А был ли мальчик: половая аномалия польской деревни

Мэр даже учредил награду для семьи, в которой родится сын. Местные девушки, конечно, тоже времени не теряют и подыскивают мужей на стороне. Так, глава пожарной команды Томаш Голас рассказал журналистам, что, как и любой нормальный мужчина, мечтал о сыне, когда женился на местной девушке и переехал в Мейше-Оджанск. Но у них с супругой две дочери. И у соседа. И шансы на появление наследника стремятся к нулю. Зато красоты на работе хватает: в пожарной команде из 32 человек 24 – это женщины и девушки.