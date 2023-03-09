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25 красивых вещей, испорченных окрашиванием, до и после реставрации

25 красивых вещей, испорченных окрашиванием, до и после реставрации

Автор:
09 марта 2023 14:43
Сообщество : Сделай сам!
Метки: восстановление   до и после   исправление   окрашивание мебели   переделка   реставрация мебели   своими руками   
2058
26

Старинную мебель в хорошем состоянии найти становится всё труднее и труднее, так как естественный износ никто не отменял. И представьте ужас истинного ценителя, который видит такую мебель под свежим, но неуместным слоем краски! Сабреддит r/ReversePinterest документирует случаи, когда люди под воздействием современных трендов из Pinterest перекрашивали мебель, вазы и другие вещи. А другие люди потом реставрировали эти предметы, возвращая им былую красоту.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: восстановление   до и после   исправление   окрашивание мебели   переделка   реставрация мебели   своими руками   
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10  комментариев
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2k
RaiJu 2 часа назад
Согласен. Сейчас очень много женщин занимаются "реставрацией" деревянной мебели, при этом они красят их и считают, что это красиво. По мне лучше выглядит текстура дерева, чем крашенное говно, похожее на пластик.
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1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Ну это надо быть спецом, что-бы знать, что там под слоем краски.
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427
Руслан 39 минут назад
Красить мебель из натурального дерева это преступление!! Больные ублюдки...
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16k
Сергей Час назад
Я сделал этот поддон из старого журнального столика!:)
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10k
GRuslan Час назад
Это один из последних спасенных мной столиков, получилось здорово. Это мой первый опыт.))) А вообще хорошая идея, восстановить и пользоваться ещё долгие годы.
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74k
Viktor Час назад
Я как-то давно смотрел серию каких-то передач, то ли "Фазенда", то ли ещё какая, не в том суть, так там эти горе-дизайнеры или перекрашивали натуральное дерево на стенах, или вааще отрывали и зашивали гипсокартоном - сердце кровью обливалось! Вот у меня всё, ну почти всё, обшито деревом - красиво, экологично, долговечно (сосед с обоями уж раза три ремонт делал)!
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40k
Сергей 2 часа назад
Есть люди у которых принцип: Осталось только выкрасить и выбросить!
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11k
Rus77 2 часа назад
Вы ничего не понимаете, вещи были на консервации))
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