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Банковское хранилище переделали в кафе: 14 старых мест, которые обрели новую жизнь

Банковское хранилище переделали в кафе: 14 старых мест, которые обрели новую жизнь

Автор:
29 ноября 2022 09:28
Метки: в старом месте   до и после   новая жизнь старых места   новые места   переделка   старые места   
1159
15

Спортзал в старом кинотеатре или кафе в бывшем хранилище банка - все эти необычные переделки вы найдете внутри нашей подборки.

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Метки: в старом месте   до и после   новая жизнь старых места   новые места   переделка   старые места   
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1  комментарий
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newegg Час назад
Если все церкви переделать в пивоварни - это как же здорово будет.

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