Как античные хрюши боевых слонов побеждали

Любое действие рождает противодействие. Главное, подыскать идеальное противодействие.
И военачальники древности подходили к решению этой задачи творчески. Ещё бы, ведь в их распоряжении не было широкого спектра технических решений. Приходилось креативить.
Одним из таких творческих, но эффективных решений стало использование в сражениях подручного материала. Живого. Практика задействования в боях слонов широко известна. Эти несокрушимые исполины – настоящие машины для убийства. Они упрямы, сильны, неутомимы, могут затоптать, проткнуть бивнями. Считается, что использовать ушастых гигантов стали с лёгкой руки Македонского. Тот увидел их в деле в сражении с индийской армией у города Пор и стал использовать в битвах. Практику вслед за Александром переняли и другие.
И, соответственно, это породило проблему: как противостоять этим танкам от мира животных? Решение нашли римляне и впервые использовали его против карфагенян с их боевыми слонами.
Помог случай. Как-то по улицам бегал испуганный слон, круша всё на своём пути. Нечаянно обронил жаровню, огонь перекинулся ещё куда-то. В итоге в пламени оказалось стадо свиней, которые, истошно визжа, разбегались по округе. Слон пришёл в ужас и дал дёру. И это дало пищу для размышлений.
Понятно, что содержание слонов – удовольствие не из дешёвых. И доступно было только сильным богатым государствам. Но даже у мелких армий появился шанс противостоять в сражениях, используя свиней. И тому есть исторические подтверждения.
Наиболее яркий пример – история, которая произошла в 266 году до н.э. при осаде греческого городка Мегара македонской армией. Возглавляемая правителем Антигоном II, она подошла к прекрасно укреплённому городу. Лобовой штурм значил бы для армии серьёзные и бессмысленные потери. И полководец приказал подвести к стенам слонов, чтобы те начали их разрушать.
Но жители не стали смиренно сидеть и ждать падения стен. Практически все местные поросята были изловлены, хорошо промаслены и подожжены. Визжащих животных быстро выпустили, и обезумевшие от боли свиньи понеслись прямо на слонов.
Те испугались, развернулись и начали штурмовать уже собственных хозяев, а не городские стены. Осада провалилась. Антигон повелел дрессировать слонов, чтобы они не боялись свиней, их хрюканья, визга и мельтешения. Но это примитивное, но эффективное пятачковое оружие применялось в античной истории ещё не один раз, разрушив немало грандиозных планов.
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