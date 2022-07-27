Интересные фото женщин Аляски

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Это подборка архивных фото, когда Аляска уже стала американским штатом. Но аутентичность этой местности никуда не делась.
На территории жили самые разные люди и племена. Например, племя тлингитов - индейцы, проживающие на юго-востоке Аляски и в прилегающих частях Канады. В старых русских источниках их называли ко́лоши или ко́люжи.
Инупиатка
Её зовут Коптана и она вторая жена шамана Улоксака. Инупиаты - это одни из коренных эскимосских народов. Всего в мире сейчас насчитывается примерно 170 000 эскимоссов. В России их около 1700 и они живут в основном на Чукотке.
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Инуитская женщина
Формально инуитов относят к эскимосам, но они сами это считают оскорбительным. Ведь "инуит" в переводе означает "человек", а "эскимос" - "едок сырого мяса".
Племя атна
В переводе название "атна" звучит как "куски льда". Русские называли их медновцы, потому что это племя жило на берегах реки Коппер, которые были богаты на месторождение меди.
Инуитка
Жительница острова Нинивак в Беринговом море. У неё интересный тройный пирсинг, а куртка с капюшоном сшита аж из кишок морских животных.
Обратите внимание на сколько сложная и кропотливая была работа над национальной одеждой.
Причем вне зависимости от какого-то конкретного народа.
Причем вне зависимости от какого-то конкретного народа.
Тлингитка
Вот девушка из племени тлингитов. Помимо выразительного кольца в носу и яркого грима на её голове можно увидеть корону из медвежьих когтей.
Пожилая тлингитка
Этот индейский народ изначально исповедовал свои традиционные верования. Анимизм, шаманизм и прочее. Они также верили в отдельный загробный мир у собак, в котором могли оказаться и люди тоже. Если, к примеру, при жизни жестоко обращались с животными.
Концу 19 века почти все тлингиты приняли в христианство. Есть свидетельства, что они хотели сохранить свою культурную независимость от наступающей англосаксонской цивилизации США и выбрали РПЦ в качестве альтернативы.
Концу 19 века почти все тлингиты приняли в христианство. Есть свидетельства, что они хотели сохранить свою культурную независимость от наступающей англосаксонской цивилизации США и выбрали РПЦ в качестве альтернативы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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