"Спит с бабушкой": молодой парень влюбился в 74-летнюю женщину — и хочет на ней жениться

Девон вспоминает, что Кэти понравилась ему во время первой же реальной встречи. Ему показалось, что она выглядит лучше, чем на фото. Парень боялся, что может не впечатлить Дженкинс, потому что не рассказал о своём росте: "Я думала, что ты выше", — первым делом заметила Кэти. Однако взаимная симпатия возникла мгновенно.