Что не поделили США и Канада?

Более того, в 1918 году, правда, по соглашению с канадским правительством, на острове разместились подразделения морской пехоты США дабы обеспечивать безопасность прохода судов и отражать возможные атаки немецких субмарин на корабли в заливе Фанди. Однако все подразделения были выведены с территории острова всего через несколько месяцев, и с тех пор граждане США на этой земле долго не задерживались. Хотя несколько раз жители штата Мэн, как, впрочем, и жители Канады, подавали свои заявки на приобретение там участков, но эти обращения так ничего и не дали.