13 людей, которые взялись за преображение жилища - и у них классно получилось

FISHKINET
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России,... 55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала 55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала Самые смешные мемы. Выпуск № 29 Самые смешные мемы. Выпуск № 29 «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink... Сексист Хоффман и культовая «Тутси»: как создавалась легендарная комедия 80-х? Сексист Хоффман и культовая «Тутси»: как создавалась легендарная... Урок толерантности в Екатеринбурге: Две белые, пьяные женщины подрались из-за расизма Урок толерантности в Екатеринбурге: Две белые, пьяные женщины... Йожика картинки. Выпуск 193 Йожика картинки. Выпуск 193 Ви ман венигэ гельд аусгибт: пост про экономию с чернушным оттенком Ви ман венигэ гельд аусгибт: пост про экономию с чернушным оттенком Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Растущие до небес: самые высокие статуи со всего мира Растущие до небес: самые высокие статуи со всего мира Удар по кошельку: полезные, но дорогие продукты, которым можно найти альтернативу Удар по кошельку: полезные, но дорогие продукты, которым можно... Страсти по-индийски: жена с любовником заказали мужа киллерам, но что-то пошло не так Страсти по-индийски: жена с любовником заказали мужа киллерам, но... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Особенности жизни в Новой Зеландии, которые удивляют жителей других стран Особенности жизни в Новой Зеландии, которые удивляют жителей... Водоворот Мальстрём. Почему даже опытные капитаны судов обходят? Водоворот Мальстрём. Почему даже опытные капитаны судов обходят? Дедушка проучил мужчину, подло напавшего на него со спины Дедушка проучил мужчину, подло напавшего на него со спины 16 милых фото, доказывающих, что дети и животные созданы друг для друга 16 милых фото, доказывающих, что дети и животные созданы друг для...
13 людей, которые взялись за преображение жилища - и у них классно получилось

13 людей, которые взялись за преображение жилища - и у них классно получилось

Автор:
24 августа 2022 13:15
Метки: до и после   преображение   сам сделал   своими руками   тогда и сейчас   участок   фото   
3224
15

Место, где мы живем, всегда хочется облагородить. Ведь приятно возвращаться в свой домик, который благоустроил сам. Владельцы домов из нашего поста доказали, что можно без лишних трат и заморочек своими руками создать нечто классное.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: до и после   преображение   сам сделал   своими руками   тогда и сейчас   участок   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
SHAGREEN 2 часа назад
Самым сложным было сменить время года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Hunson Abadeer 50 минут назад
Автор сразу после этих слов идет на х*у*й

"можно без лишних трат и заморочек своими руками создать нечто классное."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Карандаш 59 минут назад
А я бы чуть изменил название поста: "13 людей ИМЕЮЩИХ ФИНАНСЫ..., которые взялись за преображение жилища..." Ибо без баблосиков на одном желании не уедешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
amrita Час назад
Очень дорогое удовольствие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Марсианин Час назад
Листья на деревьях тоже за 12 часов работы выросли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
Arti Час назад
А где преображения жилища? Одни дворы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
мда...такие диваны на улице без навеса... и каждый раз когда дождик, и тупо на ночь, бегать убирать подушки и матрасы, а с утра снова выкладывать...чето так себе комфорт))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Yury 2 часа назад
Фига у них там листья за 12 часов распускаются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
944
Шурман 2 часа назад
Этим летом тоже поработал на ура , точней от рассвета до заката весь в стружке и краске .Фотка с марта с шашлыком это то что до этого было .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32038



Другие посты автора
Популярное
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы
19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы
Набирающие популярность
3 офицера из США отстранены от должности после появления видео с насильственным арестом
3 офицера из США отстранены от должности после появления видео с насильственным арестом
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 1⁠⁠
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 1⁠⁠
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#интересное#аварии#знаменитости#история#авто аварии#смешно#красота
#Юмор#прикол#автомир#факты#дтп#кино#Приколы#драка#шоу бизнес#авария дня
#интересно#в мире#подборка#картинки#забавно#люди#США#позитив#полиция#Еда
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь встретилась Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь... 13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя 13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас 14 людей, которые своими руками сделали крутые штуки всем на зависть 14 людей, которые своими руками сделали крутые штуки всем на зависть Фото до и после того, как люди из гадких утят превратились в прекрасных лебедей Фото до и после того, как люди из гадких утят превратились в прекрасных лебедей

На что жалуетесь?

Вернуться