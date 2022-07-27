Интересные фото женщин Аляски

Этот индейский народ изначально исповедовал свои традиционные верования. Анимизм, шаманизм и прочее. Они также верили в отдельный загробный мир у собак, в котором могли оказаться и люди тоже. Если, к примеру, при жизни жестоко обращались с животными.



Концу 19 века почти все тлингиты приняли в христианство. Есть свидетельства, что они хотели сохранить свою культурную независимость от наступающей англосаксонской цивилизации США и выбрали РПЦ в качестве альтернативы.