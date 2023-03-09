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"Спит с бабушкой": молодой парень влюбился в 74-летнюю женщину — и хочет на ней жениться

"Спит с бабушкой": молодой парень влюбился в 74-летнюю женщину — и хочет на ней жениться

Автор:
09 марта 2023 14:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: США   истории из жизни   история   неравный брак   разница в возрасте   фото   
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Сегодня разницей в возрасте между возлюбленными никого не удивишь. Правда, чаще всего пожилые мужчины выбирают себе юных красоток, но бывают и совершенно противоположные ситуации.


"Для меня она идеальная", — так говорит 27-летний Девон Обри, который встречается с 74-летней Кэти Дженкинс. Пара собирается пожениться.


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Кэти сейчас на пенсии, а раньше работала официанткой. Девон работает в Walmart на самой низкой должности. Познакомились они в интернете, Девон написал первым. Впервые встретились возлюбленные только через 4 месяца переписки.

Девон вспоминает, что Кэти понравилась ему во время первой же реальной встречи. Ему показалось, что она выглядит лучше, чем на фото. Парень боялся, что может не впечатлить Дженкинс, потому что не рассказал о своём росте: "Я думала, что ты выше", — первым делом заметила Кэти. Однако взаимная симпатия возникла мгновенно.

Несмотря на разницу в возрасте, Кэти и Девон решили строить романтические отношения, их ничего не смущает, даже осуждение общества. Первое время мать парня думала, что он шутит, говоря о возрасте своей новой девушки. Дети Дженкинс в целом положительно отнеслись к молодому возлюбленному матери, только одна дочь была против их отношений, потому что Девон - веган.

"Мы не ссоримся, все проблемы решаем без крика, с помощью разговора. Она очень опытна и учит меня", — рассказывает Девон. Многие предполагают, что Кэти богата, поэтому у нее молодой любовник, но с финансами у женщины дела далеко не супер.

"Я просто хочу, чтобы мы прожили остаток жизни вместе и были счастливы", — признается 74-летняя Кэти. Пара считает, что если любишь кого-то старше, необходимо рискнуть, и сделать то, что принесёт тебе счастье.

Они были женаты, встречались со школы, но в 2021 году расстались.


А какая у вас была максимальная разница в возрасте с возлюбленными?


Источник:

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Метки: США   истории из жизни   история   неравный брак   разница в возрасте   фото   
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8  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 36 минут назад
Прохор Шаляпин как-то очень сильно загорел....
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74k
Viktor 12 минут назад
Рубероид белых любит, разновозрастных!
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40k
Сергей 14 минут назад
МакАлкин их кумир.
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310
Александр Поляков 20 минут назад
фу фу фу
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3k
poбт Полчаса назад
ну бабка наверняка уже выплатила ипотеку...
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10k
Б.Касторский 52 минуты назад
12 лет, правда я выигрывал в той разнице. Это перебор. Не, я готов принять, что кто-то ради денег идёт на такое. Мерзко, но объяснимо. А вот просто так. Сцуко, даже передёрнуло.
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33k
Fat Lynx 54 минуты назад
Обезьянка трахает бабушку...
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Спелая кукурузинка

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