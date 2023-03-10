На Аляске задействовали вертолёт, чтобы убрать изображение пениса на одном из горных склонов

Каков был смысл послания, оставленный неизвестным, так и не ясно. Поздравление с 8 марта? Послание инопланетянам? Кстати, не исключено, что таким образом отель решил сделать себе рекламу, потому что фото с заснеженным склоном и непристойным рисунком мгновенно облетело все соцсети. Пытливые умы теряются в догадках, а щепетильные туристы вздыхают с облегчением: наконец-то их ничто не отвлечёт от отдыха и любования природой.