового образца и новые часы.

Источник:

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Метки: MQ-9 Reaper   видео   крушёние   перехват   реконструкция   скандал   су-27   
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39  комментариев
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10k
Владимир Полчаса назад
Это была какая то пророссийская группировка, не связанная с правительством. На воздушном шарике. Имеются доказательства
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1k
pka2004 Минуту назад
А чего сейчас? Почему это не сделали год назад?
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31k
Slonyash 2 минуты назад
Сбили и прекрасно! Ибо:

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3k
Денис 5 минут назад
Срочно разработать "краба" под брюхо самолёта для экспроприации целого дрона прямо в полёте.
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1k
master_luga 5 минут назад
Так их !!!А то гляди , разлетались где ни попадя!
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36k
Aleks 8 минут назад
Давно надо было валить эти дроны подобным образом... Затрат минимум, а пиндосы так никаких дронов в не напасутся.
А то летают, качают внагляк инфу для хохлов... А тут х.уяк, вас приветсвует маяк...
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11k
Андрей Ма-С 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Alexander Parshuto 13 минут назад
Интересно получается, американцы сбили воздушный шарик, стоимость которого 100$, ракетой, которая стоит 400 000$. Русские сбили американский БПЛА за 56 000 000$ ведром керосина. Мне кажется, я начинаю понимать причины банковского кризиса в США...
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25k
Slawa49 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
все уже сказано))))))))))))))
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12k
Андрей А 24 минуты назад
Чет я не пойму американский ударно-разведывательный дрон летал в 60 км от Крыма и собирал информацию для передачи врагу!!!! Его сбили и теперь у американцев к России претензии и как они говорят, "что крушение "Рипера" никак не повлияет на дальнейшие полёты аналогичных дронов над акваторией Чёрного сора. То есть полёты продолжатся."
Раньше у них экипажи боевых кораблей, зашедших в Черное море обсирались всем составом от русских истребителей, а сейчас за дрон отвечать будем???
С них еще ща потраченное топливо компенсацию брать надо, а не оправдываться!
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6k
Серега Полчаса назад
Попасть, хвостом своего самолета по винту дрона, это точно высший пилотаж. Там и скорости небось разные, да и видеть, что находится сзади тебя сверху, и так, что бы его особо не повредить....

Иран будет очень рад игрушке на разбор.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Мдяяя.... с HOLLYWOODскими "профессионалами" по умолчанию никто не может сравниться
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Ну надо же.. даже мультик сделали. Вот это подгорает у них, очень знатно! Прям как у каклов! Еще чуть и на орбиту полетят..
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5k
Владимир Полчаса назад
зато северный поток экологично уничтожили.мрази двуличные.
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3k
Денис Полчаса назад
Если наши заберут обломки то лётчику героя России дать. И внеочередное звание.
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496
Капитошка 36 минут назад
К слову, американские военные чиновники назвали действия российских лётчиков "непрофессиональными и неэкологичными".
%%%%%%%%%%%%
Пиндосы всегда так говорят,когда пи.з.дюл.ей получают.
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1k
K_II_T 36 минут назад
Я не понял.
А зачем он на него топливо лил?

Или они жёлтым цветом воздушные потоки нарисовали
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25k
Сибиряк 40 минут назад
Даже если и так то всё равно правильно сделали!
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1k
Alex 41 минуту назад
Ух как американское говно забродило.
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983
Шурман 43 минуты назад
Черня это все :) Было все примерно так :)
Ссылка www.youtube.com
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3k
poбт 44 минуты назад
ну а где видос с самого дрона, или он на флэшку пишет?
всем же известно что это какие то пророссийские силы летели на дельтаплане глушить чаек, а дрон просто мимо пролетал
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