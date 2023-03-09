"Спит с бабушкой": молодой парень влюбился в 74-летнюю женщину — и хочет на ней жениться

Сегодня разницей в возрасте между возлюбленными никого не удивишь. Правда, чаще всего пожилые мужчины выбирают себе юных красоток, но бывают и совершенно противоположные ситуации.
"Для меня она идеальная", — так говорит 27-летний Девон Обри, который встречается с 74-летней Кэти Дженкинс. Пара собирается пожениться.
Кэти сейчас на пенсии, а раньше работала официанткой. Девон работает в Walmart на самой низкой должности. Познакомились они в интернете, Девон написал первым. Впервые встретились возлюбленные только через 4 месяца переписки.
Девон вспоминает, что Кэти понравилась ему во время первой же реальной встречи. Ему показалось, что она выглядит лучше, чем на фото. Парень боялся, что может не впечатлить Дженкинс, потому что не рассказал о своём росте: "Я думала, что ты выше", — первым делом заметила Кэти. Однако взаимная симпатия возникла мгновенно.
Несмотря на разницу в возрасте, Кэти и Девон решили строить романтические отношения, их ничего не смущает, даже осуждение общества. Первое время мать парня думала, что он шутит, говоря о возрасте своей новой девушки. Дети Дженкинс в целом положительно отнеслись к молодому возлюбленному матери, только одна дочь была против их отношений, потому что Девон - веган.
"Мы не ссоримся, все проблемы решаем без крика, с помощью разговора. Она очень опытна и учит меня", — рассказывает Девон. Многие предполагают, что Кэти богата, поэтому у нее молодой любовник, но с финансами у женщины дела далеко не супер.
"Я просто хочу, чтобы мы прожили остаток жизни вместе и были счастливы", — признается 74-летняя Кэти. Пара считает, что если любишь кого-то старше, необходимо рискнуть, и сделать то, что принесёт тебе счастье.
Они были женаты, встречались со школы, но в 2021 году расстались.
А какая у вас была максимальная разница в возрасте с возлюбленными?
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