Мальчик или девочка? Благодаря кому прекратились гадания и предсказания при определении пола плода?

Практически на протяжении всей истории существования человечества люди извращались в попытках зачать дитя нужного пола. Что говорить, в приоритете были мальчики, ведь аристократам нужны были наследники, а простому народу работники.
А сколько всяких примет появилось в связи с этим… Самая невинная – положить во время близости под кровать топор или нож, чтобы родился мальчик. А дочь гарантированно появлялась, если под подушкой был спрятан платок, гребень или для пущей надёжности прялка.
А сколько было огорчений, если приметы не срабатывали… С этим надо было что-то делать. В 1905 году учёные выяснили, что пол малыша определяют не прялки и кинжалы, расположение кровати или лунная фаза, а хромосомы.
Идея пришла Нетти Стивенс, но когда девушка поделилась мыслями с научным руководителем, тот её не поддержал. Впрочем, кому нужна поддержка, если есть энтузиазм, талант и уверенность в себе?
Увлечение биологией, а затем и генетикой пришло к Нетти во время обучения в Стэнфорде. Затем студентке удалось попасть в престижный университет Брин-Мор в Пенсильвании.
Уже в довольно солидном возрасте женщине удалось получить грант на изучение цитологии. Стивенс завершила обучение и получила степень доктора философии. Пришло время переходить к практике.
Некоммерческий фонд Карнеги выделил средства для исследований, которым женщина посвятила жизнь – изучению эмбрионального развития.
В лаборатории женщина готовила материал: сушила репродуктивные системы насекомых, обрабатывала парафином и потом нарезала на тончайшие слои.
Так, проделывая эти действия раз за разом, Нетти заметила закономерность. В мужских клетках присутствовали хромосомы X и Y, а в женских только X. Обратившись к работам Менделя – основоположника науки о наследственности и его разработке по наследуемым чертам, Стивенс поняла, что пол определяет именно сочетание хромосом на момент зачатия.
Практически в одно время с Нетти подобное исследование опубликовал генетик Эдмунд Уилсон. Но если в его работе были робкие попытки опровержения ранее принятых теорий, то женщина просто уничтожила всё, что было ранее, железобетонными доводами.
Опять же в силу половой принадлежности в колледже, где работала Нетти, она не получила ни регалий, ни статусной должности. Так и числилась до конца жизни простой лаборанткой.
После публикации выводов Уилсона Нетти не стала с ним конкурировать, а предложила помощь. Она поняла, что у женских особей две X-хромосомы – от матери и отца. И потомству они передаются случайным образом. Женщина настояла, чтобы Уилсон отметил этот момент в своей работе.
Она умерла довольно рано, в 50 лет. Жизнь талантливого генетика оборвала онкология. И хотя некоторые нечистоплотные учёные мужи пытались присвоить себе её разработки, именно Стивенс совершила прорыв, после которого потихоньку стало сходить на нет складывание под кровать топоров и прялок.
У Гоголя в «Мёртвых душах» встречается пословица: «Баба что мешок: что положат, то несёт». Смысловая нагрузка у неё другая, но она очень точно отражает несправедливость претензий по поводу пола ребёнка к женщине. Ведь мужские сперматозоиды являются носителями хромосом X и Y, а женские яйцеклетки – лишь хромосомы X. В итоге слияния мужских и женских хромосом может произойти зачатие девочки с набором хромосом XX или мальчика с набором хромосом XY. Соответственно, ничего от женщины не зависит, и пол наследника определяет только мужчина. Умница Нетти Стивенс была у истоков этого вывода.
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