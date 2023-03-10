Мальчик или девочка? Благодаря кому прекратились гадания и предсказания при определении пола плода?

Практически в одно время с Нетти подобное исследование опубликовал генетик Эдмунд Уилсон. Но если в его работе были робкие попытки опровержения ранее принятых теорий, то женщина просто уничтожила всё, что было ранее, железобетонными доводами.

Опять же в силу половой принадлежности в колледже, где работала Нетти, она не получила ни регалий, ни статусной должности. Так и числилась до конца жизни простой лаборанткой.

После публикации выводов Уилсона Нетти не стала с ним конкурировать, а предложила помощь. Она поняла, что у женских особей две X-хромосомы – от матери и отца. И потомству они передаются случайным образом. Женщина настояла, чтобы Уилсон отметил этот момент в своей работе.

Она умерла довольно рано, в 50 лет. Жизнь талантливого генетика оборвала онкология. И хотя некоторые нечистоплотные учёные мужи пытались присвоить себе её разработки, именно Стивенс совершила прорыв, после которого потихоньку стало сходить на нет складывание под кровать топоров и прялок.