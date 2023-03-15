Американский телеканал смоделировал падение беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море

В США настаивают на том, что российский истребитель намеренно задел дрон.
Телеканал CBS показал, как могло выглядеть вчерашнее крушение дорогостоящего ударно-разведывательного дрона MQ-9 Reaper, к которому якобы приложил руку российский пилот Су-27.
В реконструкции инцидента над Чёрным морем отмечается, что два Су-27 в течение 30 минут 19 раз пролетали рядом с американским беспилотником, сбрасывая на него топливо. По версии генерала Пэта Райдера, в какой-то момент российский перехватчик пролетел под дроном и повредил его винт, после чего тот потерял управление и рухнул в море.
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Напомним, что сразу после инцидента Госдепартамент США вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, где ему выразили протест в связи с инцидентом в Чёрном море. Однако переговоры Антонов назвал конструктивными. Он также отметил, что у российских лётчиков не было контакта с беспилотником. Дрон самостоятельно сделал резкий поворот и потерял управление.
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Позже представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США уже приняли меры, чтобы затонувший в Черном море американский дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки. Но насколько известно, воздушные экипажи Черноморского флота обломки беспилотника уже обнаружили.
Тем не менее в США уже заявили, что крушение "Рипера" никак не повлияет на дальнейшие полёты аналогичных дронов над акваторией Чёрного сора. То есть полёты продолжатся.
Ходят слухи, что военкоры и авторы военных тг-каналов собираются наградить пилота Су-27 за "непрофессиональные и неэкологичные" действия. Личность лётчика уже установили и ему в скором времени вручат миллион рублей, комбинезон, пару ботинок, носимый аварийный запас нового образца и новые часы.
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А то летают, качают внагляк инфу для хохлов... А тут х.уяк, вас приветсвует маяк...
Что нужно развивать внутреннее производство.
С сельским хозяйством у них всё отлично.
Фермеры работают.
А по свечным заводикам у мелких и средних предпринимателей - провал.
В итоге каждая фирма полный цикл производства делает.
Раньше у них экипажи боевых кораблей, зашедших в Черное море обсирались всем составом от русских истребителей, а сейчас за дрон отвечать будем???
С них еще ща потраченное топливо компенсацию брать надо, а не оправдываться!
Иран будет очень рад игрушке на разбор.
Будет пилот рисковать собой и техникой чтоб напрямую таранить...
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Пиндосы всегда так говорят,когда пи.з.дюл.ей получают.
А зачем он на него топливо лил?
Или они жёлтым цветом воздушные потоки нарисовали
всем же известно что это какие то пророссийские силы летели на дельтаплане глушить чаек, а дрон просто мимо пролетал