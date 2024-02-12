Учитель ударил девочку-инвалида во время урока

Педагога уже уволили, однако после публикации видеоролика инцидентом заинтересовались все ответственные органы. Возможно, одним увольнением мужчина не отделается.
Очередной школьный скандал из-за конфликта ученика и педагога произошёл в Новоуральске Свердловской области. Наивысший градус возмущения у местных жителей вызвал тот факт, что действие происходило в коррекционной школе, где педагог в возрасте посмел ударить школьницу-инвалида по плечу.
"Я всё понимаю, что дети там учатся с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Но уже какой год учителя-мужчины избивают детей. Вопрос поднимался по этому поводу. Ответ был, что дети сами доводят учителей. Так зачем вы шли за такие деньги работать туда, зная, что ребята там такие? И это не единичный случай. Там детей, у которых инвалидность, также избивают", — подписал видео автор поста в местном паблике.
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Сообщается, что инцидент произошёл 5 февраля в коррекционной школе №1 на улице Ленина. После публикации ролика в соцсетях в школу сразу же выехали полицейские и провели беседу с руководством. Директор школы рассказал, что на следующий день после служебной проверки учителя уволили. Однако, как рассказал региональный детский омбудсмен Игорь Мороков, свои проверки инициировали уже все ответственные органы.
"Мы занялись этим. Связываемся с руководством школы, с главой муниципального образования, будем смотреть со всеми, кто отвечает за безопасность детей. Сейчас идёт этап сбора информации. Там комиссия по делам несовершеннолетних, начальник управления образования, глава города, директор школы. Потом будет принятие решения. Конечно, поедем проверять, будем лично выезжать и смотреть, что послужило причиной", — рассказал Мороков.
Несмотря на то, что в соцсетях некоторые уверяют, что подобные инциденты происходили в коррекционной школе не в первый раз, другие им вторят, что "дети сами доводят учителя".
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Предлагаю оснастить ВСЕ классные помещения видеокамерами с двух - трех сторон и звукозаписью. А вот потом будем разбираться по ПОЛНОМУ видео.
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учитывая тот факт, что государство своими стараниями по защите детей превратило их в монстров, которые решили что им можно все, достаточно лишь просто ткнуть пальцем в неугодного взрослого и заявить о насилии, то такой вариант развития событий совсем меня не удивит.
Сам закончил школу в советское время. Оплеухи, лещи, очень отрезвляют и повышают дисциплину, тягу к знаниям.