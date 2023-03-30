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А был ли мальчик: половая аномалия польской деревни

А был ли мальчик: половая аномалия польской деревни

Автор:
30 марта 2023 10:19
Сообщество : Истории
Метки: Загадка   Мейше-Оджанск   аномалия   деревня   мальчик   пол   причина   ребёнок   рождение   
1614
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В Мейше-Оджанске – небольшой деревне в южной части Польши уже больше 10 лет не рождаются мальчики. Вообще.

Проблема привлекла внимание исследователей, поскольку такой перекос создаёт определённые сложности не только для населения, но и для властей

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Народу в Мейше-Оджанске мало, едва ли триста человек наберётся. И старожилы утверждают, что такой половой перекос уже не первый за её историю, которой без малого 350 лет. И местным девушкам приходилось практиковать поездки в соседние сёла, чтобы найти жениха.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти сведения, местный глава Раймунд Фришко (кстати, отец двух дочерей) даже организовал собственное расследование и тщательно изучил архивные записи. Фришко понял, что аномалия эта далеко не редкость. И церковные книги и сертификаты рожениц это подтвердили.

Мэр даже учредил награду для семьи, в которой родится сын. Местные девушки, конечно, тоже времени не теряют и подыскивают мужей на стороне. Так, глава пожарной команды Томаш Голас рассказал журналистам, что, как и любой нормальный мужчина, мечтал о сыне, когда женился на местной девушке и переехал в Мейше-Оджанск. Но у них с супругой две дочери. И у соседа. И шансы на появление наследника стремятся к нулю. Зато красоты на работе хватает: в пожарной команде из 32 человек 24 – это женщины и девушки.

Профессор варшавского медицинского университета Рафаль Плоски предположил, что причина кроется в каком-то генетическом сбое, который не позволяет местным женщинам зачать младенца мужского пола. Возможно определённую роль играют природа и экология. Но всё это требует более детального и долгого исследования.

Кстати, награду всё же ухитрилась получить местная жительница Анна Милак, впервые за 10 лет родившая мальчика. У Анны тоже есть сестра, у которой родились две дочки. Первым ребёнком женщины и её мужа Гжегожа  тоже была девочка. Но вот станет ли появление маленького Бартека переломным моментом в истории деревни, или малыш останется просто исключением – пока непонятно.

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Метки: Загадка   Мейше-Оджанск   аномалия   деревня   мальчик   пол   причина   ребёнок   рождение   
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8  комментариев
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37k
Александр 54 минуты назад
Вот пацанам фортануло конечно в тех краях.
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4k
Старичок 2 минуты назад
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106
AnSal 4 минуты назад
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−10
Валера Петров 7 минут назад
те кто завидуют - перебирайтесь в ивановскую область, там на 150 тысяч дам в пригодном возрасте, 135 тысяч мужиков. причем наибольший перекос в возрасте 20-30 лет, на 55 тысяч мужиков - 80 тысяч женщин)
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23k
sssss3 10 минут назад
Деревня 240 человек.... нахрена им 30 пожарных????
там у них видно не только с рождаемостью проблемы....
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8k
Колорад Полчаса назад
Мальчик через 10 лет: Я тут подумала...
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2k
Nyash 51 минуту назад
я ошибаюсь? на этом фото в центре же мальчик?
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53k
dima423 52 минуты назад
хорошая деревня, я б в такой поселился))
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