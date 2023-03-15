Американский телеканал смоделировал падение беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море

Телеканал CBS показал, как могло выглядеть вчерашнее крушение дорогостоящего ударно-разведывательного дрона MQ-9 Reaper, к которому якобы приложил руку российский пилот Су-27.





В реконструкции инцидента над Чёрным морем отмечается, что два Су-27 в течение 30 минут 19 раз пролетали рядом с американским беспилотником, сбрасывая на него топливо. По версии генерала Пэта Райдера, в какой-то момент российский перехватчик пролетел под дроном и повредил его винт, после чего тот потерял управление и рухнул в море.