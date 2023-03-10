На Аляске задействовали вертолёт, чтобы убрать изображение пениса на одном из горных склонов

Какой-то неизвестный энтузиаст забрался в горы, чтобы оставить на снегу изображение того, что рисуют на заборах. Возможно, таким образом чудак решил поздравить женщин с 8 марта?
Отдых постояльцев горнолыжного курорта на Аляске Alyeska Resort был подпочен видом из окон. Люди стали жаловаться, что вместо любования горными вершинами и идеальной природой, им приходится лицезреть изображение огромного пениса.
Энтузиаст, который вытоптал на снегу контуры детородного органа, остался неизвестным (в соцсетях пишут, что возможно, умник был не один, и провернул дельце под покровом ночи), а вот администрации курорта пришлось раскошелиться, чтобы убрать безобразие.
Вертолёт с командой сотрудников вылетел на место позора и удалил пугающую туристов картинку. Конечно, можно было бы подождать, когда её заметёт снегом, но как назло, погоды тут стоят прекрасные и без осадков.
Каков был смысл послания, оставленный неизвестным, так и не ясно. Поздравление с 8 марта? Послание инопланетянам? Кстати, не исключено, что таким образом отель решил сделать себе рекламу, потому что фото с заснеженным склоном и непристойным рисунком мгновенно облетело все соцсети. Пытливые умы теряются в догадках, а щепетильные туристы вздыхают с облегчением: наконец-то их ничто не отвлечёт от отдыха и любования природой.
Источник:
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