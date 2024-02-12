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Учитель ударил девочку-инвалида во время урока

Учитель ударил девочку-инвалида во время урока

Автор:
12 февраля 2024 15:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Новоуральск   конфликт   коррекционная школа   рукоприкладство   учитель   
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Педагога уже уволили, однако после публикации видеоролика инцидентом заинтересовались все ответственные органы. Возможно, одним увольнением мужчина не отделается.

Очередной школьный скандал из-за конфликта ученика и педагога произошёл в Новоуральске Свердловской области. Наивысший градус возмущения у местных жителей вызвал тот факт, что действие происходило в коррекционной школе, где педагог в возрасте посмел ударить школьницу-инвалида по плечу.

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"Я всё понимаю, что дети там учатся с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Но уже какой год учителя-мужчины избивают детей. Вопрос поднимался по этому поводу. Ответ был, что дети сами доводят учителей. Так зачем вы шли за такие деньги работать туда, зная, что ребята там такие? И это не единичный случай. Там детей, у которых инвалидность, также избивают", — подписал видео автор поста в местном паблике.

Сообщается, что инцидент произошёл 5 февраля в коррекционной школе №1 на улице Ленина. После публикации ролика в соцсетях в школу сразу же выехали полицейские и провели беседу с руководством. Директор школы рассказал, что на следующий день после служебной проверки учителя уволили. Однако, как рассказал региональный детский омбудсмен Игорь Мороков, свои проверки инициировали уже все ответственные органы.


"Мы занялись этим. Связываемся с руководством школы, с главой муниципального образования, будем смотреть со всеми, кто отвечает за безопасность детей. Сейчас идёт этап сбора информации. Там комиссия по делам несовершеннолетних, начальник управления образования, глава города, директор школы. Потом будет принятие решения. Конечно, поедем проверять, будем лично выезжать и смотреть, что послужило причиной", — рассказал Мороков.


Несмотря на то, что в соцсетях некоторые уверяют, что подобные инциденты происходили в коррекционной школе не в первый раз, другие им вторят, что "дети сами доводят учителя".

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Метки: Видео   Новоуральск   конфликт   коррекционная школа   рукоприкладство   учитель   
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24  комментария
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58k
Мойша Час назад
Имею только один вопрос: ПОЧЕМУ ВО ВСЕХ ПОДОБНЫХ ВИДЕО ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ОКОНЧАНИЕ. Где начало!
Предлагаю оснастить ВСЕ классные помещения видеокамерами с двух - трех сторон и звукозаписью. А вот потом будем разбираться по ПОЛНОМУ видео.
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24k
sanchesS80 13 минут назад
Из детей сделали "королей", в школе ведут себя как взбредёт в голову, им ничего не будет. Многие учителя просто уходят, остаются те, кому ну вообще больше негде работать. Итого падает качество образования. Как итог становится только хуже.
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26
johnta2 sanchesS80 2 минуты назад
властям выгодно чтобы дети стали такими и превратились потом во взрослое стадо
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20k
Алексей Полчаса назад
Опасная тенденция на мой взгляд товарищи. С одной стороны я согласен, что учитель перешёл рамки дозволенного. С видео не понятно в чем там смысл конфликта, понятно что он двигает парту девочка отодвигает её обратно и удар спровоцирован её противодействием, что нисколько его ни оправдывает конечно. Но та политика которая сейчас идет по отношению к детям мне кажется в корне неправильная, она не дает детям правильного воспитания. Я даже не беру библию (Притча 13: 24) кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его. Большинство из нас проходило промежуток детства и отрочества и имеют опыт. Я видел и вижу что из этих одуванчиков которым все в жопу дуют, редко когда что то дельное вырастает. При этом тех кто прошёл через скакалки, имел грамотных родителей (которые знают когда надо, а когда нет) наказать. Он с начала жизни имеет внутренние ограничители, которые помогают ему по жизни во всех её аспектах. Смотря на нашу молодёжь, многие к сожалению обделены этими способностями.
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20k
Shtoppi 42 минуты назад
«...другие им вторят, что "дети сами доводят учителя".»
-------
учитывая тот факт, что государство своими стараниями по защите детей превратило их в монстров, которые решили что им можно все, достаточно лишь просто ткнуть пальцем в неугодного взрослого и заявить о насилии, то такой вариант развития событий совсем меня не удивит.
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55k
Опиум для народа 45 минут назад
Как будто ребенок - инвалид не может довести учителя...Да еще похлеще здоровых, потому что с них пылинки сдувают, они и борзеют. Сталкивался.
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11k
Борис Карабанов Час назад
Ну, насчёт определений, надо либо трусы надевать, либо снимать крестик. Это не дети-инвалиды (дискриминация голимая!), а ОСОБЕННЫЕ дети.
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3k
Максим Макашев Час назад
Да. Это вам не в советской школе, когда учитель дал подзатыльник абалдую, тот пожаловался дома родителям, а те, в свою очередь, добавили ему "на орехи"
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