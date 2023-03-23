Как античные хрюши боевых слонов побеждали

Одним из таких творческих, но эффективных решений стало использование в сражениях подручного материала. Живого. Практика задействования в боях слонов широко известна. Эти несокрушимые исполины – настоящие машины для убийства. Они упрямы, сильны, неутомимы, могут затоптать, проткнуть бивнями. Считается, что использовать ушастых гигантов стали с лёгкой руки Македонского. Тот увидел их в деле в сражении с индийской армией у города Пор и стал использовать в битвах. Практику вслед за Александром переняли и другие.

И, соответственно, это породило проблему: как противостоять этим танкам от мира животных? Решение нашли римляне и впервые использовали его против карфагенян с их боевыми слонами.