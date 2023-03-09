25 красивых вещей, испорченных окрашиванием, до и после реставрации

Старинную мебель в хорошем состоянии найти становится всё труднее и труднее, так как естественный износ никто не отменял. И представьте ужас истинного ценителя, который видит такую мебель под свежим, но неуместным слоем краски! Сабреддит r/ReversePinterest документирует случаи, когда люди под воздействием современных трендов из Pinterest перекрашивали мебель, вазы и другие вещи. А другие люди потом реставрировали эти предметы, возвращая им былую красоту.
1. «Сундук из кедра долго пытали потрескавшейся краской, а потом продали на барахолке за 20 долларов. Но теперь он спасён и прекрасен»
2. «Комод за 75 долларов на Craigslist. Закончилось тем, что владелец отдал его нам бесплатно — увидел, что моя жена беременна. Первый раз занимаюсь реставрацией мебели! Доволен результатом»
3. «Протянул руку помощи этому бедняге. И был приятно удивлён, обнаружив великолепную текстуру древесины под слоем краски»
5. «Понравилась форма вазы. Я знала, что она окрашена, но не догадывалась, что под краской. Приятно удивлена»
6. «Найдена на распродаже и спасена. Бечёвка была посажена на клей, пришлось постараться, чтобы всё отчистить и отмыть»
8. «Случайно наткнулся на этот столик в комиссионном магазине и почувствовал себя просто обязанным привести его в божеский вид»
10. «Мой дядя отреставрировал этот стол. Оказалось, что это произведение Яна Кёйперса. Думаю, выглядит довольно аккуратно»
11. «Мой отец не очень уважал красивую мебель, поэтому покрасил картотечный шкаф глянцевой белой краской и писал прямо на нём маркером. Я исправил это недоразумение»
13. «Отреставрированный шедевр. Линия Harlequin для American Of Martinsville, разработанная Мертоном Гершуном»
17. «Кто-то покрасил эту тумбочку под свой интерьер. А я вернул её в изначальное состояние и считаю, что так гораздо лучше»
19. «Увидел этот комод на распродаже за 30 долларов и понял, что под слоем краски скрывается что-то удивительное. Это мой первый опыт реставрации мебели, но я доволен результатом»
25. «Не знаю, кто умудрился купить лампу, покрасить её и выбросить, но мне нравится моя новая лампа»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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