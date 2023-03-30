А был ли мальчик: половая аномалия польской деревни

В Мейше-Оджанске – небольшой деревне в южной части Польши уже больше 10 лет не рождаются мальчики. Вообще.
Проблема привлекла внимание исследователей, поскольку такой перекос создаёт определённые сложности не только для населения, но и для властей
Народу в Мейше-Оджанске мало, едва ли триста человек наберётся. И старожилы утверждают, что такой половой перекос уже не первый за её историю, которой без малого 350 лет. И местным девушкам приходилось практиковать поездки в соседние сёла, чтобы найти жениха.
Чтобы подтвердить или опровергнуть эти сведения, местный глава Раймунд Фришко (кстати, отец двух дочерей) даже организовал собственное расследование и тщательно изучил архивные записи. Фришко понял, что аномалия эта далеко не редкость. И церковные книги и сертификаты рожениц это подтвердили.
Мэр даже учредил награду для семьи, в которой родится сын. Местные девушки, конечно, тоже времени не теряют и подыскивают мужей на стороне. Так, глава пожарной команды Томаш Голас рассказал журналистам, что, как и любой нормальный мужчина, мечтал о сыне, когда женился на местной девушке и переехал в Мейше-Оджанск. Но у них с супругой две дочери. И у соседа. И шансы на появление наследника стремятся к нулю. Зато красоты на работе хватает: в пожарной команде из 32 человек 24 – это женщины и девушки.
Профессор варшавского медицинского университета Рафаль Плоски предположил, что причина кроется в каком-то генетическом сбое, который не позволяет местным женщинам зачать младенца мужского пола. Возможно определённую роль играют природа и экология. Но всё это требует более детального и долгого исследования.
Кстати, награду всё же ухитрилась получить местная жительница Анна Милак, впервые за 10 лет родившая мальчика. У Анны тоже есть сестра, у которой родились две дочки. Первым ребёнком женщины и её мужа Гжегожа тоже была девочка. Но вот станет ли появление маленького Бартека переломным моментом в истории деревни, или малыш останется просто исключением – пока непонятно.
Источник:
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там у них видно не только с рождаемостью проблемы....