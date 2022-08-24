13 людей, которые взялись за преображение жилища - и у них классно получилось

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Место, где мы живем, всегда хочется облагородить. Ведь приятно возвращаться в свой домик, который благоустроил сам. Владельцы домов из нашего поста доказали, что можно без лишних трат и заморочек своими руками создать нечто классное.
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Понятно, что это все дома с задними двориками, но и на любом участке в целом можно что-то сделать подобное
Источник:
АНТИФИШКИ
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"можно без лишних трат и заморочек своими руками создать нечто классное."