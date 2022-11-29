Банковское хранилище переделали в кафе: 14 старых мест, которые обрели новую жизнь

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Спортзал в старом кинотеатре или кафе в бывшем хранилище банка - все эти необычные переделки вы найдете внутри нашей подборки.
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