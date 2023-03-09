25 красивых вещей, испорченных окрашиванием, до и после реставрации

Старинную мебель в хорошем состоянии найти становится всё труднее и труднее, так как естественный износ никто не отменял. И представьте ужас истинного ценителя, который видит такую мебель под свежим, но неуместным слоем краски! Сабреддит r/ReversePinterest документирует случаи, когда люди под воздействием современных трендов из Pinterest перекрашивали мебель, вазы и другие вещи. А другие люди потом реставрировали эти предметы, возвращая им былую красоту.