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А был ли мальчик? Двухлетний малыш должен был погибнуть, но чудом выжил

А был ли мальчик? Двухлетний малыш должен был погибнуть, но чудом выжил

Автор:
11 января 2023 10:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Майкл Трош   гипотермия   интересно   медицина   мороз   организм   ребёнок   температура   факт   холод   
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Ресурсы человеческого организма удивительны. И не весь потенциал нашего тела изучен, чтобы точно говорить о его предельных способностях и возможностях.

Пример этого малыша свидетельствует о том, что вопросов и загадок в отношении предела выживаемости человека в стрессовых условиях масса.

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В то зимнее утро (а зима в Милуоки выдалась одной из самых суровых за последние годы) 19 января 1985 года мужчина проводил жену на работу и поднялся проверить сына. Мальчику – Майклу Трошу было всего 2 года. Каково же было удивление мужчины, когда он не обнаружил ребёнка в комнате.

Джеймс понял, что жена не заперла за собой дверь. И малыш этим воспользовался, выйдя на улицу. А столбик термометра застыл на отметке -20…

Мужчина выбежал на улицу, стал искать сына, кричать. Вскоре на помощь пришли соседи, и территорию обыскивали уже 20 человек. Майки обнаружился только через три часа: малыш забрался под ёлку, и его не было видно из-за густого полога хвои.

Пульса у ребёнка не было, дыхание отсутствовало. Тело было полностью твёрдым, как кусок льда. Но реанимировать маленького пациента взялась бригада местной детской больницы под руководством Кевина Нелли, у которой имелся аналогичный опыт.

Температура тела малыша составляла всего 16 градусов. Казалось, что шансов нет. Но медики спокойно приступили к работе: чтобы немного поднять температуру крови, ребёнка подключили к аппарату  искусственного кровообращения. Потом ввели препараты, предупреждающие отёк мозга, и начали аккуратно массировать тело.

Спустя час реанимационных действий забилось сердце. Но из-за долгого пребывания на морозе были шансы, что мозг и мышцы не смогут полностью восстановиться и функционировать правильно. Однако когда через несколько дней Майки услышал заставку к любимой телепередаче, он открыл глаза и попытался попросить, чтобы ему включили шоу.

Ребёнок провел в больнице около двух месяцев под неусыпным контролем специалистов. И, что поразительно, полностью восстановился.

На пресс-конференции, посвящённой этому случаю, медики подчеркнули, что аналогичных примеров – выживания при гипотермии и полного восстановления без последствий для здоровья в истории медицины зафиксировано не было.

Главной причиной исцеления медики посчитали возраст маленького пациента. Мальчик был маленьким, нуждался в небольшом количестве кислорода. И потому смог восстановиться и зажить обычной жизнью.

Даже по прошествии без малого 40 лет аналогичные случаи в медицинской практике не были зафиксированы. И родители, благодаря врачей за спасение сына, подчёркивали, что это самое настоящее чудо.

Видимо, чудеса на то и чудеса, чтобы случаться редко, только время от времени, чтобы не стать для людей обыденностью. Хотя нельзя исключать, что такого плана случаи свидетельствуют, что мечты о криогенной заморозке людей с их последующим оживлением в лучших условиях медицински уже подтверждены.

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Метки: Майкл Трош   гипотермия   интересно   медицина   мороз   организм   ребёнок   температура   факт   холод   
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Dema 6 минут назад
Джин Хиллард. "Чудо-девочка" из Ленгби, Штат Миннесота. Замерзла, разморозилась и проснулась .
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