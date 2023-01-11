А был ли мальчик? Двухлетний малыш должен был погибнуть, но чудом выжил

В то зимнее утро (а зима в Милуоки выдалась одной из самых суровых за последние годы) 19 января 1985 года мужчина проводил жену на работу и поднялся проверить сына. Мальчику – Майклу Трошу было всего 2 года. Каково же было удивление мужчины, когда он не обнаружил ребёнка в комнате.

Джеймс понял, что жена не заперла за собой дверь. И малыш этим воспользовался, выйдя на улицу. А столбик термометра застыл на отметке -20…

Мужчина выбежал на улицу, стал искать сына, кричать. Вскоре на помощь пришли соседи, и территорию обыскивали уже 20 человек. Майки обнаружился только через три часа: малыш забрался под ёлку, и его не было видно из-за густого полога хвои.