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На Аляске задействовали вертолёт, чтобы убрать изображение пениса на одном из горных склонов

На Аляске задействовали вертолёт, чтобы убрать изображение пениса на одном из горных склонов

Автор:
10 марта 2023 09:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Alyeska Resort   Аляска   США   курорт   лыжи   похулиганили   фото   
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Какой-то неизвестный энтузиаст забрался в горы, чтобы оставить на снегу изображение того, что рисуют на заборах. Возможно, таким образом чудак решил поздравить женщин с 8 марта?

Отдых постояльцев горнолыжного курорта на Аляске Alyeska Resort был подпочен видом из окон. Люди стали жаловаться, что вместо любования горными вершинами и идеальной природой, им приходится лицезреть изображение огромного пениса.


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Энтузиаст, который вытоптал на снегу контуры детородного органа, остался неизвестным (в соцсетях пишут, что возможно, умник был не один, и провернул дельце под покровом ночи), а вот администрации курорта пришлось раскошелиться, чтобы убрать безобразие.


Вертолёт с командой сотрудников вылетел на место позора и удалил пугающую туристов картинку. Конечно, можно было бы подождать, когда её заметёт снегом, но как назло, погоды тут стоят прекрасные и без осадков.


Каков был смысл послания, оставленный неизвестным, так и не ясно. Поздравление с 8 марта? Послание инопланетянам? Кстати, не исключено, что таким образом отель решил сделать себе рекламу, потому что фото с заснеженным склоном и непристойным рисунком мгновенно облетело все соцсети. Пытливые умы теряются в догадках, а щепетильные туристы вздыхают с облегчением: наконец-то их ничто не отвлечёт от отдыха и любования природой.


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Метки: Alyeska Resort   Аляска   США   курорт   лыжи   похулиганили   фото   
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2  комментария
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
наплодили 82 пола...а тут пениса застеснялись...конченые ублюдки)
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Энтузиаста найдет ЦРУ..сомнений нет..и отправят в Гуантаномо...лечиться электричеством.
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