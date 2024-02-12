Учитель ударил девочку-инвалида во время урока

Сообщается, что инцидент произошёл 5 февраля в коррекционной школе №1 на улице Ленина. После публикации ролика в соцсетях в школу сразу же выехали полицейские и провели беседу с руководством. Директор школы рассказал, что на следующий день после служебной проверки учителя уволили. Однако, как рассказал региональный детский омбудсмен Игорь Мороков, свои проверки инициировали уже все ответственные органы.

"Мы занялись этим. Связываемся с руководством школы, с главой муниципального образования, будем смотреть со всеми, кто отвечает за безопасность детей. Сейчас идёт этап сбора информации. Там комиссия по делам несовершеннолетних, начальник управления образования, глава города, директор школы. Потом будет принятие решения. Конечно, поедем проверять, будем лично выезжать и смотреть, что послужило причиной", — рассказал Мороков.

Несмотря на то, что в соцсетях некоторые уверяют, что подобные инциденты происходили в коррекционной школе не в первый раз, другие им вторят, что "дети сами доводят учителя".